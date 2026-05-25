[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 25일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 25일

입력 2026-05-25 03:55
수정 2026-05-25 03:55
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36년생 : 내 것을 단단히 지켜가라.

48년생 : 이동은 뜻밖의 도움 된다.

60년생 : 차근히 가면 흐름이 단단하게 살아난다.

72년생 : 할 일이 많아도 차근차근 하라.

84년생 : 긴장 풀면 판단이 선다.

96년생 : 노력의 대가가 돌아오는 날이다.



37년생 : 정리는 순조롭게 마무리된다.

49년생 : 과한 지식 자랑은 접어두라.

61년생 : 무리한 고집은 내려놓으라.

73년생 : 마음의 부담이 가벼워진다.

85년생 : 무거운 마음도 정리하면 금방 가벼워진다.

97년생 : 협조를 잘 쓰면 일이 산다.

호랑이

38년생 : 건강관리에 신경 쓰라.

50년생 : 사람과 맞추면 길이 생각보다 넓어진다.

62년생 : 분수에 맞게 살아가라.

74년생 : 협조하면 길이 넓어진다.

86년생 : 귀인의 도움이 기대되는 날이다.

98년생 : 시간 낭비는 줄여가라.

토끼

39년생 : 가까운 사이일수록 예의가 더 큰 힘이 된다.

51년생 : 집안이 화목해 마음 편하다.

63년생 : 계산은 분명히 하라.

75년생 : 위축되기 쉬우니 숨 고르라.

87년생 : 가까울수록 예의를 지키라.

99년생 : 여러 도움으로 길이 열린다.



40년생 : 노력한 대가가 들어온다.

52년생 : 양보하면 일이 부드럽다.

64년생 : 안정이 최우선인 흐름이다.

76년생 : 갑작스런 곤란은 피하기 어렵다.

88년생 : 귀인의 손길이 닿는 날이다.

00년생 : 양보 한걸음이 오늘의 흐름을 부드럽게 만든다.

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41년생 : 가까운 이가 도움을 준다.

53년생 : 집안 기운이 안정되는 날이다.

65년생 : 욕심을 줄이면 마음 편하다.

77년생 : 조바심 버리면 길이 난다.

89년생 : 절제 있는 생활을 지키라.

01년생 : 절제된 태도가 오늘의 복을 오래 지킨다.



42년생 : 지출이 늘어도 절약하라.

54년생 : 분수를 알면 길이 보인다.

66년생 : 잠시 멈춰도 방향만 잃지 않으면 괜찮다.

78년생 : 변동은 줄여 안정 택하라.

90년생 : 충돌은 피하고 한숨 돌리라.

02년생 : 윗사람 말은 귀담아들으라.



43년생 : 마무리가 더디니 점검하라.

55년생 : 성과가 있어 기분 좋아진다.

67년생 : 마음 안정부터 챙기라.

79년생 : 매끈하게 처리하면 성과 난다.

91년생 : 서두른 말보다 차분한 점검이 더 중요하다.

03년생 : 오해 생기지 않게 말 아끼라.

원숭이

44년생 : 작은 절약이 결국 큰 여유를 남겨준다.

56년생 : 수입이 좋아져 숨통 트인다.

68년생 : 일이 일사천리로 풀리는 날이다.

80년생 : 남의 말 새겨들으면 득 된다.

92년생 : 불필요한 소비를 줄이라.

04년생 : 지출이 생겨도 계획 세우라.



45년생 : 차분히 풀면 답이 나온다.

57년생 : 따뜻한 마음이 사람과 복을 함께 부른다.

69년생 : 신뢰가 높아져 든든하다.

81년생 : 기회는 눈여겨 잡아채라.

93년생 : 착한 마음이 복을 부른다.

05년생 : 귀한 인연이 찾아오는 날이다.



46년생 : 한걸음씩 쌓으면 생각보다 크게 이어진다.

58년생 : 용기 내면 길이 열린다.

70년생 : 행운이 스치니 기회 보라.

82년생 : 큰일만 꿈꾸지 말고 쌓아라.

94년생 : 부지런히 움직여 성과 내라.

06년생 : 작은 것이 모여 큰일 된다.

돼지

47년생 : 건강을 먼저 챙기는 날이다.

59년생 : 낭비하면 후회 남기 쉽다.

71년생 : 무리만 덜면 하루가 생각보다 평온하다.

83년생 : 무리한 확장은 피하라.

95년생 : 평온해도 방심은 금물이다.

07년생 : 욕심은 화를 부르기 쉽다.
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