[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 15일

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48년생 : 기쁨이 찾아와 마음이 난다.60년생 : 주머니가 든든해 여유가 난다.72년생 : 믿음으로 가정을 이끈다.84년생 : 몸과 마음이 편안해진다.96년생 : 일이 순조롭게 이어진다.49년생 : 흐름이 순조로워 마음이 놓인다.61년생 : 재물과 복이 가까이 온다.73년생 : 노력과 투자를 아끼지 않는다.85년생 : 다른 사람을 너무 믿지 마라.97년생 : 신중함이 실수를 막는다.호랑이50년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.62년생 : 어려울 때 손길이 나타난다.74년생 : 여러 사람이 힘을 보탠다.86년생 : 마음을 나누면 한결 편하다.98년생 : 생각보다 일이 잘 굴러간다.토끼51년생 : 이동과 변동이 이득이 된다.63년생 : 고집을 줄이면 협조가 온다.75년생 : 냉정한 판단이 운을 올린다.87년생 : 재물 흐름이 크게 살아난다.99년생 : 사람 관계가 즐겁게 풀린다.52년생 : 작은 일이 매끈히 성사된다.64년생 : 뜻대로 밀면 행운이 온다.76년생 : 새 일이 시작되어 기운이 난다.88년생 : 바쁜 하루가 될 수 있다.00년생 : 협동하면 성과가 커진다.53년생 : 친구가 힘이 되어준다.65년생 : 주변 도움으로 일이 수월하다.77년생 : 이득이 여기저기서 생긴다.89년생 : 쉬어가면 흐름이 좋아진다.01년생 : 만사가 시원히 풀린다.54년생 : 복이 쌓여 마음이 든든하다.66년생 : 일이 순조롭게 정리되어 간다.78년생 : 한걸음 물러서면 더 편하다.90년생 : 행복을 또렷이 느낀다.02년생 : 재물 흐름이 좋아진다.55년생 : 잠깐 쉬어가며 안정을 찾는다.67년생 : 겸손하면 길운이 따른다.79년생 : 적극성이 기회를 만든다.91년생 : 수입이 서서히 늘어난다.03년생 : 행동이 소득으로 이어진다.원숭이56년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.68년생 : 막힘이 풀려 마음이 놓인다.80년생 : 사업 흐름이 비교적 좋다.92년생 : 원하는 대로 흘러간다.04년생 : 결과가 좋아 걱정이 줄어든다.57년생 : 운이 올라 계획이 잘 굴러간다.69년생 : 노력하면 행운이 따라온다.81년생 : 차분히 하면 이득이 난다.93년생 : 이익을 나누면 복이 온다.05년생 : 근심이 풀려 마음이 가볍다.58년생 : 뜻하는 바는 크나 분수를 지켜야 한다.70년생 : 도움을 받아 매듭이 잡힌다.82년생 : 운이 오르며 흐름을 탄다.94년생 : 소득이 늘어 기분이 난다.06년생 : 인기가 올라 일이 수월하다.돼지59년생 : 아는 것이 힘이 된다.71년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.83년생 : 도움의 손길이 이어져 든든하다.95년생 : 마음을 가라앉히면 복이 온다.07년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.