[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 11일

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
쥐
36년생 : 일의 능률이 오르는 흐름이다.
48년생 : 반가운 대화가 마음을 누그러뜨린다.
60년생 : 약속을 지키는 태도가 복이다.
72년생 : 너그러운 마음을 먼저 내라.
84년생 : 잠시 쉬는 선택이 최선이다.
96년생 : 가정의 소득이 늘어나는 날이다.
소
37년생 : 마음의 안정을 먼저 찾으라.
49년생 : 묵은 걱정이 옅어져 표정이 밝아진다.
61년생 : 끝까지 최선을 다하라.
73년생 : 서두르지 말고 순서대로 하라.
85년생 : 신중함이 필요한 시점이다.
97년생 : 운이 서서히 풀리는 날이다.
호랑이
38년생 : 맡은 일의 책임을 다하라.
50년생 : 잠시 멈춘 자리에 뜻밖의 여유가 생긴다.
62년생 : 검소한 생활이 이익이다.
74년생 : 도움을 받는 기운이 크다.
86년생 : 어려움이 풀리는 전환점이다.
98년생 : 시비를 만들지 말고 넘기라.
토끼
39년생 : 다정한 말 한마디가 분위기를 살린다.
51년생 : 실속과 보람이 함께이다.
63년생 : 막힌 일이 풀리는 흐름이다.
75년생 : 마음을 안정시키는 것이 답이다.
87년생 : 작은 변동이 스치는 때이다.
99년생 : 스트레스는 그날 정리하라.
용
40년생 : 좋은 운이 들어오는 흐름이다.
52년생 : 욕심을 덜어내니 판단이 또렷해진다.
64년생 : 행운과 이득이 함께이다.
76년생 : 휴식이 가장 큰 이득이다.
88년생 : 노력의 대가가 보이는 날이다.
00년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.
뱀
41년생 : 길한 기운이 커지는 날이다.
53년생 : 손에 익은 일에서 편안한 답을 찾는다.
65년생 : 운이 오르는 흐름이 분명하다.
77년생 : 움직임이 기회를 부른다.
89년생 : 침착함이 오늘의 무기이다.
01년생 : 순리에 맞춰 움직이라.
말
42년생 : 자기 관리를 꾸준히 하라.
54년생 : 가벼운 외출이 기분 전환에 도움이 된다.
66년생 : 능력을 인정받는 흐름이다.
78년생 : 무리한 확장은 피하는 편이다.
90년생 : 현실에 충실한 선택이 답이다.
02년생 : 힘들수록 용기를 내라.
양
43년생 : 비밀은 끝까지 지키라.
55년생 : 뜻밖의 이익이 늘어나는 때이다.
67년생 : 서운했던 마음이 조금씩 풀려 나간다.
79년생 : 감정을 풀면 길이 열린다.
91년생 : 노력의 대가가 따르는 날이다.
03년생 : 우애를 챙기는 마음이 복이다.
원숭이
44년생 : 귀인의 소식이 다가오는 때이다.
56년생 : 낯익은 기쁨이 하루를 포근히 감싼다.
68년생 : 긍정적인 태도가 힘이다.
80년생 : 안정과 휴식이 필요하다.
92년생 : 새것을 받아들이는 날이다.
04년생 : 새 친구가 생기는 흐름이다.
닭
45년생 : 길운이 스며드는 하루이다.
57년생 : 담담함이 좋은 흐름을 만든다.
69년생 : 기쁜 소식이 이어지는 날이다.
81년생 : 소득이 늘어나는 흐름이다.
93년생 : 분수를 알고 욕심을 줄이라.
05년생 : 건강을 가볍게 점검하라.
개
46년생 : 충돌은 거리를 두고 넘기라.
58년생 : 기다리던 돈줄이 들어온다.
70년생 : 분주해도 곧 정리되는 날이다.
82년생 : 멀어진 마음이 다시 가까워질 수 있다.
94년생 : 용기가 필요한 전환점이다.
06년생 : 집안의 화목이 큰 복이다.
돼지
47년생 : 구설은 피하고 조용히 하라.
59년생 : 행운이 가득한 흐름이다.
71년생 : 사소한 만족이 생각보다 오래 남는다.
83년생 : 이득이 적으니 안정이 답이다.
95년생 : 기회는 빠르게 포착하라.
07년생 : 가정에 길한 기운이 돈다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지