[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 14일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 14일

입력 2026-04-14 01:13
수정 2026-04-14 01:13
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48년생 : 아랫사람에게 베풀면 복이 온다.

60년생 : 서서히 빛을 보게 된다.

72년생 : 분주해도 점점 좋아진다.

84년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

96년생 : 옳다 싶으면 한걸음 나간다.



49년생 : 겸손함이 뜻밖의 득을 만든다.

61년생 : 오늘은 운이 곁에 붙는다.

73년생 : 좋은 흐름이 자연스레 온다.

85년생 : 충실함이 기쁨으로 돌아온다.

97년생 : 신용이 가장 큰 자산이다.

호랑이

50년생 : 베푼 만큼 다시 들어온다.

62년생 : 우쭐대면 낭패 본다.

74년생 : 목표를 향해 힘껏 뛴다.

86년생 : 성실함이 좋은 일을 부른다.

98년생 : 정성을 보이면 이득이 난다.

토끼

51년생 : 새 만남은 신중히 살핀다.

63년생 : 겸손하면 이득이 따른다.

75년생 : 바라던 일이 이뤄진다.

87년생 : 재물 기운이 살아난다.

99년생 : 의욕이 올라 하루가 산다.



52년생 : 혼자 정리할 시간이 필요하다.

64년생 : 즐거운 일이 찾아온다.

76년생 : 망설임을 줄이면 운이 오른다.

88년생 : 집안이 안정되어 마음이 놓인다.

00년생 : 냉정함이 성과를 만든다.



53년생 : 현실에 감사하면 마음이 편하다.

65년생 : 새 일을 추진해도 무리 없다.

77년생 : 현실에 충실하면 손해가 없다.

89년생 : 실력을 인정받아 어깨가 펴진다.

01년생 : 만사가 시원히 풀린다.



54년생 : 막힌 일이 정리되어 간다.

66년생 : 운이 올라 일이 술술 풀린다.

78년생 : 돈 흐름이 좋으니 몸을 챙긴다.

90년생 : 마음이 평안해 숨이 트인다.

02년생 : 묵은 감정을 풀면 일이 풀린다.



55년생 : 여유가 판단을 돕는다.

67년생 : 걱정이 줄어 마음이 편하다.

79년생 : 지금에 만족하면 더 편하다.

91년생 : 욕심을 줄이면 일이 풀린다.

03년생 : 목돈이 들어와 마음이 든든하다.

원숭이

56년생 : 성과나 관록이 따라온다.

68년생 : 뜻대로 되지 않으니 마음 괴롭다.

80년생 : 충실함이 결실로 이어진다.

92년생 : 근심이 사라져 마음이 가볍다.

04년생 : 기쁨이 커 하루가 밝다.



57년생 : 소득이 늘어 마음이 든든하다.

69년생 : 금전 흐름이 풍성해진다.

81년생 : 맡은 일에 충실하면 득을 본다.

93년생 : 도움을 받아 성취가 이뤄진다.

05년생 : 재운이 살아 수입이 늘어난다.



58년생 : 지출이 새지 않게 단단히 막는다.

70년생 : 오전 흐름이 비교적 잘 풀린다.

82년생 : 시간을 두고 정리하면 된다.

94년생 : 급할수록 돌아가라.

06년생 : 달콤한 말은 한 번 걸러낸다.

돼지

59년생 : 의견을 존중하면 일이 풀린다.

71년생 : 새 투자도 무리 없이 간다.

83년생 : 신수가 편안해 마음이 밝다.

95년생 : 순서를 지키면 실수가 없다.

07년생 : 흐름이 내게 유리하게 돈다.
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