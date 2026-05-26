[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 26일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 26일

입력 2026-05-26 01:03
수정 2026-05-26 01:05
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36년생 : 답답해도 흐름은 살아 있다.

48년생 : 작은 저축이 큰 힘이 된다.

60년생 : 조급함을 덜면 하루의 흐름이 한결 부드럽다.

72년생 : 말투를 부드럽게 다듬어라.

84년생 : 지출은 줄이고 여유 남기라.

96년생 : 무리한 투자는 잠시 멈추라.



37년생 : 성과 더뎌도 조급해 말라.

49년생 : 느긋한 마음이 괜한 근심을 덜어주는 날이다.

61년생 : 과한 자랑은 잠시 접어라.

73년생 : 반가운 소식이 들려온다.

85년생 : 먼 걸음은 줄이고 쉬어가라.

97년생 : 기회 오면 단단히 잡아라.

호랑이

38년생 : 체면보다 실속을 택하라.

50년생 : 한발 물러서 살피면 오히려 마음이 편해진다.

62년생 : 욕심 덜면 웃음이 난다.

74년생 : 속도 줄이면 마음이 편하다.

86년생 : 새 인연이 길을 열어준다.

98년생 : 불안해도 정리하면 가볍다.

토끼

39년생 : 말만 앞서면 소득이 준다.

51년생 : 공정함 지키면 마음 든든하다.

63년생 : 간섭 줄이면 관계가 산다.

75년생 : 가벼운 배려가 주변 분위기를 따뜻하게 만든다.

87년생 : 결실 보이면 나눔을 하라.

99년생 : 컨디션부터 단단히 챙기라.



40년생 : 웃을 일이 늘어 기운이 산다.

52년생 : 서두르지 않으면 보이지 않던 길도 또렷해진다.

64년생 : 더뎌도 꾸준히 밀고 가라.

76년생 : 마음 다스리면 길이 열린다.

88년생 : 서두르면 몸이 먼저 지친다.

00년생 : 기회는 짧으니 놓치지 마라.

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41년생 : 결단 미루지 말고 잡아라.

53년생 : 더뎌도 과정은 남는 법이다.

65년생 : 전화위복의 틈이 보인다.

77년생 : 무리한 기대만 덜면 하루가 훨씬 수월하다.

89년생 : 운 트이면 과감히 정리하라.

01년생 : 믿기 전 확인부터 먼저 하라.



42년생 : 손실은 메워지니 조급해 말라.

54년생 : 조용히 밀고 가면 막힌 흐름도 서서히 풀린다.

66년생 : 무리하면 다툼이 생기기 쉽다.

78년생 : 거래 늦어져도 흔들지 마라.

90년생 : 다급한 마음을 누르면 실수가 줄어드는 날이다.

02년생 : 소문 좋아도 처신 단단히 하라.



43년생 : 시간은 편이니 서두르지 마라.

55년생 : 성공은 노력에서만 나온다.

67년생 : 가만히 지켜보는 지혜가 오히려 복을 부른다.

79년생 : 마음 열면 관계가 부드럽다.

91년생 : 의견차는 대화로 풀어가라.

03년생 : 평판과 행운이 함께 온다.

원숭이

44년생 : 꿈이 크면 얻음도 커진다.

56년생 : 새 흐름 열리니 시도하라.

68년생 : 생활이 안정돼 마음이 놓인다.

80년생 : 작은 여유를 지키면 하루가 훨씬 든든해진다.

92년생 : 주관 세우고 흔들리지 마라.

04년생 : 이름 드러낼 기회가 온다.



45년생 : 실수해도 다시 순서 잡아라.

57년생 : 바라던 일이 가까워진다.

69년생 : 무거운 생각을 덜면 기분도 한결 밝아진다.

81년생 : 진솔함이 신뢰를 만든다.

93년생 : 새 계획에 운이 따라온다.

05년생 : 절차 지키면 일이 풀린다.



46년생 : 기쁜 소식이 들어오는 날이다.

58년생 : 조용한 인내가 결국 좋은 결과를 만든다.

70년생 : 휴식이 필요하니 속도 낮추라.

82년생 : 큰 성과가 기대되는 흐름이다.

94년생 : 본보기가 되니 말조심하라.

06년생 : 생기 돌며 운이 따라온다.

돼지

47년생 : 자존심 접고 도움을 받으라.

59년생 : 변화는 길하니 정리부터 하라.

71년생 : 한걸음 늦춰 가면 괜한 피로를 덜 수 있다.

83년생 : 새 계획에 운이 붙는 날이다.

95년생 : 말다툼은 짧게 끝내는 게 낫다.

07년생 : 조금만 더 참고 기다려라.
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