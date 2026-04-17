[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 17일

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48년생 : 사람을 만나는 일이 좋은 날이다.60년생 : 꾀하는 일이 순조롭게 진행된다.72년생 : 마음먹기에 따라 결과가 달라진다.84년생 : 금전 낭비만 조심하면 좋다.96년생 : 중요한 추진은 하루 미루는 편이 낫다.49년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.61년생 : 재운이 들어오니 잘 활용하라.73년생 : 뜻밖의 재물운이 따른다.85년생 : 가까운 사람에게서 좋은 소식이 있다.97년생 : 마음먹기에 따라 흐름이 달라진다.호랑이50년생 : 때를 기다리면 행운이 따른다.62년생 : 하늘의 도움을 받는 운이다.74년생 : 주변의 도움으로 일이 해결된다.86년생 : 새로운 인연이 행운을 부른다.98년생 : 막혔던 고민이 정리된다.토끼51년생 : 바라는 것을 얻을 수 있다.63년생 : 매매운이 좋아 이익이 따른다.75년생 : 소득이 높은 하루다.87년생 : 크게 발전하는 흐름이다.99년생 : 금전운은 좋으나 투자는 신중하다.52년생 : 금전적 여유가 생긴다.64년생 : 추진하는 일이 순조롭다.76년생 : 작은 행운도 놓치지 않는 것이 좋다.88년생 : 도움을 받아 일이 해결된다.00년생 : 마음먹기에 따라 성과가 달라진다.53년생 : 근심거리가 해소된다.65년생 : 가정 분위기가 화기애애하다.77년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.89년생 : 정신을 차리면 길운이 따른다.01년생 : 걱정이 사라지고 기쁨이 따른다.54년생 : 대부분의 일이 이루어진다.66년생 : 마무리를 잘하면 운이 따른다.78년생 : 귀인의 도움으로 일이 성사된다.90년생 : 베풀면 그만큼 이득이 된다.02년생 : 몸과 마음을 편안히 하는 것이 좋다.55년생 : 귀인의 도움을 받는다.67년생 : 뜻한 대로 일이 풀린다.79년생 : 마음가짐이 결과를 좌우한다.91년생 : 작은 이득이 있다.03년생 : 가족과의 시간이 기운을 살린다.원숭이56년생 : 가정의 근심이 풀린다.68년생 : 행운이 따라 기쁨이 크다.80년생 : 바라던 일이 이루어진다.92년생 : 일이 잘 풀려 마음이 놓인다.04년생 : 이동운이 좋아진다.57년생 : 이득이 커서 기쁜 하루다.69년생 : 배움의 자세가 운을 부른다.81년생 : 노력의 보람을 느낀다.93년생 : 즐거운 일이 생긴다.05년생 : 조금만 더 노력하면 좋다.58년생 : 움직일수록 행운이 따른다.70년생 : 성취와 소득이 함께 온다.82년생 : 바라던 일이 이루어진다.94년생 : 작은 행운도 놓치지 않는 것이 좋다.06년생 : 거래나 상담이 성사된다.돼지59년생 : 뜻한 대로 일이 풀린다.71년생 : 이득이 커 기쁜 하루다.83년생 : 노력의 보람을 느낀다.95년생 : 쉬면서 다음을 준비하면 좋다.07년생 : 재정 상황이 한결 좋아진다.