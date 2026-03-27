[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 28일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 28일

입력 2026-03-27 01:17
수정 2026-03-27 01:17
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48년생 : 참으면 복이 있다.

60년생 : 오해나 구설수를 조심하는 게 좋다.

72년생 : 가는 곳마다 길하다.

84년생 : 베푼 만큼 이익이 있다.

96년생 : 서두르면 손해 볼 수 있다.



49년생 : 주변의 도움이 필요하다.

61년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.

73년생 : 꾸준히 준비해온 보람 있다.

85년생 : 근심이 해결된다.

97년생 : 구두 약속은 믿지 않는 게 좋다.

호랑이

50년생 : 어수선한 분위기에 동요되지 않는 게 좋다.

62년생 : 귀한 인연을 만나겠구나.

74년생 : 너무 친절한 사람을 조심하는 게 좋다.

86년생 : 원하는 일 이루어진다.

98년생 : 가까운 사람의 배신이 있을 수 있다.

토끼

51년생 : 이득이 없으므로 안정이 최고다.

63년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.

75년생 : 작은 다툼이 커질 수 있다.

87년생 : 알차고 뜻깊은 날이다.

99년생 : 앞장서지 않는 게 좋다.



52년생 : 먼 곳에서 소식이 들려온다.

64년생 : 일이 성사될 확률이 높다.

76년생 : 여행은 삼가는 게 좋겠다.

88년생 : 구하기 어려운 날이다.

00년생 : 서로 돕고 협조해야 성과가 있다.



53년생 : 복록이 찾아든다.

65년생 : 시비가 생기면 불리하다.

77년생 : 마음만 잘 쓰면 반드시 대길한다.

89년생 : 비밀은 반드시 지키는 게 좋다.

01년생 : 일을 추진하면 결과가 크겠다.



54년생 : 경거망동하지 않는 게 좋겠다.

66년생 : 재물이 들어와 풍요롭다.

78년생 : 움직이지 않는 게 길하다.

90년생 : 하는 일마다 성과가 좋다.

02년생 : 크게 걱정할 일 없다.



43년생 : 마음을 너그럽게 하는 게 좋다.

55년생 : 자신의 일은 자신이 하는 게 좋다.

67년생 : 걱정스러운 일이 해결된다.

79년생 : 사람이 도와주니 복이 넘친다.

91년생 : 타인의 말에 귀를 기울이는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 공연한 일에 휘말리지 않는 게 좋다.

56년생 : 약속을 지키는 것이 중요하다.

68년생 : 소문에 연연하지 않는 게 좋다.

80년생 : 한 발짝 물러서는 게 좋다.

92년생 : 거래가 확실하니 수익이 크다.



45년생 : 모든 사람이 우러러본다.

57년생 : 최선을 다하는 게 좋다.

69년생 : 겸손해야 인정받는다.

81년생 : 불필요한 말로 후회할 수 있다.

93년생 : 근심이 사라지니 기쁘구나.



46년생 : 무난하고 순탄한 하루.

58년생 : 경사가 생겨 집안이 즐겁다.

70년생 : 많은 사람들이 따라주는 날이다.

82년생 : 매사 순조롭게 풀려간다.

94년생 : 정신을 바짝 차리면 길운 넘친다.

돼지

47년생 : 친한 사람일수록 예를 지키는 게 좋다.

59년생 : 평소에 덕을 쌓는 게 좋다.

71년생 : 귀인을 만나 도움을 받는다.

83년생 : 행운의 날이 왔다.

95년생 : 자신의 맡은 바 책임을 다해야 한다.
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