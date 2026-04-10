[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 10일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 10일

입력 2026-04-10 01:30
수정 2026-04-10 01:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 남의 말을 새겨들으면 득을 본다.

60년생 : 칭찬에 마음이 한결 밝다.

72년생 : 건강을 챙기면 걱정이 줄어든다.

84년생 : 자신감이 성과로 이어진다.

96년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.



49년생 : 기회는 다시 와 마음이 놓인다.

61년생 : 근심이 걷혀 숨이 트인다.

73년생 : 도움을 받는 흐름이 강하다.

85년생 : 느긋함이 화를 막는다.

97년생 : 기다리면 운이 따른다.

호랑이

50년생 : 순서를 지키면 복이 온다.

62년생 : 하는 일이 즐거워 마음이 난다.

74년생 : 새 흐름이 들어와 바뀐다.

86년생 : 명예 기운이 강해진다.

98년생 : 겸손이 운을 더 키운다.

토끼

51년생 : 일에 좋은 기운이 붙는다.

63년생 : 하루가 든든히 채워진다.

75년생 : 거래에서 기회가 따른다.

87년생 : 축하받을 일이 생긴다.

99년생 : 집안 분위기가 화평해진다.



52년생 : 애쓴 만큼 소득이 따라온다.

64년생 : 마음을 넓히면 편해진다.

76년생 : 신수가 좋아 기회가 온다.

88년생 : 몸과 마음이 한결 편하다.

00년생 : 자신감이 이득으로 이어진다.



53년생 : 반가운 만남이 기운을 준다.

65년생 : 금전 흐름이 든든해진다.

77년생 : 자중하면 더 멀리 간다.

89년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.

01년생 : 근심이 걷혀 마음이 밝다.



54년생 : 최선을 다하면 길이 열린다.

66년생 : 활기가 돌아 하루가 산다.

78년생 : 운이 열려 이득이 늘어난다.

90년생 : 한걸음 물러서면 편해진다.

02년생 : 기다리면 흐름이 좋아진다.



55년생 : 운이 열려 이득이 커진다.

67년생 : 좋은 기운이 가까이 온다.

79년생 : 마무리를 잘하면 편해진다.

91년생 : 참으면 웃을 날이 온다.

03년생 : 정신없이 바빠도 보람이 남는다.

원숭이

56년생 : 운이 올라 일이 잘 풀린다.

68년생 : 느긋함이 실수를 줄인다.

80년생 : 꾸준함이 큰 복을 부른다.

92년생 : 맡겨두면 일이 가볍다.

04년생 : 성취가 이어져 기운이 난다.



57년생 : 아랫사람과 상의하여 결정하라.

69년생 : 관계에 신경을 쓰면 편하다.

81년생 : 움직이면 흐름이 열린다.

93년생 : 재물 기운이 따라온다.

05년생 : 노력한 만큼 보답이 온다.



58년생 : 작은 일도 정성을 다한다.

70년생 : 만사가 원만히 풀려 간다.

82년생 : 약속을 지키면 복이 따른다.

94년생 : 이득이 많지 않아 성취감 작다.

06년생 : 경사로 마음이 한결 밝다.

돼지

59년생 : 신념을 지키면 성과가 난다.

71년생 : 남 일 간섭은 줄이는 게 낫다.

83년생 : 움직이면 길이 더 빨리 열린다.

95년생 : 잃어도 얻는 것이 남는다.

07년생 : 재물과 인기가 함께 오른다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로