[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 26일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 26일

입력 2026-03-26 01:24
수정 2026-03-26 01:24
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48년생 : 작은 일도 크게 여기는 것이 길하다.

60년생 : 하는 일이 잘 된다.

72년생 : 인기가 올라 행운이 상승하는 날이다.

84년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.

96년생 : 목적한 바를 달성 한다.



49년생 : 재물운이 없으니 주의하라.

61년생 : 타인의 말에 현혹되지 않는 게 좋다.

73년생 : 모두가 우러러본다.

85년생 : 친구 간의 이해가 필요하다.

97년생 : 마음은 표현하는 것이 좋겠다.

호랑이

50년생 : 침체 상태가 지속될 수 있다.

62년생 : 언행을 조심하는 게 좋다.

74년생 : 가까운 이로부터 좋은 소식.

86년생 : 가족 화목에 힘쓰는 게 좋다.

98년생 : 협동하면 성과가 크겠다.

토끼

51년생 : 양보가 행운을 불러온다.

63년생 : 투자는 금물이다.

75년생 : 상대의 의견을 존중하는 것이 좋겠다.

87년생 : 뜻밖의 행운이 찾아온다.

99년생 : 기회를 잘 포착하라.



52년생 : 소신대로 행동하는 게 좋다.

64년생 : 이동은 삼가는 게 좋다.

76년생 : 겸손하면 재물이 들어온다.

88년생 : 지나친 욕심은 버리는 게 좋다.

00년생 : 하늘이 도와 복이 있다.



53년생 : 일신이 고단하니 일단 쉬어라.

65년생 : 행동을 신중히 하는 게 좋다.

77년생 : 바라던 소망이 이루어진다.

89년생 : 융통성을 발휘하라.

01년생 : 목표 달성이 어려울 수 있다.



54년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.

66년생 : 관용을 베푸는 게 좋다.

78년생 : 주변 상황이 유리하게 돌아간다.

90년생 : 충돌을 피하는 게 좋다.

02년생 : 건강에 유의하는 게 좋다.



43년생 : 공공장소는 피하는 게 좋다.

55년생 : 은인의 도움이 있다.

67년생 : 만만히 보다가 큰 코 다칠 수 있다.

79년생 : 기쁜 일이 생길 운세이다.

91년생 : 재물운이 좋다.

원숭이

44년생 : 마음을 상하기 쉬우니 조심하는 게 좋다.

56년생 : 안정이 제일이다.

68년생 : 양보하면 행운이 찾아온다.

80년생 : 지출을 줄이고 절약하는 게 좋다.

92년생 : 자신의 일에 믿음을 가지는 게 좋다.



45년생 : 조용히 지내면 얻음이 크다.

57년생 : 서서히 희망이 보인다.

69년생 : 하는 일에 최선을 다하는 게 좋다.

81년생 : 시작이 좋아야 끝도 좋다.

93년생 : 사소한 일이라도 성심을 다하는 게 좋다.



46년생 : 즐거운 하루이다.

58년생 : 하는 일마다 막힘이 없다.

70년생 : 맡은 일에 최선을 다하는 게 좋다.

82년생 : 느긋한 마음으로 하루를 보내는 게 좋다.

94년생 : 솔직하게 처신하면 좋은 결과가 있다.

돼지

47년생 : 걱정할 일이 없겠다.

59년생 : 오해를 살 일이 생길 수 있다.

71년생 : 건강에 신경 쓰는 게 좋다.

83년생 : 어렵게 일이 성사된다.

95년생 : 좋은 사람을 만날 운이다.
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