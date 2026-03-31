[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 31일

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쥐
48년생 : 어려운 일이 생길 수 있다.
60년생 : 작지만 소득이 있으니 기쁘다.
72년생 : 대인 관계에 신경써야 한다.
84년생 : 친구에게 마음을 쓰는 게 좋다.
96년생 : 일이 잘되며 소득이 크다.
소
49년생 : 관록을 얻는다.
61년생 : 너그러운 마음을 지녀야 한다.
73년생 : 포기하지 않는 것이 좋다.
85년생 : 뜻밖의 좋은 일이 생긴다.
97년생 : 차근차근 경험을 쌓는 게 좋다.
호랑이
50년생 : 남의 일에 간섭하면 화를 부를 수 있다.
62년생 : 자신을 낮추고 겸손해야 한다.
74년생 : 막혀있던 일들이 풀린다.
86년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.
98년생 : 솔선수범하는 것이 이익이다.
토끼
51년생 : 인내심을 발휘하는 게 좋다.
63년생 : 도움의 손길이 나타난다.
75년생 : 대화로 푸는 것이 좋겠다.
87년생 : 일을 성취하니 소득도 크다.
99년생 : 활기가 넘쳐나니 적극적으로 밀고 나가라.
용
52년생 : 무리하지 말고 건강에 신경을 써야 한다.
64년생 : 베푼 만큼 돌아온다.
76년생 : 즐거움과 행운이 있다.
88년생 : 매사 신중하고 꼼꼼하게 확인하는 것이 좋다.
00년생 : 이익보다 지출이 많을 수 있다.
뱀
53년생 : 귀인이 돕는 날이다.
65년생 : 베푼다는 생각으로 지내는 것이 길하다.
77년생 : 과감하게 밀고 나가면 얻는 것 있다.
89년생 : 즉흥적인 언행을 삼가는 게 좋겠다.
01년생 : 새로운 기회가 열리겠다.
말
54년생 : 일상에 활기가 넘친다.
66년생 : 자기 관리에 신경을 쓰는 것이 좋겠다.
78년생 : 힘들지만 결국 풀린다.
90년생 : 집안이 태평하니 걱정이 없다.
02년생 : 상사로부터 인정받는다.
양
43년생 : 분위기에 들뜨지 않는 게 좋다.
55년생 : 열심히 하지만 이득이 적구나.
67년생 : 사소한 다툼이 있을 수 있다.
79년생 : 작은 일부터 시작하는 게 좋다.
91년생 : 새로운 인연을 만난다.
원숭이
44년생 : 사는 보람을 느끼는 날이다.
56년생 : 가정에 기쁜 일이 생긴다.
68년생 : 무리는 하지 않는 게 좋다.
80년생 : 일의 성과가 빛난다.
92년생 : 고립되기 전에 타협하는 게 좋다.
닭
45년생 : 반가운 손님이 방문한다.
57년생 : 장거리 여행은 무리다.
69년생 : 시간의 여유가 필요하다.
81년생 : 새로운 일은 하지 않는 게 좋다.
93년생 : 돈과 인연이 생긴다.
개
46년생 : 마음이 풍족해지는구나.
58년생 : 일찍 귀가함이 길하다.
70년생 : 욕심을 부리다가 손해를 볼 수 있다.
82년생 : 감정을 감추는 게 좋다.
94년생 : 우연히 돕는 사람이 생긴다.
돼지
47년생 : 운이 불리하니 주의하는 게 좋다.
59년생 : 집안에 좋은 일이 생긴다.
71년생 : 지출을 줄이고 절약하는 게 좋다.
83년생 : 가족의 의견을 따르는 것이 길하다.
95년생 : 남의 말을 하다가 어려움을 겪을 수 있다.
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