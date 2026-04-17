[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 17일

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쥐
48년생 : 사람을 만나는 일이 좋은 날이다.
60년생 : 꾀하는 일이 순조롭게 진행된다.
72년생 : 마음먹기에 따라 결과가 달라진다.
84년생 : 금전 낭비만 조심하면 좋다.
96년생 : 중요한 추진은 하루 미루는 편이 낫다.
소
49년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.
61년생 : 재운이 들어오니 잘 활용하라.
73년생 : 뜻밖의 재물운이 따른다.
85년생 : 가까운 사람에게서 좋은 소식이 있다.
97년생 : 마음먹기에 따라 흐름이 달라진다.
호랑이
50년생 : 때를 기다리면 행운이 따른다.
62년생 : 하늘의 도움을 받는 운이다.
74년생 : 주변의 도움으로 일이 해결된다.
86년생 : 새로운 인연이 행운을 부른다.
98년생 : 막혔던 고민이 정리된다.
토끼
51년생 : 바라는 것을 얻을 수 있다.
63년생 : 매매운이 좋아 이익이 따른다.
75년생 : 소득이 높은 하루다.
87년생 : 크게 발전하는 흐름이다.
99년생 : 금전운은 좋으나 투자는 신중하다.
용
52년생 : 금전적 여유가 생긴다.
64년생 : 추진하는 일이 순조롭다.
76년생 : 작은 행운도 놓치지 않는 것이 좋다.
88년생 : 도움을 받아 일이 해결된다.
00년생 : 마음먹기에 따라 성과가 달라진다.
뱀
53년생 : 근심거리가 해소된다.
65년생 : 가정 분위기가 화기애애하다.
77년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.
89년생 : 정신을 차리면 길운이 따른다.
01년생 : 걱정이 사라지고 기쁨이 따른다.
말
54년생 : 대부분의 일이 이루어진다.
66년생 : 마무리를 잘하면 운이 따른다.
78년생 : 귀인의 도움으로 일이 성사된다.
90년생 : 베풀면 그만큼 이득이 된다.
02년생 : 몸과 마음을 편안히 하는 것이 좋다.
양
55년생 : 귀인의 도움을 받는다.
67년생 : 뜻한 대로 일이 풀린다.
79년생 : 마음가짐이 결과를 좌우한다.
91년생 : 작은 이득이 있다.
03년생 : 가족과의 시간이 기운을 살린다.
원숭이
56년생 : 가정의 근심이 풀린다.
68년생 : 행운이 따라 기쁨이 크다.
80년생 : 바라던 일이 이루어진다.
92년생 : 일이 잘 풀려 마음이 놓인다.
04년생 : 이동운이 좋아진다.
닭
57년생 : 이득이 커서 기쁜 하루다.
69년생 : 배움의 자세가 운을 부른다.
81년생 : 노력의 보람을 느낀다.
93년생 : 즐거운 일이 생긴다.
05년생 : 조금만 더 노력하면 좋다.
개
58년생 : 움직일수록 행운이 따른다.
70년생 : 성취와 소득이 함께 온다.
82년생 : 바라던 일이 이루어진다.
94년생 : 작은 행운도 놓치지 않는 것이 좋다.
06년생 : 거래나 상담이 성사된다.
돼지
59년생 : 뜻한 대로 일이 풀린다.
71년생 : 이득이 커 기쁜 하루다.
83년생 : 노력의 보람을 느낀다.
95년생 : 쉬면서 다음을 준비하면 좋다.
07년생 : 재정 상황이 한결 좋아진다.
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