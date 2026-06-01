[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 3일 수요일(음력 4월 18일, 무신일)

구글에서 서울신문 먼저 보기

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세 닫기 이미지 확대 보기 AI가 알려주는 오늘의 운세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6월의 첫 주를 힘차게 가로지르는 6월 3일 수요일입니다. 짙어지는 초록빛 녹음처럼 당신의 일상에도 싱그러운 활력과 눈부신 성취가 가득 채워지기를 응원합니다.2026년 6월 3일 수요일(음력 4월 18일, 무신일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 원숭이(무신)’의 날입니다. 넓고 단단한 대지(무토) 위를 자유롭고 민첩하게 누비는 재주 많은 원숭이(신금)의 형상입니다. 흙이 쇠를 만들어내는 토생금(土生金)의 긍정적인 기운이 흐르며, 그동안 묵묵히 쌓아온 노력이 실질적이고 값진 결과물로 맺어지는 수확의 날입니다. 두뇌 회전이 몹시 빠르고 문제 해결 능력이 돋보이는 하루지만, 재주를 너무 과신하여 서두르면 잔실수가 생길 수 있으니 차분한 꼼꼼함을 곁들이는 것이 성공적인 하루를 만드는 비결입니다.● 쥐띠 (자)원숭이와 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 파트너(삼합)입니다. 지혜로운 물의 기운이 원숭이의 날쌘 추진력을 만나 시너지가 폭발하니, 복잡한 업무가 마법처럼 술술 풀리는 대길의 날입니다.1948년생: 아랫사람에게 베푼 따뜻한 배려가 존경과 큰 복이 되어 훈훈하게 돌아옵니다.1960년생: 재물운이 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 기분 좋은 소식이나 쏠쏠한 선물이 들어올 수 있습니다.1972년생: 중학교 2학년 아들과의 소통이 어느 때보다 매끄럽게 이어지며, 든든한 아버지로서의 보람을 가슴 깊이 느낍니다.1984년생: 당신의 능력을 유감없이 당당하게 발휘할 무대가 열립니다. 의견을 피력하면 큰 인정을 받습니다.1996년생: 매력이 돋보여 어딜 가나 인기가 많습니다. 활기찬 모습이 이성에게 긍정적인 호감을 줍니다.● 소띠 (축)원숭이와 소는 서로 묘하게 신경을 긁는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 주변의 잣대에 너무 민감하게 반응하기보다 나만의 페이스를 잃지 않고 내실을 챙기는 묵직함이 필요한 하루입니다.1949년생: 소화기 계통의 건강을 꼼꼼히 살피고 자극적인 음식보다는 담백하고 따뜻한 식단을 추천합니다.1961년생: 섣부른 경조사 지출이나 계획 없는 과소비는 멈추고 지갑을 단단히 닫아야 손해를 면합니다.1973년생: AI 저널리즘 관련 대학원 과제나 연구에 깊이 몰두하면, 복잡한 이론도 명쾌하게 정리되는 지적 쾌감을 맛봅니다.1985년생: 내 의견만 너무 뻣뻣하게 고집하면 마찰이 생깁니다. 주변 동료의 조언을 둥글게 수용하세요.1997년생: 다른 사람과 내 현실을 굳이 비교하며 우울해하지 마세요. 당신만의 속도가 정확한 정답입니다.● 호랑이띠 (인)오늘은 원숭이와 호랑이가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇳덩이와 나무가 부딪히는 격이라 변화가 심하고 이동 중 사고수가 짙으니, 매사 납작 엎드리고 안전을 최우선으로 챙겨야 합니다.1950년생: 장거리 운전이나 위험한 외출은 가급적 미루세요. 낙상 사고와 관절 건강에 유의해야 합니다.1962년생: 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부를 수 있으니 주식이나 투자는 철저히 관망하세요.1974년생: 비디오 디지털 센터 등 소속된 조직 내에서 의견 대립이 팽팽할 수 있으니, 리더로서 한 발 양보하는 넉넉함을 보여주세요.1986년생: 의욕이 앞서 섣부르게 일을 벌이면 잔실수가 쏟아집니다. 운전 시비도 각별히 조심하세요.1998년생: 욱하는 마음에 소중한 사람에게 상처를 줄 수 있습니다. 