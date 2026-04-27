[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 27일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 27일

입력 2026-04-27 00:21
수정 2026-04-27 00:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 기쁜 소식에 마음이 즐겁다.

60년생 : 사업운이 좋다.

72년생 : 문서 관계에 행운이 있다.

84년생 : 귀한 인연을 만난다.

96년생 : 좋은 기회가 찾아온다.



49년생 : 신수가 왕성하고 운이 좋다.

61년생 : 꼼꼼히 챙기면 득이 있다.

73년생 : 기쁜 일이 생긴다.

85년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.

97년생 : 시비는 있어도 해결된다.

호랑이

50년생 : 욕심을 버리면 재물운이 따른다.

62년생 : 적극적으로 나서면 좋다.

74년생 : 일이 일사천리로 풀린다.

86년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

98년생 : 신경 쓸 일은 잠시 있다.

토끼

51년생 : 인기와 신뢰를 얻는다.

63년생 : 길운이 서서히 들어온다.

75년생 : 일이 잘 추진된다.

87년생 : 매사가 순조롭다.

99년생 : 충돌은 있으나 해결된다.



52년생 : 때를 기다리면 행운이 있다.

64년생 : 부지런히 움직이면 성과가 크다.

76년생 : 계획대로 밀고 나가라.

88년생 : 분실 사고만 주의하라.

00년생 : 서서히 빛을 발한다.



53년생 : 이득 있는 하루다.

65년생 : 좋은 기회가 다가온다.

77년생 : 어려움 없이 순조롭다.

89년생 : 노력한 만큼 보람이 있다.

01년생 : 작은 횡재수가 있다.



54년생 : 많은 사람이 도와준다.

66년생 : 매사 순조롭게 흐른다.

78년생 : 가족 간 화합이 중요하다.

90년생 : 좋은 일이 시작된다.

02년생 : 뜻밖의 횡재가 있다.



55년생 : 노력하면 반드시 성공한다.

67년생 : 기쁜 소식이 있다.

79년생 : 애쓴 만큼 즐겁다.

91년생 : 일이 무난히 흘러간다.

03년생 : 귀한 운이 다가온다.

원숭이

56년생 : 재물운이 붙는다.

68년생 : 집안에 경사가 있다.

80년생 : 고민은 시간이 해결한다.

92년생 : 이름을 떨칠 운이다.

04년생 : 가정에 기쁜 일이 있다.



57년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

69년생 : 운이 점차 호전된다.

81년생 : 은인의 도움이 있다.

93년생 : 먹을 복이 있다.

05년생 : 건강과 재물이 함께 오른다.



58년생 : 겸손하면 인기를 얻는다.

70년생 : 소망하던 일이 이루어진다.

82년생 : 기쁜 날을 맞는다.

94년생 : 친지와 화목하면 좋다.

06년생 : 재물운이 왕성하다.

돼지

59년생 : 성공을 향해 힘껏 나아간다.

71년생 : 문서에서 이득이 있다.

83년생 : 가정에 기쁜 일이 있다.

95년생 : 언행을 조심하면 좋다.

07년생 : 차분히 일을 풀어가라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로