[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 15일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 15일

입력 2026-04-14 23:51
수정 2026-04-14 23:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 기쁨이 찾아와 마음이 난다.

60년생 : 주머니가 든든해 여유가 난다.

72년생 : 믿음으로 가정을 이끈다.

84년생 : 몸과 마음이 편안해진다.

96년생 : 일이 순조롭게 이어진다.



49년생 : 흐름이 순조로워 마음이 놓인다.

61년생 : 재물과 복이 가까이 온다.

73년생 : 노력과 투자를 아끼지 않는다.

85년생 : 다른 사람을 너무 믿지 마라.

97년생 : 신중함이 실수를 막는다.

호랑이

50년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

62년생 : 어려울 때 손길이 나타난다.

74년생 : 여러 사람이 힘을 보탠다.

86년생 : 마음을 나누면 한결 편하다.

98년생 : 생각보다 일이 잘 굴러간다.

토끼

51년생 : 이동과 변동이 이득이 된다.

63년생 : 고집을 줄이면 협조가 온다.

75년생 : 냉정한 판단이 운을 올린다.

87년생 : 재물 흐름이 크게 살아난다.

99년생 : 사람 관계가 즐겁게 풀린다.



52년생 : 작은 일이 매끈히 성사된다.

64년생 : 뜻대로 밀면 행운이 온다.

76년생 : 새 일이 시작되어 기운이 난다.

88년생 : 바쁜 하루가 될 수 있다.

00년생 : 협동하면 성과가 커진다.



53년생 : 친구가 힘이 되어준다.

65년생 : 주변 도움으로 일이 수월하다.

77년생 : 이득이 여기저기서 생긴다.

89년생 : 쉬어가면 흐름이 좋아진다.

01년생 : 만사가 시원히 풀린다.



54년생 : 복이 쌓여 마음이 든든하다.

66년생 : 일이 순조롭게 정리되어 간다.

78년생 : 한걸음 물러서면 더 편하다.

90년생 : 행복을 또렷이 느낀다.

02년생 : 재물 흐름이 좋아진다.



55년생 : 잠깐 쉬어가며 안정을 찾는다.

67년생 : 겸손하면 길운이 따른다.

79년생 : 적극성이 기회를 만든다.

91년생 : 수입이 서서히 늘어난다.

03년생 : 행동이 소득으로 이어진다.

원숭이

56년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.

68년생 : 막힘이 풀려 마음이 놓인다.

80년생 : 사업 흐름이 비교적 좋다.

92년생 : 원하는 대로 흘러간다.

04년생 : 결과가 좋아 걱정이 줄어든다.



57년생 : 운이 올라 계획이 잘 굴러간다.

69년생 : 노력하면 행운이 따라온다.

81년생 : 차분히 하면 이득이 난다.

93년생 : 이익을 나누면 복이 온다.

05년생 : 근심이 풀려 마음이 가볍다.



58년생 : 뜻하는 바는 크나 분수를 지켜야 한다.

70년생 : 도움을 받아 매듭이 잡힌다.

82년생 : 운이 오르며 흐름을 탄다.

94년생 : 소득이 늘어 기분이 난다.

06년생 : 인기가 올라 일이 수월하다.

돼지

59년생 : 아는 것이 힘이 된다.

71년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.

83년생 : 도움의 손길이 이어져 든든하다.

95년생 : 마음을 가라앉히면 복이 온다.

07년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로