감정이 가라앉을 때까지 입을 닫으세요.● 토끼띠 (묘)원숭이와 토끼는 서로 예민해지고 마음을 긁는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 의도치 않게 남의 오해를 사거나 작은 일에 짜증이 솟구칠 수 있으니, 시끄러운 모임보다는 얌전하게 개인 일정을 소화하는 게 낫습니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 남의 일에 섣불리 오지랖을 부리기보다 자신의 내실을 챙기는 데 집중하는 것이 뒤탈이 없습니다.1975년생: 제미나이 등 생성형 AI를 활용한 기자용 포털 기획 시, 사소한 시스템 오류가 생길 수 있으니 꼼꼼히 점검하세요.1987년생: 연인과 연락 문제로 서운함이 생겨 다툴 수 있습니다. 자존심을 꺾고 먼저 다정하게 말을 건네보세요.1999년생: 충동구매 유혹이 강해질 수 있습니다. 외출 시 지갑을 꽉 닫는 절제가 주말 평화를 지킵니다.● 용띠 (진)원숭이와 용은 최고의 시너지를 내는 환상의 짝꿍(삼합)입니다. 스케일이 훌쩍 커지는 날이니, 평소 구상하던 큼직한 전략을 세우거나 신규 사업을 추진하기에 아주 힘차고 긍정적인 수요일입니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛을 발합니다. 모임의 든든한 리더로서 사람들을 이끌며 존경을 받습니다.1964년생: 재물운과 문서운이 크게 상승합니다. 쏠쏠한 수익이나 기분 좋은 경제적 제안이 들어옵니다.1976년생: 비트코인이나 KOSPI 등 경제 지표의 흐름을 날카롭게 읽어내는 통찰력이 빛을 발하니, 전략적인 자산 계획을 세우기 좋습니다.1988년생: 중요한 선택을 해야 한다면 당신의 직감을 믿으세요. 과감한 결정이 큰 성공으로 이어집니다.2000년생: 인기가 많아지고 주변의 호감을 독차지합니다. 새로운 인연을 만나기에도 더없이 좋은 날입니다.● 뱀띠 (사)원숭이와 뱀은 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 오전에는 동료들과 유쾌하게 시작하지만 오후에 업무가 어긋날 수 있으니, 매사 맺고 끊음을 칼같이 확실하게 해야 합니다.1953년생: 컨디션이 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 가벼운 산책으로 맑은 공기를 마시세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 명예가 올라가고 모임에서 당신의 능력을 확실히 인정받습니다.1977년생: 바빠서 필드에 나가지 못하더라도, 틈틈이 KLPGA 하이라이트를 보며 골프 감각을 이미지 트레이닝하기에 훌륭한 날입니다.1989년생: 당신의 매력과 다정함이 유독 돋보여 이성이나 연인에게 큰 인기를 끌고 시선을 사로잡습니다.2001년생: 미뤄둔 자격증 공부나 과제에 무서울 정도로 집중이 잘 되어 짜릿한 성취감을 깊이 느낍니다.● 말띠 (오)말의 뜨거운 역동성이 원숭이의 재주를 만나 바쁘게 돌아가는 하루입니다. 사교성이 좋아지고 활동 반경이 넓어지니, 여러 사람과 유쾌하게 어울리며 유익한 정보를 쑥쑥 빨아들이는 기분 좋은 날입니다.1954년생: 기분 좋은 외출이나 약속을 잡기에 아주 훌륭합니다. 몸과 마음이 상쾌하게 맑아지는 날입니다.1966년생: 예상치 못한 행운이 따릅니다. 중요한 결정이나 미팅이 있다면 오늘 자신 있게 추진해 보세요.1978년생: 사교성이 최고조에 달합니다. 사람들과 어울려 끈끈한 비즈니스 인연을 맺기에 완벽합니다.1990년생: 애정운이 몹시 좋습니다. 호감 가는 사람과 훌쩍 가까워지거나 연인과 행복한 시간을 보냅니다.2002년생: 당신의 탁월한 능력을 마음껏 뽐낼 무대가 열립니다. 당당하고 자신감 있게 행동하세요.● 양띠 (미)흙(양)이 쇠(원숭)를 묵묵하게 낳아주는 생조의 형국이라 아주 안정적인 날입니다. 남들 앞에 화려하게 나서기보다는 뒤에서 실무를 꼼꼼하게 챙길 때 훨씬 더 크고 알찬 실속을 챙길 수 있습니다.1955년생: 마음이 한없이 편안하고 가정에 근심 걱정 없는 따뜻한 평화가 찾아와 웃음꽃이 핍니다.1967년생: 보도자료 초안을 작성하거나 기획안을 다룰 때, 원본에 없는 임의의 날짜나 정보가 섞여 들어가지 않도록 팩트를 철저히 챙기세요.1979년생: 굳게 믿었던 일정이 엎어져 짜증이 솟구칠 수 있지만, 쿨하게 마음을 비우고 다음을 준비하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 꼬투리를 잡으면 사이가 무섭게 얼어붙습니다. 