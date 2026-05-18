[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 18일

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36년생 : 앞장서기보다 조용히 하라.48년생 : 손안의 흐름을 잘 읽으면 걱정이 줄어든다.60년생 : 주머니 사정이 넉넉한 날이다.72년생 : 일이 더디니 여유를 두라.84년생 : 조급함이 건강을 해칠 수 있다.96년생 : 근심이 옅어져 마음이 편하다.37년생 : 자리를 지키면 운이 붙는다.49년생 : 화목한 기운이 집안의 분위기를 살린다.61년생 : 인내와 용기가 필요한 때이다.73년생 : 운이 트여 흐름이 좋다.85년생 : 새 인연은 조심히 살피라.97년생 : 천천히 생각하면 길이 보인다.호랑이38년생 : 마음을 다스리면 편안하다.50년생 : 대인관계에 힘을 더하라.62년생 : 마음을 굳게 세우면 흔들림이 줄어든다.74년생 : 기운이 퍼져 운이 넓다.86년생 : 막히면 과감히 접는 지혜이다.98년생 : 윗사람과 가까이 지내라.토끼39년생 : 바쁜 만큼 성과가 따른다.51년생 : 맡은 바를 끝까지 하라.63년생 : 욕심을 비우면 오히려 발걸음이 가볍다.75년생 : 도약의 밑거름이 생기는 때이다.87년생 : 집안 걱정은 미리 살피라.99년생 : 행운이 깃든 하루이다.40년생 : 노력 대비 결과가 약한 날이다.52년생 : 애쓴 만큼 소득이 따른다.64년생 : 걱정거리는 곧 옅어진다.76년생 : 속에 담아둔 말을 풀면 마음이 놓인다.88년생 : 변화가 있어도 순리에 맡기라.00년생 : 하던 일에 충실하라.41년생 : 문서에서 이득이 생기는 날이다.53년생 : 언행을 차분히 다듬으라.65년생 : 거래는 꼼꼼할수록 뒤탈이 적어진다.77년생 : 새 재복이 들어오는 흐름이다.89년생 : 큰 변동은 잠시 미루라.01년생 : 신경 쓰일 일이 생기기 쉽다.42년생 : 충돌을 피하려면 말 줄이라.54년생 : 챙겨야 할 것을 놓치지 않으면 무난하다.66년생 : 동업은 조건을 살피고 하라.78년생 : 큰 욕심은 내려놓는 편이다.90년생 : 서로의 이해가 필요한 때이다.02년생 : 고민은 시간이 정리해 준다.43년생 : 자신만 옳다 여기지 말라.55년생 : 이동과 변동이 유리한 때이다.67년생 : 평온한 하루가 생각보다 큰 복이 된다.79년생 : 다툼은 피하는 것이 답이다.91년생 : 분실은 미리 점검하라.03년생 : 발전의 기운이 다가오는 날이다.원숭이44년생 : 적극적 대처가 도움이 된다.56년생 : 잠깐의 답답함도 끝내는 힘이 생긴다.68년생 : 행운과 불운이 반반인 날이다.80년생 : 어려움은 결국 넘어선다.92년생 : 분수를 지키면 무난하다.04년생 : 일이 꼬여도 차분히 풀라.45년생 : 사람을 가려 사귀는 날이다.57년생 : 먼 이동은 줄이는 편이다.69년생 : 겸손한 태도가 평판을 더 단단히 세운다.81년생 : 자신감이 성과를 부른다.93년생 : 뜻한 바를 얻는 흐름이다.05년생 : 걱정이 적어 마음이 가볍다.46년생 : 즐거움이 따라오는 날이다.58년생 : 베푼 마음이 돌아와 뜻밖의 힘이 된다.70년생 : 운전은 차분히 안전이 답이다.82년생 : 내 관심을 줄이면 편안하다.94년생 : 현상 유지가 가장 이롭다.06년생 : 인간적 성의를 먼저 보이라.돼지47년생 : 성과가 오르니 기분이 좋다.59년생 : 조심스러운 태도가 결국 흐름을 살려준다.71년생 : 사업에 이익이 스치는 날이다.83년생 : 바라던 일이 쉽게 풀린다.95년생 : 기존의 것을 지키는 날이다.07년생 : 내부 관계가 원만한 흐름이다.