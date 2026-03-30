[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 30일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 30일

입력 2026-03-30 00:44
수정 2026-03-30 00:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 사람이 많은 곳은 피하는 게 좋다.

60년생 : 무난한 하루이다.

72년생 : 매사에 여유가 필요하다.

84년생 : 가는 곳마다 행운이 깃든다.

96년생 : 진심으로 다가가면 소득이 있을 것이다.



49년생 : 모든 것이 수월해진다.

61년생 : 말로 인한 실수를 조심하는 게 좋다.

73년생 : 후일을 기대하는 게 옳다.

85년생 : 생각했던 결과를 얻는다.

97년생 : 실력으로 승부하는 날.

호랑이

50년생 : 솔직한 대화가 필요하다.

62년생 : 순리를 벗어나면 화를 부른다.

74년생 : 일의 집중이 떨어질 수 있다.

86년생 : 허세를 버리고 진실되게 행하는 게 좋다.

98년생 : 작은 것에 만족하면 길하다.

토끼

51년생 : 즐거운 일이 생긴다.

63년생 : 집안에 행운이 들어오는구나.

75년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

87년생 : 적당한 투자는 무난하게 진행된다.

99년생 : 무리한 전진은 좌절을 낳는다.



52년생 : 가정이 화평하니 웃음이 가득하구나.

64년생 : 피로회복에 힘쓰는 것이 좋겠다.

76년생 : 남의 의견을 경청하는 것이 길하다.

88년생 : 금전운이 나빠질 수 있다.

00년생 : 노력한 만큼 운이 활짝 열리는구나.



53년생 : 소리 소문 없이 행운이 들어온다.

65년생 : 대화가 잘 통하는 사람을 만난다.

77년생 : 행운의 날이 왔구나.

89년생 : 계획된 일이 지연될 수 있다.

01년생 : 공연한 구설에 오를 수 있으니 주의하라.



54년생 : 주변 사람들과 갈등이 생길 수 있다.

66년생 : 운이 태평하니 기쁜 하루다.

78년생 : 작은 시비가 큰 싸움이 될 수 있다.

90년생 : 자신감 있게 밀고 나가면 행운이 있다.

02년생 : 이름을 떨치게 될 운명이다.



43년생 : 매사 순조롭구나.

55년생 : 모든 일이 차차 이루어지겠다.

67년생 : 이동운이 있지만 먼 곳은 삼가는 게 좋다.

79년생 : 수입과 지출이 원활하구나.

91년생 : 과로는 금물이다.

원숭이

44년생 : 서두르다 어려움을 겪을 수 있다.

56년생 : 뜻하지 않은 기쁜 소식 있다.

68년생 : 방법을 바꾸어 보는 것이 좋겠다.

80년생 : 오해를 살 일이 생길 수 있다.

92년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.



45년생 : 결단을 내려야 할 일 생긴다.

57년생 : 문서 관계에 이익이 생길 수 있다.

69년생 : 베푼 만큼 이득이 생긴다.

81년생 : 수입이 좋으니 만사형통하다.

93년생 : 자신감 있게 처리하는 게 좋다.



46년생 : 긍정적인 생각이 건강에도 좋다.

58년생 : 새로운 일을 벌여도 순조롭다.

70년생 : 의욕이 넘치지만 잠시 휴식해야 한다.

82년생 : 노력한 만큼 성공이 있다.

94년생 : 웃어른께 도움을 청하는 것이 좋겠다.

돼지

47년생 : 많은 사람으로부터 존경받는다.

59년생 : 집안에 경사가 넘쳐난다.

71년생 : 추진하는 일이 잘 된다.

83년생 : 가족과 함께하는 것이 길하다.

95년생 : 주위 사람을 조심하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로