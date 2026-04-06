[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 6일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 6일

입력 2026-04-06 00:15
수정 2026-04-06 00:15
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48년생 : 실속을 맞춘 계획이 빛난다.

60년생 : 낙심 말고 인내하면 풀린다.

72년생 : 뜻밖의 기회가 들어온다.

84년생 : 오늘이 유난히 소중해진다.

96년생 : 금전 흐름이 서서히 좋아진다.



49년생 : 서두르지 않으면 복이 온다.

61년생 : 마무리를 단단히 하면 득을 본다.

73년생 : 기쁜 일이 찾아와 마음이 뜬다.

85년생 : 친구 소식이 힘이 되어준다.

97년생 : 도움 줄 인연이 나타난다.

호랑이

50년생 : 운이 오르며 기운이 붙는다.

62년생 : 능률이 올라 일이 가볍다.

74년생 : 근심이 걷혀 기쁨이 온다.

86년생 : 집안에 웃음이 넘친다.

98년생 : 지갑이 든든해 마음이 놓인다.

토끼

51년생 : 운이 올라 일이 술술 풀린다.

63년생 : 몸은 나른해도 무리 없다.

75년생 : 활기가 돌아 마음이 산다.

87년생 : 협력하면 성과가 커진다.

99년생 : 순서를 지키면 결과가 난다.



52년생 : 경사 소식에 웃음이 난다.

64년생 : 새 마음을 먹으면 길이 열린다.

76년생 : 반가운 소식이 이어진다.

88년생 : 마음을 안정시키면 편하다.

00년생 : 큰 성과가 손에 잡힌다.



53년생 : 기쁜 일이 생겨 마음이 뜬다.

65년생 : 인정받아 자신감이 선다.

77년생 : 흐름이 좋아지며 숨이 트인다.

89년생 : 넉넉한 마음이 복을 부른다.

01년생 : 기운이 퍼져 일이 잘 풀린다.



54년생 : 집안이 평안해 마음이 놓인다.

66년생 : 변동이 오히려 기회가 된다.

78년생 : 뜻밖의 도움을 받게 된다.

90년생 : 관리하면 몸이 한결 가볍다.

02년생 : 오늘 할 일에 집중한다.



55년생 : 관계를 원만히 다듬는다.

67년생 : 작은 습관이 큰 성과를 만든다.

79년생 : 일찍 정리하면 여유가 생긴다.

91년생 : 일상에 활기가 차오른다.

03년생 : 복이 따라 마음이 든든하다.

원숭이

56년생 : 차분히 풀면 길이 열린다.

68년생 : 가정에 힘을 쓰면 마음이 편하다.

80년생 : 쉬어가면 흐름이 더 좋아진다.

92년생 : 일에 좋은 기운이 가득하다.

04년생 : 하는 일마다 즐거움이 돈다.



57년생 : 기운이 좋아 하루가 든든하다.

69년생 : 수입이 늘어 마음이 놓인다.

81년생 : 말보다 실행이 답이 된다.

93년생 : 근심이 사라져 가볍다.

05년생 : 희망이 보여 마음이 선다.



58년생 : 임기응변이 상황을 살린다.

70년생 : 친절이 인정으로 돌아온다.

82년생 : 걱정이 풀려 마음이 놓인다.

94년생 : 운이 서서히 오르는 날이다.

06년생 : 행운이 들어와 일이 풀린다.

돼지

59년생 : 흐름이 좋아지며 막힘이 풀린다.

71년생 : 도움을 받아 일이 정리된다.

83년생 : 화합하면 일이 훨씬 쉽다.

95년생 : 만족이 커 마음이 밝다.

07년생 : 잘못을 인정하면 풀린다.
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