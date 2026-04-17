[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 19일

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48년생 : 자중하면 행복이 따른다.60년생 : 주변 사람에게 인정을 받는다.72년생 : 몸과 마음이 편안한 하루다.84년생 : 윗사람에게 칭찬을 받겠다.96년생 : 순리에 맞게 행동하면 행운이 있다.49년생 : 욕심을 버리면 재물운이 따른다.61년생 : 쉽게 풀리니 걱정하지 마라.73년생 : 집안에 경사가 있어 즐겁다.85년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루다.97년생 : 순리에 따르면 좋겠다.호랑이50년생 : 이동하면 운이 따른다.62년생 : 약속을 지키면 행운이 있다.74년생 : 생각보다 일이 쉽게 성사된다.86년생 : 노력한 만큼 결실이 있다.98년생 : 선심을 쓰면 도움을 얻는다.토끼51년생 : 작은 희생이 있지만 복이 따른다.63년생 : 차분하게 일하는 것이 좋다.75년생 : 가까운 사람의 도움을 받는다.87년생 : 마음의 안정을 찾는 하루다.99년생 : 뜻밖의 횡재가 있다.52년생 : 과감한 결단력이 필요한 날이다.64년생 : 이득 있는 하루가 된다.76년생 : 작은 이득이 있다.88년생 : 뜻하지 않게 도움을 받는다.00년생 : 장기적인 계획에 유리하다.53년생 : 운이 열려 이득이 많다.65년생 : 전화위복의 날이다.77년생 : 마음의 여유를 가지는 것이 좋다.89년생 : 활기가 넘쳐 적극적이다.01년생 : 만족스러운 하루를 보낸다.54년생 : 근면하면 성공이 따른다.66년생 : 뜻밖의 횡재가 있다.78년생 : 새로운 일을 도모하기 좋다.90년생 : 매사 결과가 좋은 하루다.02년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.55년생 : 좋은 결실을 맺는다.67년생 : 시험이나 경쟁에 유리하다.79년생 : 여행하면 기분이 전환된다.91년생 : 새로운 일이 좋다.03년생 : 마음의 안정을 찾는다.원숭이56년생 : 찬사를 듣는 하루다.68년생 : 운기가 서서히 호전된다.80년생 : 귀인이 나타나 도와준다.92년생 : 친지와 즐거움을 나눈다.04년생 : 자신이 맡은 일에 충실하라.57년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.69년생 : 새로운 일도 무방하다.81년생 : 부러울 것이 없다.93년생 : 순리대로 하면 행운이 넘친다.05년생 : 재물이 서서히 따른다.58년생 : 서서히 빛을 발한다.70년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.82년생 : 마음껏 움직여도 된다.94년생 : 즐겁고 만족한 하루다.06년생 : 순조로운 하루다.돼지59년생 : 새로운 사람을 만나 즐겁다.71년생 : 기쁨이 들어오는 운이다.83년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때다.95년생 : 서로의 이해가 필요하다.07년생 : 모든 일이 잘 되는 날이다.