[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 20일

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48년생 : 귀인의 도움을 많이 받는다.60년생 : 지혜와 행운이 함께 따른다.72년생 : 사업운이 좋은 날이다.84년생 : 성실함이 인정을 부른다.96년생 : 주변 사람 덕에 일이 성사된다.49년생 : 재물과 인기가 함께 따른다.61년생 : 운기가 서서히 풀린다.73년생 : 행운이 천천히 찾아온다.85년생 : 노력하는 만큼 이득이 있다.97년생 : 이웃에게 베풀면 좋다.호랑이50년생 : 음양의 조화가 잘 맞는다.62년생 : 좋은 결실을 맺는다.74년생 : 반가운 손님을 만난다.86년생 : 즐거운 하루가 된다.98년생 : 도와주는 사람이 많다.토끼51년생 : 성공의 기회를 잡는다.63년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.75년생 : 재물운이 넘쳐 기쁘다.87년생 : 마음의 안정을 찾는다.99년생 : 언행을 조심하는 것이 좋다.52년생 : 횡재수를 기대해도 된다.64년생 : 소망하던 일이 해결된다.76년생 : 재물이 생긴다.88년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.00년생 : 생활의 변화를 주면 좋다.53년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.65년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.77년생 : 운세가 호전된다.89년생 : 친구의 도움을 받는다.01년생 : 근심이 사라진다.54년생 : 집안에 경사가 생긴다.66년생 : 소신을 분명히 하면 좋다.78년생 : 운세가 차츰 좋아진다.90년생 : 금전 거래에서 이득이 있다.02년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.55년생 : 느긋한 마음이 필요하다.67년생 : 기대하던 일에 성과가 있다.79년생 : 운이 좋게 작용한다.91년생 : 모든 일이 해결된다.03년생 : 기쁨이 넘치는 하루다.원숭이56년생 : 느긋한 마음이 성공을 부른다.68년생 : 서두르면 손해다.80년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일이 있다.92년생 : 심신이 편안하다.04년생 : 좋은 일이 생기는 날이다.57년생 : 길운이 다가온다.69년생 : 모든 일이 형통한다.81년생 : 심신을 편안히 하라.93년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.05년생 : 옛것을 지키면 득이 된다.58년생 : 함께하면 성공한다.70년생 : 일이 잘 진행된다.82년생 : 적극적으로 나서도 좋다.94년생 : 좋은 운이 들어온다.06년생 : 인기가 상승한다.돼지59년생 : 우연히 행운이 따른다.71년생 : 도움의 손길이 나타난다.83년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.95년생 : 노력하면 보람이 있다.07년생 : 전화위복의 기회가 있다.