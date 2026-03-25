[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 25일

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쥐
48년생 : 앞장서지 않는 것이 길하다.
60년생 : 일이 더디게 진행될 수 있다.
72년생 : 근심이 사라진다.
84년생 : 귀인의 덕을 보게 된다.
96년생 : 서두르다 건강을 해칠 수 있다.
소
49년생 : 시간을 두고 천천히 생각하는 게 좋다.
61년생 : 자신의 자리를 굳게 지키는 게 좋다.
73년생 : 인내와 용기가 각별히 요구된다.
85년생 : 즐거운 일이 계속된다.
97년생 : 운수대통이다.
호랑이
50년생 : 마음을 다스리는 게 좋다.
62년생 : 명예를 사방에 떨친다.
74년생 : 대인 관계에 힘써야 한다.
86년생 : 막히는 일은 과감히 포기하는 게 좋다.
98년생 : 윗사람과 가까이 지내는 게 좋다.
토끼
51년생 : 행운이 깃든 날이다.
63년생 : 바쁜 하루가 된다.
75년생 : 자신의 맡은 바를 다하는 게 좋다.
87년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.
99년생 : 가족에게 힘든 일이 생길 수도 있다.
용
52년생 : 기쁜 일이 생기니 기대하라.
64년생 : 노력한 만큼 이익을 얻는다.
76년생 : 하던 일에 충실한 게 좋다.
88년생 : 실력을 과신하지만 않으면 성공하겠다.
00년생 : 순리에 맡기는 게 좋다.
뱀
53년생 : 커다란 변동은 삼가는 게 좋다.
65년생 : 착한 마음이 돋보이니 행운이 있다.
77년생 : 재물운이 새로이 들어온다.
89년생 : 재물을 얻으나 구설수를 주의해야겠다.
01년생 : 목표를 정하고 움직이는 것이 길하다.
말
54년생 : 충돌이 예상된다.
66년생 : 고민은 시간이 해결해 준다.
78년생 : 적게 주고 많이 얻겠다.
90년생 : 한꺼번에 큰 것을 노리지 않는 게 좋다.
02년생 : 뜻밖의 일로 인정받겠다.
양
43년생 : 근심이 없고 기쁨만 있구나.
55년생 : 분실물을 주의하는 게 좋다.
67년생 : 형편이 풀리겠구나.
79년생 : 다툴 일은 절대로 삼가는 게 좋다.
91년생 : 투자한 만큼 성공한다.
원숭이
44년생 : 일이 꼬이니 근심이 생길 수 있다.
56년생 : 기다리던 소식이 들려온다.
68년생 : 분수를 지키는 것이 길하다.
80년생 : 적극적으로 대처하는 게 좋다.
92년생 : 중심을 잃지 않으면 운수대통.
닭
45년생 : 사람을 잘못 사귀어 낭패를 볼 수 있다.
57년생 : 뜻한 바대로 얻는다.
69년생 : 걱정거리가 전혀 없는 하루다.
81년생 : 좋은 기회가 들어온다.
93년생 : 멀리 이동하지 않는 게 좋다.
개
46년생 : 마음의 부담이 사라진다.
58년생 : 큰 막힘 없이 순조로운 하루.
70년생 : 즐거운 하루가 된다.
82년생 : 현상 유지가 최고다.
94년생 : 성의를 보이는 것이 좋겠다.
돼지
47년생 : 마음의 안정이 중요하다.
59년생 : 일의 성과가 오른다.
71년생 : 가족간의 일이 해결된다.
83년생 : 움직이면 해답이 있겠다.
95년생 : 바라던 일이 쉽게 해결된다.
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