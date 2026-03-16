[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 18일 수요일(음력 1월 30일, 신묘일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세 닫기 이미지 확대 보기 AI가 알려주는 오늘의 운세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026년 3월 18일 수요일(음력 1월 30일, 신묘일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 토끼(신묘)’의 날입니다. 예리하고 반짝이는 보석이나 작은 칼(신금)로 풀과 나무(묘목)를 섬세하게 다듬는 형상입니다. 직관력과 미적 감각이 무척 예리해지고 일 처리가 깔끔해지는 날입니다. 하지만 신경이 다소 날카로워져 주변 사람에게 예민하게 굴 수 있으니, 칼날을 세우기보다는 부드러운 언행으로 사람들을 대하는 여유가 필요합니다.쥐띠 (자)토끼와 쥐는 서로 예의를 잃고 엇나가기 쉬운 관계(자묘형살)입니다. 의도치 않게 상대방의 기분을 상하게 하거나, 반대로 내가 상처받을 수 있으니 언행과 예의범절에 각별히 신경 써야 합니다.1948년생: 잣대를 너무 엄격하게 대지 말고, 자녀나 아랫사람의 실수를 너그럽게 감싸주세요.1960년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있습니다. 억지로 약속을 잡기보다 퇴근 후 곧바로 휴식하세요.1972년생: 부부나 가까운 동료 사이에 오해가 싹틀 수 있습니다. 자존심을 버리고 대화로 푸세요.1984년생: 직장이나 모임에서 엉뚱한 구설수에 오를 수 있으니 가벼운 농담도 가려서 해야 합니다.1996년생: 연인과 뾰족한 말로 다툴 수 있습니다. 욱하는 마음에 헤어지자는 둥 선을 넘지 마세요.소띠 (축)토끼(나무)가 소(흙)를 누르는 형국이라 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 일이 맘처럼 풀리지 않아 답답해도, 소처럼 묵묵히 끈기를 발휘하면 오후에는 결국 해결책을 찾습니다.1949년생: 소화가 잘 안되거나 체할 수 있으니 밀가루나 차가운 음식은 피하세요.1961년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 섣부른 투자는 멈추고 지갑을 꽉 닫으세요.1973년생: 직장에서 과도한 업무나 무거운 책임이 주어집니다. 우선순위부터 차근차근 해결하세요.1985년생: 내 의견만 너무 고집하면 동료들과 마찰이 생깁니다. 주변의 팁을 유연하게 수용하세요.1997년생: 다른 사람의 성과와 나를 비교하며 우울해하지 마세요. 당신만의 페이스가 정답입니다.호랑이띠 (인)비슷한 나무의 기운이 만나니 친구나 동료와 으쌰으쌰 협력하면 아주 큰 시너지가 납니다. 경쟁보다는 상생과 양보를 택할 때 훨씬 더 좋은 성과를 얻는 기분 좋은 하루입니다.1950년생: 마음이 잘 맞는 옛 친구를 만나 회포를 풀고 즐거운 에너지를 충전합니다.1962년생: 주변의 적극적인 도움으로 꽉 막혔던 일들이 뻥 뚫립니다. 혼자 끙끙 앓지 마세요.1974년생: 새로운 모임이나 단체 활동, 회식을 주도하기에 아주 훌륭하고 분위기 좋은 날입니다.1986년생: 라이벌이 나타나도 당당히 맞서세요. 선의의 경쟁은 당신의 실력을 한 단계 높여줍니다.1998년생: 자신감이 넘치고 활력이 돕니다. 퇴근 후 취미 활동이나 새로운 배움에 투자해 보세요.토끼띠 (묘)자신의 날을 만났지만, 토끼 두 마리가 모이면(자형살) 예민함과 까칠함이 배가 될 수 있습니다. 별일 아닌 피드백에도 스트레스를 받고 방어적으로 변할 수 있으니 마인드 컨트롤이 생명입니다.1951년생: 가족에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 생각하고 부드럽게 웃어넘기세요.1963년생: 남의 일에 오지랖을 부렸다가 덤터기를 쓸 수 있습니다. 철저히 내 일에만 집중하세요.1975년생: 갑작스러운 이동수나 출장, 부서 내의 사소한 변동이 생겨 마음이 어수선해집니다.1987년생: 연인과 사소한 연락 문제로 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 버리고 한발 양보하세요.1999년생: 스트레스 해소를 핑계로 한 충동구매 욕구가 강해집니다. 신용카드 결제를 잠시 멈추세요.용띠 (진)토끼와 용은 서로 훼방을 놓고 마음을 긁는 관계(해살)입니다. 