[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 20일

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48년생 : 활기가 넘치니 여유롭구나.60년생 : 중요한 약속이 생긴다.72년생 : 말보다 성실함이 좋다.84년생 : 약속이 미루어질 수 있다.96년생 : 정도를 걸어야 길하다.49년생 : 집안이 화목하고 행운이 있다.61년생 : 좋은 기회가 들어온다.73년생 : 노력한 만큼 결실이 있다.85년생 : 신규 거래는 주의하는 게 좋다.97년생 : 자만은 금물이다.호랑이50년생 : 좋은 출발이 있다.62년생 : 도난을 주의하는 게 좋다.74년생 : 행운이 있는 즐거운 하루다.86년생 : 가족의 안부를 챙겨라.98년생 : 내일로 미루는 것이 좋겠다.토끼51년생 : 운이 왕성하고 운수 대통이다.63년생 : 어려움 없이 순조롭다.75년생 : 돌발 사고를 주의하면 기쁨이 있다.87년생 : 매사 뜻한 대로 된다.99년생 : 분위기에 휩쓸린 엉뚱한 결정에 주의하라.52년생 : 편안한 마음으로 기다리는 게 좋다.64년생 : 과감한 결단이 필요하다.76년생 : 이동수가 좋지 않다.88년생 : 생활이 풍족해지겠다.00년생 : 가족 간의 화합을 도모하는 게 좋다.53년생 : 커다란 행운이 있다.65년생 : 유혹에 빠지면 금전 손실이 생긴다.77년생 : 오늘 하루는 즐거운 하루다.89년생 : 서두르지 않는 게 좋다.01년생 : 다른 사람 말에 너무 휘둘리지 마라.54년생 : 여유로운 마음가짐이 복을 부른다.66년생 : 적극적인 자세가 필요하다.78년생 : 행운이 손짓한다.90년생 : 잃는 것이 많지만 얻음도 있다.02년생 : 단순하게 생각하다 실패할 수 있다.43년생 : 심신이 피곤하지만 내일은 밝다.55년생 : 이동운은 별로 없다.67년생 : 현상 유지가 좋다.79년생 : 늦게나마 어려움이 해소된다.91년생 : 좋은 기회가 있으니 놓치지 않는 게 좋다.원숭이44년생 : 서운한 마음은 빨리 푸는 것이 좋다.56년생 : 티끌 모아 태산이로구나.68년생 : 뜻하지 않은 금전 소득이 있다.80년생 : 잘못을 피하려다 위축되기 쉽다.92년생 : 계약에 관한 일이 지연될 수 있다.45년생 : 축하 받을 일 생긴다.57년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋다.69년생 : 귀인의 도움으로 문제가 해결된다.81년생 : 즉흥적인 결정은 금물이다.93년생 : 새로운 사람을 만나니 즐겁구나.46년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.58년생 : 적당히 타협하는 것도 필요하다.70년생 : 진실한 마음으로 모든 일에 임하는 게 좋다.82년생 : 마음먹기에 달렸다.94년생 : 선심을 쓰면 얻음이 크다.돼지47년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.59년생 : 변덕이 크면 신뢰를 얻지 못한다.71년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.83년생 : 실속이 있으니 좋은 하루다.95년생 : 만사형통하다.