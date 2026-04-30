[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 30일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 귀인의 도움으로 일이 해결된다.60년생 : 기다림이 행운을 부른다.72년생 : 큰 욕심은 내려놓는 것이 좋다.84년생 : 화합 속에서 도움을 받는다.96년생 : 하루를 편안하게 보낸다.49년생 : 당장은 힘들어도 좋은 일이 있다.61년생 : 용기를 잃지 말아야 한다.73년생 : 기쁜 소식이 따른다.85년생 : 뜻밖의 행운을 만난다.97년생 : 운이 천천히 풀린다.호랑이50년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.62년생 : 이웃과 함께하면 길하다.74년생 : 뜻하지 않은 이득이 있다.86년생 : 마음먹은 일이 성공한다.98년생 : 기다림이 도움이 된다.토끼51년생 : 주변 도움으로 일이 잘 풀린다.63년생 : 기다리면 운이 따른다.75년생 : 길운이 찾아 기쁘다.87년생 : 행운이 가득한 하루다.99년생 : 심신이 편안하다.52년생 : 만사가 형통하다.64년생 : 인간관계에서 기쁨이 있다.76년생 : 신수가 왕성하다.88년생 : 새로운 일은 오늘이 좋다.00년생 : 이득이 많아 실행해도 된다.53년생 : 적극적으로 움직이면 대길하다.65년생 : 만사가 형통한다.77년생 : 사람들의 존경을 받는다.89년생 : 좋은 일만 이어진다.01년생 : 일이 순조롭게 추진된다.54년생 : 인기가 높아진다.66년생 : 가장 소중한 하루가 된다.78년생 : 움직인 만큼 소득이 있다.90년생 : 매사가 정리된다.02년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.55년생 : 새로운 길을 모색하면 좋다.67년생 : 재복이 굴러 들어온다.79년생 : 기회를 잘 잡아야 한다.91년생 : 큰 기대는 내려놓는 것이 낫다.03년생 : 운세와 행운이 함께 한다.원숭이56년생 : 먼 곳에서 기쁜 일이 있다.68년생 : 감정 조절이 필요하다.80년생 : 최선을 다하면 성과가 있다.92년생 : 근심은 오래가지 않는다.04년생 : 생활이 한층 윤택해진다.57년생 : 행운이 넘치는 하루다.69년생 : 호전의 기미가 보인다.81년생 : 소망이 이루어진다.93년생 : 조급함은 피하는 것이 좋다.05년생 : 천천히 전진하면 얻는 것이 많다.58년생 : 귀한 운이 다가온다.70년생 : 순탄하게 일이 풀린다.82년생 : 가족 화합이 중요하다.94년생 : 희망의 빛이 보인다.06년생 : 만사형통의 흐름이다.돼지59년생 : 의욕은 넘치나 신중함이 필요하다.71년생 : 능률이 오르고 소득이 늘어난다.83년생 : 신뢰를 얻어 일이 형통하다.95년생 : 도와줄 사람이 나타난다.07년생 : 작은 것이 쌓여 큰 행운이 된다.