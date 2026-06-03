[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 3일

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36년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.48년생 : 마음이 편안한 하루다.60년생 : 많은 사람들이 따라주는 날이다.72년생 : 횡재수가 있으니 기쁨이 넘친다.84년생 : 열심히 하면 소득이 크다.96년생 : 한 걸음 더 나서면 실속이 생긴다.37년생 : 일마다 행운이 따른다.49년생 : 근심거리는 생기지만 걱정하지 않아도 된다.61년생 : 자존심만 버리면 행운이 찾아든다.73년생 : 적극적으로 추진해야 길하다.85년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있다.97년생 : 좋은 연락이 기대되는 날이다.호랑이38년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.50년생 : 작은 소득이라도 얻을 수 있다.62년생 : 자신감만 기르면 모든 일이 순조롭다.74년생 : 재물운이 넘치니 기쁜 하루다.86년생 : 서두르지 않아도 풀린다.98년생 : 여유를 가지면 더 좋은 흐름이 열린다.토끼39년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예가 따른다.51년생 : 차분히 해결하라.63년생 : 포기 말고 밀고 나가라.75년생 : 천천히 전진하는 것이 얻는 것 많겠다.87년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.99년생 : 꾸준함이 결국 반가운 결과를 부른다.40년생 : 인간관계를 잘 맺어라.52년생 : 새로운 길을 모색하는 것이 좋겠다.64년생 : 서북쪽에서 행운이 기다린다.76년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.88년생 : 매사 매듭을 잘 지어야 하겠다.00년생 : 정리정돈이 좋은 결과를 부른다.41년생 : 재물운이 다가온다.53년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.65년생 : 잘 아는 사람의 도움이 있다.77년생 : 기다림보다 움직임이 길하다.89년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 대길하다.01년생 : 귀한 조언이 길을 밝혀준다.42년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있겠다.54년생 : 행운 넘치는 하루다.66년생 : 적극적으로 일 처리하라.78년생 : 주변 사람의 이야기를 새겨들어라.90년생 : 어려움은 주변 도움으로 해결된다.02년생 : 마음먹은 일이 순조롭게 풀린다.43년생 : 생각보다 쉽게 일이 성사된다.55년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 하루다.67년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.79년생 : 서서히 운이 다가온다.91년생 : 외부 활동에서 좋은 기회가 보인다.03년생 : 반가운 만남이 기운을 살린다.원숭이44년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.56년생 : 목표를 향해 전진함이 좋다.68년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.80년생 : 순리에 맞게 행동하라.92년생 : 적극적으로 나서면 성과가 보인다.04년생 : 부지런히 움직이면 얻는 것이 많다.45년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.57년생 : 스트레스는 그때그때 풀어라.69년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.81년생 : 중요한 약속이 생긴다.93년생 : 신뢰를 지키면 일이 잘 풀린다.05년생 : 기대하던 연락이 닿을 수 있다.46년생 : 계획한 대로 운이 상승한다.58년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.70년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.82년생 : 만사형통하리라.94년생 : 마음을 낮추면 오히려 이득이 있다.06년생 : 한 번 더 점검하면 결과가 좋아진다.돼지47년생 : 실수 없이 체크해 보아라.59년생 : 이제서야 일이 해결되는구나.71년생 : 실속 있는 하루이다.83년생 : 안정을 취하는 것이 길하다.95년생 : 기다린 끝에 실마리가 보인다.07년생 : 차분히 가면 좋은 평가를 받는다.