[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 30일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 30일

입력 2026-04-30 01:04
수정 2026-04-30 01:04
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48년생 : 귀인의 도움으로 일이 해결된다.

60년생 : 기다림이 행운을 부른다.

72년생 : 큰 욕심은 내려놓는 것이 좋다.

84년생 : 화합 속에서 도움을 받는다.

96년생 : 하루를 편안하게 보낸다.



49년생 : 당장은 힘들어도 좋은 일이 있다.

61년생 : 용기를 잃지 말아야 한다.

73년생 : 기쁜 소식이 따른다.

85년생 : 뜻밖의 행운을 만난다.

97년생 : 운이 천천히 풀린다.

호랑이

50년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

62년생 : 이웃과 함께하면 길하다.

74년생 : 뜻하지 않은 이득이 있다.

86년생 : 마음먹은 일이 성공한다.

98년생 : 기다림이 도움이 된다.

토끼

51년생 : 주변 도움으로 일이 잘 풀린다.

63년생 : 기다리면 운이 따른다.

75년생 : 길운이 찾아 기쁘다.

87년생 : 행운이 가득한 하루다.

99년생 : 심신이 편안하다.



52년생 : 만사가 형통하다.

64년생 : 인간관계에서 기쁨이 있다.

76년생 : 신수가 왕성하다.

88년생 : 새로운 일은 오늘이 좋다.

00년생 : 이득이 많아 실행해도 된다.



53년생 : 적극적으로 움직이면 대길하다.

65년생 : 만사가 형통한다.

77년생 : 사람들의 존경을 받는다.

89년생 : 좋은 일만 이어진다.

01년생 : 일이 순조롭게 추진된다.



54년생 : 인기가 높아진다.

66년생 : 가장 소중한 하루가 된다.

78년생 : 움직인 만큼 소득이 있다.

90년생 : 매사가 정리된다.

02년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.



55년생 : 새로운 길을 모색하면 좋다.

67년생 : 재복이 굴러 들어온다.

79년생 : 기회를 잘 잡아야 한다.

91년생 : 큰 기대는 내려놓는 것이 낫다.

03년생 : 운세와 행운이 함께 한다.

원숭이

56년생 : 먼 곳에서 기쁜 일이 있다.

68년생 : 감정 조절이 필요하다.

80년생 : 최선을 다하면 성과가 있다.

92년생 : 근심은 오래가지 않는다.

04년생 : 생활이 한층 윤택해진다.



57년생 : 행운이 넘치는 하루다.

69년생 : 호전의 기미가 보인다.

81년생 : 소망이 이루어진다.

93년생 : 조급함은 피하는 것이 좋다.

05년생 : 천천히 전진하면 얻는 것이 많다.



58년생 : 귀한 운이 다가온다.

70년생 : 순탄하게 일이 풀린다.

82년생 : 가족 화합이 중요하다.

94년생 : 희망의 빛이 보인다.

06년생 : 만사형통의 흐름이다.

돼지

59년생 : 의욕은 넘치나 신중함이 필요하다.

71년생 : 능률이 오르고 소득이 늘어난다.

83년생 : 신뢰를 얻어 일이 형통하다.

95년생 : 도와줄 사람이 나타난다.

07년생 : 작은 것이 쌓여 큰 행운이 된다.
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