[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 3일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 3일

입력 2026-06-03 02:32
수정 2026-06-03 02:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대




36년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.

48년생 : 마음이 편안한 하루다.

60년생 : 많은 사람들이 따라주는 날이다.

72년생 : 횡재수가 있으니 기쁨이 넘친다.

84년생 : 열심히 하면 소득이 크다.

96년생 : 한 걸음 더 나서면 실속이 생긴다.



37년생 : 일마다 행운이 따른다.

49년생 : 근심거리는 생기지만 걱정하지 않아도 된다.

61년생 : 자존심만 버리면 행운이 찾아든다.

73년생 : 적극적으로 추진해야 길하다.

85년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있다.

97년생 : 좋은 연락이 기대되는 날이다.

호랑이

38년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

50년생 : 작은 소득이라도 얻을 수 있다.

62년생 : 자신감만 기르면 모든 일이 순조롭다.

74년생 : 재물운이 넘치니 기쁜 하루다.

86년생 : 서두르지 않아도 풀린다.

98년생 : 여유를 가지면 더 좋은 흐름이 열린다.

토끼

39년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예가 따른다.

51년생 : 차분히 해결하라.

63년생 : 포기 말고 밀고 나가라.

75년생 : 천천히 전진하는 것이 얻는 것 많겠다.

87년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

99년생 : 꾸준함이 결국 반가운 결과를 부른다.



40년생 : 인간관계를 잘 맺어라.

52년생 : 새로운 길을 모색하는 것이 좋겠다.

64년생 : 서북쪽에서 행운이 기다린다.

76년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.

88년생 : 매사 매듭을 잘 지어야 하겠다.

00년생 : 정리정돈이 좋은 결과를 부른다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 재물운이 다가온다.

53년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

65년생 : 잘 아는 사람의 도움이 있다.

77년생 : 기다림보다 움직임이 길하다.

89년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 대길하다.

01년생 : 귀한 조언이 길을 밝혀준다.



42년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있겠다.

54년생 : 행운 넘치는 하루다.

66년생 : 적극적으로 일 처리하라.

78년생 : 주변 사람의 이야기를 새겨들어라.

90년생 : 어려움은 주변 도움으로 해결된다.

02년생 : 마음먹은 일이 순조롭게 풀린다.



43년생 : 생각보다 쉽게 일이 성사된다.

55년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 하루다.

67년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.

79년생 : 서서히 운이 다가온다.

91년생 : 외부 활동에서 좋은 기회가 보인다.

03년생 : 반가운 만남이 기운을 살린다.

원숭이

44년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.

56년생 : 목표를 향해 전진함이 좋다.

68년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

80년생 : 순리에 맞게 행동하라.

92년생 : 적극적으로 나서면 성과가 보인다.

04년생 : 부지런히 움직이면 얻는 것이 많다.



45년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

57년생 : 스트레스는 그때그때 풀어라.

69년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

81년생 : 중요한 약속이 생긴다.

93년생 : 신뢰를 지키면 일이 잘 풀린다.

05년생 : 기대하던 연락이 닿을 수 있다.



46년생 : 계획한 대로 운이 상승한다.

58년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

70년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

82년생 : 만사형통하리라.

94년생 : 마음을 낮추면 오히려 이득이 있다.

06년생 : 한 번 더 점검하면 결과가 좋아진다.

돼지

47년생 : 실수 없이 체크해 보아라.

59년생 : 이제서야 일이 해결되는구나.

71년생 : 실속 있는 하루이다.

83년생 : 안정을 취하는 것이 길하다.

95년생 : 기다린 끝에 실마리가 보인다.

07년생 : 차분히 가면 좋은 평가를 받는다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로