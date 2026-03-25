[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 25일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 25일

입력 2026-03-25 01:11
수정 2026-03-25 01:11
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48년생 : 앞장서지 않는 것이 길하다.

60년생 : 일이 더디게 진행될 수 있다.

72년생 : 근심이 사라진다.

84년생 : 귀인의 덕을 보게 된다.

96년생 : 서두르다 건강을 해칠 수 있다.



49년생 : 시간을 두고 천천히 생각하는 게 좋다.

61년생 : 자신의 자리를 굳게 지키는 게 좋다.

73년생 : 인내와 용기가 각별히 요구된다.

85년생 : 즐거운 일이 계속된다.

97년생 : 운수대통이다.

호랑이

50년생 : 마음을 다스리는 게 좋다.

62년생 : 명예를 사방에 떨친다.

74년생 : 대인 관계에 힘써야 한다.

86년생 : 막히는 일은 과감히 포기하는 게 좋다.

98년생 : 윗사람과 가까이 지내는 게 좋다.

토끼

51년생 : 행운이 깃든 날이다.

63년생 : 바쁜 하루가 된다.

75년생 : 자신의 맡은 바를 다하는 게 좋다.

87년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.

99년생 : 가족에게 힘든 일이 생길 수도 있다.



52년생 : 기쁜 일이 생기니 기대하라.

64년생 : 노력한 만큼 이익을 얻는다.

76년생 : 하던 일에 충실한 게 좋다.

88년생 : 실력을 과신하지만 않으면 성공하겠다.

00년생 : 순리에 맡기는 게 좋다.



53년생 : 커다란 변동은 삼가는 게 좋다.

65년생 : 착한 마음이 돋보이니 행운이 있다.

77년생 : 재물운이 새로이 들어온다.

89년생 : 재물을 얻으나 구설수를 주의해야겠다.

01년생 : 목표를 정하고 움직이는 것이 길하다.



54년생 : 충돌이 예상된다.

66년생 : 고민은 시간이 해결해 준다.

78년생 : 적게 주고 많이 얻겠다.

90년생 : 한꺼번에 큰 것을 노리지 않는 게 좋다.

02년생 : 뜻밖의 일로 인정받겠다.



43년생 : 근심이 없고 기쁨만 있구나.

55년생 : 분실물을 주의하는 게 좋다.

67년생 : 형편이 풀리겠구나.

79년생 : 다툴 일은 절대로 삼가는 게 좋다.

91년생 : 투자한 만큼 성공한다.

원숭이

44년생 : 일이 꼬이니 근심이 생길 수 있다.

56년생 : 기다리던 소식이 들려온다.

68년생 : 분수를 지키는 것이 길하다.

80년생 : 적극적으로 대처하는 게 좋다.

92년생 : 중심을 잃지 않으면 운수대통.



45년생 : 사람을 잘못 사귀어 낭패를 볼 수 있다.

57년생 : 뜻한 바대로 얻는다.

69년생 : 걱정거리가 전혀 없는 하루다.

81년생 : 좋은 기회가 들어온다.

93년생 : 멀리 이동하지 않는 게 좋다.



46년생 : 마음의 부담이 사라진다.

58년생 : 큰 막힘 없이 순조로운 하루.

70년생 : 즐거운 하루가 된다.

82년생 : 현상 유지가 최고다.

94년생 : 성의를 보이는 것이 좋겠다.

돼지

47년생 : 마음의 안정이 중요하다.

59년생 : 일의 성과가 오른다.

71년생 : 가족간의 일이 해결된다.

83년생 : 움직이면 해답이 있겠다.

95년생 : 바라던 일이 쉽게 해결된다.
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