[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 18일

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쥐
48년생 : 행운과 이득이 많이 발생한다.
60년생 : 매사 순조롭게 흘러간다.
72년생 : 서로 협조하면 길하다.
84년생 : 이익이 있으니 노력하라.
96년생 : 마무리에 신중하는 것이 좋다.
소
49년생 : 귀인의 도움으로 소원을 이룬다.
61년생 : 재물과 인기가 함께 따른다.
73년생 : 노력이 성공의 지름길이다.
85년생 : 반가운 손님을 만난다.
97년생 : 가정이 화기애애하다.
호랑이
50년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.
62년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.
74년생 : 바라던 일이 성사된다.
86년생 : 만족스러운 하루가 된다.
98년생 : 신중히 하면 큰 이득이 있다.
토끼
51년생 : 기쁜 일이 생긴다.
63년생 : 이동과 변동에서 이득이 있다.
75년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.
87년생 : 노력한 만큼 소득을 거둔다.
99년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.
용
52년생 : 일의 성과가 빛난다.
64년생 : 자신을 낮추는 것이 오히려 좋다.
76년생 : 임기응변으로 상황을 넘긴다.
88년생 : 우연한 만남이 이루어진다.
00년생 : 주변의 시선이 호의적이다.
뱀
53년생 : 매사가 순조롭게 정리된다.
65년생 : 운세가 차츰 호전된다.
77년생 : 자신감 있게 처리하라.
89년생 : 생각대로 밀고 나가면 좋다.
01년생 : 다음 기회를 기다리는 것이 낫다.
말
54년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.
66년생 : 사람들로부터 칭찬을 듣는다.
78년생 : 인내하면 큰 성과가 있다.
90년생 : 여유를 가지는 것이 좋다.
02년생 : 새로운 시도가 필요하다.
양
55년생 : 생활과 가정이 화목하다.
67년생 : 투자와 노력에 보답이 있다.
79년생 : 윗사람과 상의하면 길하다.
91년생 : 경솔한 행동은 삼가는 것이 좋다.
03년생 : 좋은 사람을 만난다.
원숭이
56년생 : 자녀로 인한 기쁜 일이 있다.
68년생 : 금전 지출은 조심하는 것이 좋다.
80년생 : 횡재운이 있어 기대해도 된다.
92년생 : 주변 정리에 신경 써라.
04년생 : 생각지 않은 좋은 일이 생긴다.
닭
57년생 : 운수대통의 기운이 있다.
69년생 : 자신감만 있으면 순조롭다.
81년생 : 성실한 일에 보답이 있다.
93년생 : 좋은 운이 들어온다.
05년생 : 결과가 좋아 만족스럽다.
개
58년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.
70년생 : 기다림보다 움직임이 낫다.
82년생 : 상대의 의견을 존중하라.
94년생 : 매사가 순조롭다.
06년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.
돼지
59년생 : 우연한 만남으로 이득을 본다.
71년생 : 가까운 곳에 실속이 있다.
83년생 : 누군가에게 감동을 받는다.
95년생 : 집안이 화목하다.
07년생 : 일이 순조롭게 풀린다.
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