[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 9일

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쥐
48년생 : 마음이 안정되어 여유가 난다.
60년생 : 기쁨이 들어와 기운이 난다.
72년생 : 작은 양보가 복을 만든다.
84년생 : 생각한 일을 바로 실천한다.
96년생 : 윗사람의 덕을 본다.
소
49년생 : 여행 준비는 미리 챙긴다.
61년생 : 가벼운 말만 줄이면 좋다.
73년생 : 행복이 찾아와 마음이 편하다.
85년생 : 허전함은 잠시 스쳐 간다.
97년생 : 안정이 필요한 시기다.
호랑이
50년생 : 흐름이 탄탄해 마음이 놓인다.
62년생 : 남 일에 참견은 줄인다.
74년생 : 일이 깔끔히 처리된다.
86년생 : 맡은 일에 충실하면 풀린다.
98년생 : 관계를 다듬으면 더 편하다.
토끼
51년생 : 좋은 기회를 놓치지 않는다.
63년생 : 최선을 다하면 성과가 난다.
75년생 : 적극성이 흐름을 바꾼다.
87년생 : 고생 끝에 기쁨이 온다.
99년생 : 베풂이 결국 돌아온다.
용
52년생 : 작은 일일수록 더 살핀다.
64년생 : 낙관이 하루를 밝힌다.
76년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.
88년생 : 희망을 키우면 길이 열린다.
00년생 : 막힘 없이 일이 흘러간다.
뱀
53년생 : 노력하면 이길 길이 열린다.
65년생 : 생각보다 진행이 빠르다.
77년생 : 쉽게 이뤄져 마음이 뜬다.
89년생 : 도움의 손길이 나타난다.
01년생 : 인내하면 흐름이 좋아진다.
말
54년생 : 우연한 만남이 기쁨을 준다.
66년생 : 기운이 왕성해 일이 잘 된다.
78년생 : 재물 기운이 붙어 득을 본다.
90년생 : 기쁜 소식이 들려온다.
02년생 : 마음먹은 대로 풀린다.
양
55년생 : 기회가 돌아와 손에 잡힌다.
67년생 : 꾸준함이 큰 복을 부른다.
79년생 : 느긋함이 실수를 줄인다.
91년생 : 맡은 일에 최선을 다한다.
03년생 : 가족과 함께하면 기운이 난다.
원숭이
56년생 : 밀어붙이면 성과가 난다.
68년생 : 이득이 있어 기분이 난다.
80년생 : 이동해도 큰 무리 없다.
92년생 : 주장을 줄이면 관계가 편하다.
04년생 : 뜻한 대로 진행되어 시원하다.
닭
57년생 : 인기가 올라 기회가 온다.
69년생 : 지연되면 상의가 도움이 된다.
81년생 : 모임에서 실마리를 찾는다.
93년생 : 좋은 기회가 찾아온다.
05년생 : 앞길이 순탄히 풀린다.
개
58년생 : 가까운 사이가 더 돈독해진다.
70년생 : 차분히 정리하면 편해진다.
82년생 : 성사되어 걱정이 줄어든다.
94년생 : 중요한 일이 곧 풀린다.
06년생 : 운이 좋아 마음껏 움직인다.
돼지
59년생 : 정성을 들이면 복이 온다.
71년생 : 가족에게 마음을 전한다.
83년생 : 고비를 무난히 넘긴다.
95년생 : 오후부터 기운이 오른다.
07년생 : 기다리던 기회가 찾아온다.
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