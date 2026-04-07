[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 7일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 7일

입력 2026-04-07 01:51
수정 2026-04-07 01:51
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오늘의 운세
오늘의 운세




48년생 : 느긋함이 준비를 돕는다.

60년생 : 노력이 성과로 이어진다.

72년생 : 인내하면 길이 열린다.

84년생 : 추진한 일이 모두 순조롭다.

96년생 : 실속이 있어 마음이 든든하다.



49년생 : 안정 속에서 발전이 있다.

61년생 : 조금 기다리면 복이 온다.

73년생 : 큰 수확이 손에 잡힌다.

85년생 : 좋은 흐름이 가까워진다.

97년생 : 참고 넘기면 도움이 생긴다.

호랑이

50년생 : 만사가 술술 풀려 간다.

62년생 : 경사 소식이 마음을 밝힌다.

74년생 : 만족이 커 하루가 즐겁다.

86년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.

98년생 : 부지런함이 결실을 만든다.

토끼

51년생 : 친지와 웃음을 나누게 된다.

63년생 : 일찍 정리하면 기쁨이 온다.

75년생 : 기회가 커 마음이 뜬다.

87년생 : 우연한 행운이 따라온다.

99년생 : 시간 여유가 필요하다.



52년생 : 도움의 손길이 넉넉히 온다.

64년생 : 가정에 힘을 쓰면 복이 온다.

76년생 : 구하는 일마다 성사된다.

88년생 : 분위기가 화사해 마음이 편하다.

00년생 : 일이 순조롭게 풀려 간다.



53년생 : 남의 말을 새겨듣는다.

65년생 : 한걸음 양보가 이득이 된다.

77년생 : 재물이 늘어 마음이 든든하다.

89년생 : 순리를 따르면 복이 넘친다.

01년생 : 짧은 이동이 기분을 바꾼다.



54년생 : 주변 도움으로 일이 커진다.

66년생 : 소신을 지키면 성과가 난다.

78년생 : 정리가 쉬워 마음이 편하다.

90년생 : 기대해도 좋은 기회가 온다.

02년생 : 행운이 따라 결과가 난다.



55년생 : 시간 쓰임새가 이득을 만든다.

67년생 : 상대 의견을 존중한다.

79년생 : 재물과 인기가 함께 오른다.

91년생 : 기다리면 흐름이 좋아진다.

03년생 : 새 흐름이 시작되어 기운이 난다.

원숭이

56년생 : 성과가 보여 자신감이 선다.

68년생 : 긴장을 풀면 일이 풀린다.

80년생 : 건강을 먼저 챙기는 게 낫다.

92년생 : 움직임이 결과로 이어진다.

04년생 : 부담이 사라져 마음이 가볍다.



57년생 : 안정을 찾아 하루가 편하다.

69년생 : 마무리를 잘하면 길이 열린다.

81년생 : 막히던 일이 풀리기 시작한다.

93년생 : 뜻밖의 행운이 스친다.

05년생 : 이득이 있어 마음이 든든하다.



58년생 : 집안 분위기가 화사해진다.

70년생 : 더 힘쓰면 좋은 일이 온다.

82년생 : 행운이 곳곳에 깃든다.

94년생 : 귀인의 도움을 기대한다.

06년생 : 지키는 선택이 복을 부른다.

돼지

59년생 : 노력한 만큼 보답이 온다.

71년생 : 경사 소식이 들려온다.

83년생 : 덕을 쌓으면 복이 따른다.

95년생 : 고비를 무난히 넘긴다.

07년생 : 좋은 기운이 가까이 온다.
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