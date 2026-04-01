[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 1일

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48년생 : 힘은 적게 들고 소득이 난다.60년생 : 새 마음을 먹으면 길이 열린다.72년생 : 순리대로 가면 일이 풀린다.84년생 : 흐름이 매끄럽게 이어진다.96년생 : 말을 아끼면 실수가 줄어든다.49년생 : 도움의 손길이 든든히 따른다.61년생 : 과한 욕심만 줄이면 좋다.73년생 : 뜻이 높을수록 결실도 크다.85년생 : 계획대로 밀면 결과가 난다.97년생 : 서두르면 체력이 먼저 닳는다.호랑이50년생 : 자신에게 충실하면 운이 오른다.62년생 : 일이 매끄럽게 이어진다.74년생 : 집안에 기쁜 소식이 돈다.86년생 : 새 기회가 눈앞에 다가온다.98년생 : 과한 기대는 조절하는 게 낫다.토끼51년생 : 수입이 늘어 마음이 든든하다.63년생 : 지키는 선택이 이득이 된다.75년생 : 소신대로 밀면 성과가 난다.87년생 : 망설임을 줄이면 길이 열린다.99년생 : 약속은 한 번 더 확인한다.52년생 : 침착하면 일이 매끈해진다.64년생 : 관계를 다듬으면 뜻을 이룬다.76년생 : 중심을 지키면 흐름이 좋아진다.88년생 : 서로 이해하면 매듭이 풀린다.00년생 : 말이 앞서면 오해가 남는다.53년생 : 하는 일마다 기운이 따른다.65년생 : 흐름이 순탄해 마음이 편하다.77년생 : 집안에 반가운 일이 생긴다.89년생 : 성실함이 인정으로 돌아온다.01년생 : 지출은 줄여야 마음이 놓인다.54년생 : 반가운 연락이 찾아온다.66년생 : 꾸준히 하면 성과가 난다.78년생 : 검소함이 큰 힘이 된다.90년생 : 존재감이 자연스레 오른다.02년생 : 무리한 약속은 피하는 게 낫다.55년생 : 활기가 돌아 일이 잘 굴러간다.67년생 : 노력한 만큼 성과가 난다.79년생 : 마음이 담긴 선물할 일이 생긴다.91년생 : 말투가 날카로우면 손해다.03년생 : 기대하던 즐거움이 온다.원숭이56년생 : 작은 만족이 이익을 만든다.68년생 : 흐름이 서서히 좋아진다.80년생 : 성과가 보여 기분이 오른다.92년생 : 욕심을 내면 집중이 흐트러진다.04년생 : 끝까지 하면 길이 열린다.57년생 : 도움의 손길이 넉넉히 온다.69년생 : 새 변화가 자신감을 키운다.81년생 : 준비를 더하면 결과가 커진다.93년생 : 무리하면 컨디션이 떨어진다.05년생 : 움직이는 곳마다 기운이 좋다.58년생 : 컨디션이 좋아 일도 잘 된다.70년생 : 기쁜 소식이 스쳐 지나간다.82년생 : 꼬인 일이 정리되어 간다.94년생 : 쉬는 시간도 일정에 넣는다.06년생 : 피로가 풀려 마음이 밝다.돼지59년생 : 조금 참으면 이익이 커진다.71년생 : 맡은 일에 충실하면 득을 본다.83년생 : 뜻밖의 기회가 찾아온다.95년생 : 말이 길면 오해가 생긴다.07년생 : 자신감이 올라 추진력이 생긴다.