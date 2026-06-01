[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 1일

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36년생 : 뜻하지 않은 데서 이득이 생긴다.48년생 : 재물이 생기니 주변을 돕는 데 써라.60년생 : 신중히 하면 큰 이득이 따른다.72년생 : 능률이 배가되는 날이다.84년생 : 열심히 움직일수록 성과가 크다.96년생 : 부지런히 나서면 기대 이상의 결과가 있다.37년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.49년생 : 근심이 서서히 사라진다.61년생 : 꾀하는 일마다 성과가 따른다.73년생 : 고집을 줄이고 협조하면 더 좋다.85년생 : 얻고자 하는 바를 손에 넣겠다.97년생 : 욕심만 줄이면 원하는 흐름을 잡는다.호랑이38년생 : 매사 신중히 처리하라.50년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.62년생 : 느긋한 마음으로 준비하면 좋다.74년생 : 베풀수록 복이 따라든다.86년생 : 기쁨과 아쉬움이 함께하는 날이다.98년생 : 차분히 움직이면 좋은 기회를 만난다.토끼39년생 : 옛것을 지키면 득이 된다.51년생 : 매사 순조롭게 흐른다.63년생 : 작은 것 주고 큰 것 얻는다.75년생 : 용기 있게 나가면 길운이 따른다.87년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.99년생 : 끝까지 버티면 반가운 소식이 온다.40년생 : 건강 관리에 신경 써라.52년생 : 근심이 사라지고 기쁨이 찾아온다.64년생 : 건강만 잘 지켜도 큰 이득이다.76년생 : 용기 내어 일을 시작하라.88년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.00년생 : 자신 있게 나서면 흐름이 살아난다.41년생 : 주변의 도움으로 일이 잘 풀린다.53년생 : 임기응변으로 상황을 극복하라.65년생 : 힘들어도 참고 인내하면 좋아진다.77년생 : 복이 들어오는 날이다.89년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.01년생 : 흔들리지 않으면 운이 내 편이 된다.42년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.54년생 : 자기 주관을 확실히 하라.66년생 : 분수를 지키면 길하다.78년생 : 부드러운 자세가 유리하다.90년생 : 참고 견디면 웃는 날이 다가온다.02년생 : 마음을 다잡으면 좋은 소식이 따른다.43년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히 하라.55년생 : 발상의 전환이 필요한 때다.67년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻는다.79년생 : 너무 바쁘니 시간의 여유를 가져라.91년생 : 서두르지 않으면 일이 매끄럽게 풀린다.03년생 : 마음을 가볍게 하면 흐름이 편안해진다.원숭이44년생 : 과거는 잊고 새로 시작하라.56년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.68년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.80년생 : 최선을 다해 해결하라.92년생 : 노력한 만큼 기회가 가까워진다.04년생 : 계획한 일에 속도가 붙기 시작한다.45년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.57년생 : 투자운이 서서히 상승한다.69년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.81년생 : 자신을 속이지 마라.93년생 : 냉정하게 판단하면 길이 보인다.05년생 : 성급함만 줄이면 결과가 좋아진다.46년생 : 바라던 일이 이루어진다.58년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.70년생 : 하는 일마다 만사형통이다.82년생 : 며칠 후에 해결되니 기다려라.94년생 : 조급함을 버리면 뜻밖의 도움을 얻는다.06년생 : 기준을 세우고 가면 흔들림이 줄어든다.돼지47년생 : 끝맺음을 잘하라.59년생 : 신념을 갖고 열심히 노력하라.71년생 : 인내하면 큰 성과 있다.83년생 : 최선을 다하면 큰 소득 있다.95년생 : 한 번 잡은 기회는 놓치지 마라.07년생 : 밝은 태도가 좋은 인연을 부른다.