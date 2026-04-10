[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 12일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 12일

입력 2026-04-10 01:31
수정 2026-04-10 01:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 소득이 늘어 마음이 든든하다.

60년생 : 희망이 보여 기운이 난다.

72년생 : 도움의 손길이 가까이 온다.

84년생 : 고집을 내려두면 운이 열린다.

96년생 : 하는 일마다 흐름이 좋다.



49년생 : 적극성이 길을 연다.

61년생 : 바른 길이 결국 이득이 된다.

73년생 : 문서에서 이익이 난다.

85년생 : 적응하면 행운이 붙는다.

97년생 : 중요한 일이 곧 풀린다.

호랑이

50년생 : 작은 소득이 쌓여 든든하다.

62년생 : 매사에 복병이 숨어있다.

74년생 : 근심이 풀려 마음이 편하다.

86년생 : 자신감을 키우면 순조롭다.

98년생 : 집안에 경사 기운이 돈다.

토끼

51년생 : 이동에 좋은 흐름이 따른다.

63년생 : 이익이 생겨 마음이 놓인다.

75년생 : 소신을 분명히 드러낸다.

87년생 : 꿈이 클수록 얻는 것도 크다.

99년생 : 재물 기운이 살아난다.



52년생 : 새 도전이 기회를 만든다.

64년생 : 여유가 판단을 돕는다.

76년생 : 포기하지 않으면 길이 열린다.

88년생 : 천천히 가도 얻는 것이 크다.

00년생 : 계획대로 흐름이 오른다.



53년생 : 노력의 보답을 받게 된다.

65년생 : 솔직함이 좋은 결과를 만든다.

77년생 : 명예와 행운이 함께 온다.

89년생 : 즐거운 일이 생겨 마음이 난다.

01년생 : 기운이 좋아 하루가 밝다.



54년생 : 이름을 알릴 기회가 온다.

66년생 : 꼼꼼함이 실수를 막는다.

78년생 : 바라던 바가 이뤄진다.

90년생 : 생기가 돌아 이득이 늘어난다.

02년생 : 먼 이동은 줄이는 게 낫다.



55년생 : 일에 좋은 기운이 붙는다.

67년생 : 위기가 기회로 바뀐다.

79년생 : 귀인 도움으로 숨이 트인다.

91년생 : 손길 닿는 도움을 기대한다.

03년생 : 재물 기운에 조급함을 줄인다.

원숭이

56년생 : 기다리던 소식이 온다.

68년생 : 집안이 화평해 마음이 놓인다.

80년생 : 뜻대로 풀려 기분이 난다.

92년생 : 운수가 좋아 흐름을 탄다.

04년생 : 재물 기운이 살아난다.



57년생 : 도움을 받아 어려움이 풀린다.

69년생 : 기다림 끝에 흐름이 온다.

81년생 : 친구 소식이 마음을 띄운다.

93년생 : 계획대로 밀면 성과가 난다.

05년생 : 기쁨이 넘쳐 하루가 밝다.



58년생 : 뜻을 펼치기엔 조금 답답하다.

70년생 : 남 말을 새겨들으면 득을 본다.

82년생 : 성실함이 도움을 부른다.

94년생 : 변화를 주면 기분이 바뀐다.

06년생 : 적극 처리하면 일이 풀린다.

돼지

59년생 : 도움을 받아 소망에 닿는다.

71년생 : 웃어른 공경이 복을 만든다.

83년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.

95년생 : 수입이 좋아져 베풂이 커진다.

07년생 : 생각보다 쉽게 성사된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로