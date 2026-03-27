[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 29일

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48년생 : 욕심을 내려놓는 것이 복을 받는 길이다.60년생 : 경솔하면 행운을 놓칠 수 있다.72년생 : 희망이 보이는 하루이다.84년생 : 일이 잘 추진된다.96년생 : 계획대로 잘 진행된다.49년생 : 생각 밖의 수입이 있다.61년생 : 가까운 사람과 친목을 도모하는 게 좋다.73년생 : 너무 앞장서지 않는 게 좋다.85년생 : 인기를 얻게 되겠구나.97년생 : 이동운이 좋겠다.호랑이50년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.62년생 : 남의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.74년생 : 경쟁은 삼가고 한발 물러서는 것이 길하다.86년생 : 맡은 일에 충실한 게 좋다.98년생 : 용기 내어 도전하면 재물운이 있다.토끼51년생 : 아랫사람으로부터 좋은 소식이 있다.63년생 : 자기 관리에 신경 쓰는 게 좋다.75년생 : 좋은 기회가 다가온다.87년생 : 소중한 사람과 만난다.99년생 : 꾸준한 노력이 필요하다.52년생 : 복이 찾아든다.64년생 : 주위의 유혹에 주의하는 게 좋다.76년생 : 생활이 윤택해진다.88년생 : 능력을 발휘할 기회가 온다.00년생 : 부모님의 뜻대로 하는 게 좋겠다.53년생 : 일이 순조롭게 풀린다.65년생 : 부러울 것이 없는 행운이 따른다.77년생 : 재물운이 따르는 날이다.89년생 : 용기를 가지고 전진하는 게 좋다.01년생 : 마음이 심란할 수 있다.54년생 : 마음만 답답할 수 있다.66년생 : 상대방의 이해를 먼저 구하는 게 좋다.78년생 : 치밀한 검토가 필요하다.90년생 : 뜻을 너무 높게 세우면 어려워진다.02년생 : 너무 조급하게 굴지 않는 게 좋다.43년생 : 여행이나 이동을 삼가는 게 좋다.55년생 : 좋은 결실을 맺는 날이다.67년생 : 일단은 참는 게 좋다.79년생 : 꾸준히 준비해 온 대가 있다.91년생 : 사람 사귀기를 조심하는 게 좋다.원숭이44년생 : 분주한 하루가 된다.56년생 : 큰 이익을 기대하지 않는 게 좋겠다.68년생 : 컨디션 조절에 유의하라.80년생 : 나태해지기 쉬우니 노력하여야 한다.92년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.45년생 : 생각지 않은 기쁨이 있다.57년생 : 한발 물러서 자신을 낮추는 게 좋다.69년생 : 무리하지 않으면 걱정할 것 없다.81년생 : 귀중한 것을 얻겠구나.93년생 : 구설의 괴로움이 있을 수 있다.46년생 : 약속의 중요함을 깨닫는 게 좋다.58년생 : 항상 배우는 자세로 임하라.70년생 : 밤길 운전을 조심하는 게 좋겠다.82년생 : 뜻하지 않은 행운이 찾아온다.94년생 : 시비가 우려되니 조심하는 게 좋다.돼지47년생 : 건강에 신경을 쓰는 것이 좋겠다.59년생 : 서두르면 오히려 더뎌진다.71년생 : 마음을 가라앉히는 게 좋다.83년생 : 곧 좋은 기회가 찾아온다.95년생 : 욕심이 크면 화를 부를 수 있다.