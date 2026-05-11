[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 11일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 11일

입력 2026-05-11 01:21
수정 2026-05-11 01:21
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36년생 : 일의 능률이 오르는 흐름이다.

48년생 : 반가운 대화가 마음을 누그러뜨린다.

60년생 : 약속을 지키는 태도가 복이다.

72년생 : 너그러운 마음을 먼저 내라.

84년생 : 잠시 쉬는 선택이 최선이다.

96년생 : 가정의 소득이 늘어나는 날이다.



37년생 : 마음의 안정을 먼저 찾으라.

49년생 : 묵은 걱정이 옅어져 표정이 밝아진다.

61년생 : 끝까지 최선을 다하라.

73년생 : 서두르지 말고 순서대로 하라.

85년생 : 신중함이 필요한 시점이다.

97년생 : 운이 서서히 풀리는 날이다.

호랑이

38년생 : 맡은 일의 책임을 다하라.

50년생 : 잠시 멈춘 자리에 뜻밖의 여유가 생긴다.

62년생 : 검소한 생활이 이익이다.

74년생 : 도움을 받는 기운이 크다.

86년생 : 어려움이 풀리는 전환점이다.

98년생 : 시비를 만들지 말고 넘기라.

토끼

39년생 : 다정한 말 한마디가 분위기를 살린다.

51년생 : 실속과 보람이 함께이다.

63년생 : 막힌 일이 풀리는 흐름이다.

75년생 : 마음을 안정시키는 것이 답이다.

87년생 : 작은 변동이 스치는 때이다.

99년생 : 스트레스는 그날 정리하라.



40년생 : 좋은 운이 들어오는 흐름이다.

52년생 : 욕심을 덜어내니 판단이 또렷해진다.

64년생 : 행운과 이득이 함께이다.

76년생 : 휴식이 가장 큰 이득이다.

88년생 : 노력의 대가가 보이는 날이다.

00년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.



41년생 : 길한 기운이 커지는 날이다.

53년생 : 손에 익은 일에서 편안한 답을 찾는다.

65년생 : 운이 오르는 흐름이 분명하다.

77년생 : 움직임이 기회를 부른다.

89년생 : 침착함이 오늘의 무기이다.

01년생 : 순리에 맞춰 움직이라.



42년생 : 자기 관리를 꾸준히 하라.

54년생 : 가벼운 외출이 기분 전환에 도움이 된다.

66년생 : 능력을 인정받는 흐름이다.

78년생 : 무리한 확장은 피하는 편이다.

90년생 : 현실에 충실한 선택이 답이다.

02년생 : 힘들수록 용기를 내라.



43년생 : 비밀은 끝까지 지키라.

55년생 : 뜻밖의 이익이 늘어나는 때이다.

67년생 : 서운했던 마음이 조금씩 풀려 나간다.

79년생 : 감정을 풀면 길이 열린다.

91년생 : 노력의 대가가 따르는 날이다.

03년생 : 우애를 챙기는 마음이 복이다.

원숭이

44년생 : 귀인의 소식이 다가오는 때이다.

56년생 : 낯익은 기쁨이 하루를 포근히 감싼다.

68년생 : 긍정적인 태도가 힘이다.

80년생 : 안정과 휴식이 필요하다.

92년생 : 새것을 받아들이는 날이다.

04년생 : 새 친구가 생기는 흐름이다.



45년생 : 길운이 스며드는 하루이다.

57년생 : 담담함이 좋은 흐름을 만든다.

69년생 : 기쁜 소식이 이어지는 날이다.

81년생 : 소득이 늘어나는 흐름이다.

93년생 : 분수를 알고 욕심을 줄이라.

05년생 : 건강을 가볍게 점검하라.



46년생 : 충돌은 거리를 두고 넘기라.

58년생 : 기다리던 돈줄이 들어온다.

70년생 : 분주해도 곧 정리되는 날이다.

82년생 : 멀어진 마음이 다시 가까워질 수 있다.

94년생 : 용기가 필요한 전환점이다.

06년생 : 집안의 화목이 큰 복이다.

돼지

47년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.

59년생 : 행운이 가득한 흐름이다.

71년생 : 사소한 만족이 생각보다 오래 남는다.

83년생 : 이득이 적으니 안정이 답이다.

95년생 : 기회는 빠르게 포착하라.

07년생 : 가정에 길한 기운이 돈다.
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