넉넉히 져주는 여유가 필요합니다.2003년생: 학업이 손에 잡히지 않아 답답합니다. 억지로 책상에 앉아있기보다 시원하게 산책을 하고 뇌를 비우세요.● 원숭이띠 (신)자신의 날을 만났습니다. 머리가 유독 맑고 결단력이 넘쳐 업무 처리가 칼같이 완벽하지만, 자만심이 앞서면 동료와 갈등이 생길 수 있습니다. 겸손하게 주변을 챙길 때 당신의 리더십이 더욱 빛납니다.1956년생: 앓던 이가 쑥 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 가벼운 아침 러닝이나 마라톤 연습으로 땀을 시원하게 흘리며 뇌를 환기시키면 하루의 업무 효율이 수직 상승합니다.1980년생: 직장 회의나 기획 업무에서 훌륭한 리더십을 발휘하여 눈에 띄게 분위기를 주도하고 인정을 받습니다.1992년생: 퇴근 후 마음이 맞는 동료들과 가볍게 저녁을 먹으며 일상의 스트레스를 경쾌하게 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 기분 좋은 알짜 정보를 얻어 즐겁게 하루를 보낼 수 있는 유쾌한 운입니다.● 닭띠 (유)비슷한 쇠(금)의 기운끼리 만나 승부욕과 경쟁심이 강해집니다. 남을 지나치게 의식하기보다 묵묵히 내 실력을 꼼꼼하게 키우는 데 집중하면, 아주 만족스러운 퀄리티의 결과물을 손에 얻습니다.1957년생: 피로가 쌓여 몸살 기운이 올 수 있으니 무리한 저녁 약속을 취소하고 따뜻한 집에서 푹 쉬세요.1969년생: ‘그날의 사건’ 등 내러티브 대본 작업 시, 김 씨가 식당 주인이 아니라 이웃이라는 식의 세밀한 인물 설정과 팩트를 완벽하게 다듬어 냅니다.1981년생: 믿었던 동료의 엉뚱한 행동에 짜증이 솟구칠 수 있으나, 부드럽게 타이르고 쿨하게 넘기세요.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 자신감을 꽉 채우고 행동하세요.2005년생: 전공 과제나 아르바이트에서 눈부신 활약을 펼치며 큰 칭찬을 듣고 벅찬 보람을 느낍니다.● 개띠 (술)흙(개)이 쇠(원숭이)를 포근하게 생해주는 베푸는 날입니다. 후배를 다정하게 돕거나 팀원들을 배려하면 당신의 평판이 수직 상승하며, 조직 운영에서도 긍정적인 활력을 듬뿍 얻게 됩니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 컨디션이 저하될 수 있으니 건강을 꼼꼼히 살피고 절대 무리하지 마세요.1970년생: 2005년 중국집 사건과 다른 유사 범죄가 섞이지 않도록, 콘텐츠 기획 시 날카로운 원숭이의 눈썰미로 팩트를 꼼꼼히 체크하게 됩니다.1982년생: 직장 동료나 배우자와 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 무조건 내가 먼저 꼬리를 내리세요.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫으세요.2006년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있는 위기가 옵니다. 한 템포 푹 쉬어가세요.● 돼지띠 (해)원숭이와 돼지는 서로 오해를 사기 쉬운 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 구설수에 엮일 수 있으니, 남의 일에 함부로 참견하지 말고 철저히 자신의 업무와 휴식에만 집중하는 것이 상책입니다.1959년생: 오랜 지인이나 뜻이 맞는 동료를 만나 회포를 풀고 껄껄 웃으며 묵은 피로를 시원하게 날려버립니다.1971년생: 미디어 플랫폼 전략이나 부서 관리에 대한 무거운 고민은 잠시 접고, 혼자 조용히 산책을 하며 머리를 식히는 시간이 꼭 필요합니다.1983년생: 꽉 막히고 답답했던 기획안이 동료들과의 유쾌한 대화를 통해 시원하게 풀리는 기분 좋은 날입니다.1995년생: 이성운이 아주 훌륭합니다. 인위적인 만남보다는 자연스러운 동호회나 모임에서 운명적인 호감이 싹틉니다.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 사뿐하고 의욕이 빵빵하게 넘치니 무엇을 해도 콧노래가 저절로 즐겁게 납니다.