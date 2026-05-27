[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 27일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 27일

입력 2026-05-27 01:03
수정 2026-05-27 01:03
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36년생 : 인기운 오르니 여유 가져라.

48년생 : 갈팡질팡 말고 기준 세우라.

60년생 : 의논하면 해결이 빨라진다.

72년생 : 이득 커도 욕심은 줄이라.

84년생 : 마음을 단단히 하면 흔들리던 흐름도 바로 선다.

96년생 : 복잡해도 실속은 챙겨라.



37년생 : 변수 대비해 계획 다시 세우라.

49년생 : 일이 순조롭게 마무리되면 마음도 가벼워진다.

61년생 : 마무리만 잘하면 성과 남는다.

73년생 : 재물 흐름 좋아 마음 든든하다.

85년생 : 언행 무겁게 가져가라.

97년생 : 시비는 피하고 말 아끼라.

호랑이

38년생 : 고생한 만큼 성과가 따른다.

50년생 : 흐름 풀리니 이어서 밀어라.

62년생 : 불편한 조짐은 미리 피하라.

74년생 : 서두르지 말고 순서 지키면 걱정이 줄어든다.

86년생 : 먼 움직임은 줄이는 편이 낫다.

98년생 : 참으면 평화를 지키는 날이다.

토끼

39년생 : 길운 다가오니 차분히 기다리라.

51년생 : 내일 위해 휴식부터 챙기라.

63년생 : 실수는 인정하고 바로 정리하라.

75년생 : 지나간 일보다 오늘의 안정을 먼저 챙겨라.

87년생 : 중요한 결정은 뒤로 미루라.

99년생 : 잔꾀는 불안만 키우는 법이다.



40년생 : 뜻대로 풀리니 마음이 편하다.

52년생 : 간섭 줄이고 거리를 두라.

64년생 : 기다릴 줄 알아야 일이 산다.

76년생 : 관계가 길을 여는 열쇠다.

88년생 : 느긋하게 살피면 생각보다 답이 쉽게 보인다.

00년생 : 비밀은 끝까지 지켜라.

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41년생 : 생각보다 일이 잘 굴러간다.

53년생 : 가족 의견차는 대화로 풀어라.

65년생 : 여행운 있으니 기분 환기하라.

77년생 : 남에게 맡긴 돈 다시 살피라.

89년생 : 괜한 걱정보다 차분한 점검이 더 이로운 날이다.

01년생 : 한발 물러서면 인기 오른다.



42년생 : 목표 정하고 바로 실천하라.

54년생 : 스스로 풀면 자신감이 선다.

66년생 : 힘 내면 좋은 소식이 따른다.

78년생 : 조용히 밀고 가면 막힌 흐름도 서서히 풀린다.

90년생 : 여유 있게 움직이면 실수 준다.

02년생 : 서두르면 오히려 길이 막힌다.



43년생 : 도움 받으니 행운이 따른다.

55년생 : 한 템포 쉬어가면 오히려 기운이 살아난다.

67년생 : 포기 말고 마음 단단히 하라.

79년생 : 시작 전 점검을 철저히 하라.

91년생 : 협조하면 일이 쉽게 풀린다.

03년생 : 덕 쌓아야 복이 커진다.

원숭이

44년생 : 새 실마리가 보이기 시작한다.

56년생 : 같은 흐름에도 중심을 지켜라.

68년생 : 성급한 마음만 덜면 하루가 무난히 흐른다.

80년생 : 낙심 말고 인내로 버텨라.

92년생 : 차근차근 실행하면 답이 난다.

04년생 : 무리하면 몸이 먼저 무너진다.



45년생 : 하는 일마다 빛이 비치는 날이다.

57년생 : 사소한 고집만 내려놓아도 길이 한결 편해진다.

69년생 : 크게 성취할 기운이 따른다.

81년생 : 분위기에 휩쓸리지 말고 가라.

93년생 : 이동은 조심하고 확인하라.

05년생 : 사기성 제안은 단호히 끊어라.



46년생 : 뜻밖의 행운이 스치는 날이다.

58년생 : 사람은 가려 사귀는 게 낫다.

70년생 : 무리하면 손실이 커질 수 있다.

82년생 : 괜한 참견을 덜면 마음도 훨씬 가벼워진다.

94년생 : 남 말에 흔들리지 마라.

06년생 : 현실 안주 말고 움직이라.

돼지

47년생 : 구두 약속은 기록으로 남겨라.

59년생 : 지나친 기대만 줄이면 평안이 먼저 따른다.

71년생 : 용기 잃지 말고 다시 세우라.

83년생 : 뜻대로 안 돼도 배움은 남는다.

95년생 : 빈틈 줄이고 점검부터 하라.

07년생 : 경솔하면 망신이 따르기 쉽다.
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