굳게 믿었던 사람에게 실망하거나 배신감을 느낄 수 있으니, 중요한 약속은 문서로 남기고 인간관계를 조심하세요.1952년생: 헛소문이나 남의 말에 흔들리지 말고 묵묵히 내 주관을 지키는 것이 이득입니다.1964년생: 부동산이나 문서 관련 계약은 절대 서두르지 말고 돋보기를 들이대 꼼꼼히 살피세요.1976년생: 직장에서 라이벌의 견제나 은근한 훼방이 있을 수 있으나 지혜롭게 웃어넘기세요.1988년생: 연인 사이에 감춰둔 비밀이 드러나거나 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직한 대화가 답입니다.2000년생: 아무리 친한 친구라도 금전 거래는 절대, 무조건 금물입니다. 돈도 잃고 사람도 잃습니다.뱀띠 (사)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주는 형국이라 에너지가 솟구칩니다. 직장이나 학업, 배움에 있어 막힘없이 술술 좋은 성과를 내고 윗사람의 칭찬을 한 몸에 받는 훌륭한 날입니다.1953년생: 건강이 호전되고 기력이 솟아납니다. 가벼운 나들이나 산책으로 맑은 공기를 마시세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 명예가 올라가고 주변에서 당신의 능력을 확실히 인정합니다.1977년생: 직장에서 중요한 프로젝트를 성공적으로 마무리하여 어깨가 한껏 으쓱해집니다.1989년생: 당신의 매력과 패션 감각이 유독 돋보여 이성에게 큰 인기를 끌고 시선을 사로잡습니다.2001년생: 시험공부나 자격증 준비에 무서울 정도로 집중이 잘 되어 짜릿한 성취감을 느낍니다.말띠 (오)토끼와 말은 서로 어긋나고 튕겨내는 관계(파살)입니다. 완벽하게 세운 수요일의 계획이 갑자기 변경되거나 약속이 깨질 수 있습니다. 짜증 내지 말고 유연한 플랜 B를 가동하세요.1954년생: 자녀나 아랫사람과 소통의 벽을 느낄 수 있으니 꼰대 같은 잔소리는 접어두세요.1966년생: 겉모습은 몹시 화려하지만 막상 뚜껑을 열어보면 실속이 텅 비어 있을 수 있습니다.1978년생: 직장에서 예상치 못한 엉뚱한 변수가 생기니, 퇴근 전 마무리를 두 번 세 번 확인하세요.1990년생: 친구들이나 연인과의 약속 장소나 시간이 갑자기 취소되거나 변경될 수 있습니다.2002년생: 화려한 유행을 따르다 지갑이 얇아집니다. 겉치레보다는 나의 묵직한 실속을 챙기세요.양띠 (미)토끼와 양은 아주 좋은 환상의 파트너(삼합)를 이룹니다. 하는 일마다 순풍에 돛 단 듯 순조롭게 풀리고 주변의 전폭적인 도움을 받아 목표를 가뿐히 달성하는 대길의 수요일입니다.1955년생: 마음이 평온하고 머리를 아프게 하던 근심 걱정이 봄눈 녹듯 시원하게 사라집니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 투자에서 기분 좋은 횡재수가 있습니다.1979년생: 직장에서 막혔던 일들이 시원하게 뻥 뚫리며 상사의 인정을 받고 퇴근길이 가볍습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊고 따뜻한 사랑을 다시 확인합니다.2003년생: 치열하게 노력한 만큼의 값진 보상과 칭찬을 받는 정직하고 기분 좋은 하루입니다.원숭이띠 (신)토끼와 원숭이는 서로 예민해지고 신경을 긁는 관계(원진/귀문살)입니다. 묘하게 신경이 날카로워져 별일 아닌 농담에도 화를 낼 수 있으니, 무리한 약속보다는 칼퇴근과 조용한 휴식이 필요합니다.1956년생: 컨디션 관리에 유의하고 사람이 너무 붐비고 시끄러운 곳은 피하는 것이 상책입니다.1968년생: 부부 싸움이 크게 커질 수 있으니 상대방의 아픈 단점을 굳이 들추어내지 마세요.1980년생: 직장에서 뜻밖의 억울한 구설수에 휘말릴 수 있으니 점심시간에도 입을 무겁게 하세요.1992년생: 일이 내 계획과 정반대로 돌아가 답답할 수 있습니다. 억지로 풀려 하지 말고 쉬어가세요.2004년생: 절친한 친구에게 몹시 서운한 마음이 들어도 오늘은 꾹 참는 것이 관계 유지에 유리합니다.닭띠 (유)오늘은 토끼와 닭이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 날카로운 칼과 나무가 부딪히듯 다툼수나 사고수가 있으니 매사 양보하고, 특히 운전이나 기계 조작 시 정신을 바짝 차려야 합니다.1957년생: 관절이나 뼈 건강을 조심하고, 계단이나 횡단보도를 지날 때 주변을 꼼꼼히 살피세요.1969년생: 급하게 서두르다 큰일을 와르르 그르칠 수 있습니다. 천천히 다시 확인하는 습관을 들이세요.1981년생: 직장에서 동료나 상사와 큰 소리가 오갈 수 있습니다. 무조건 내가 먼저 숙여야 편합니다.1993년생: 연인과 이별수가 짙게 비치니 감정적인 대응이나 막말은 절대, 무조건 자제해야 합니다.2005년생: 홧김에 예상치 못한 큰 지출이나 결제를 할 수 있습니다. 신용카드를 눈에 띄지 않게 숨기세요.개띠 (술)토끼와 개는 단짝 친구(육합)입니다. 직장이나 모임에서 최고의 파트너를 만나 완벽한 호흡을 자랑하며, 나를 돕는 귀인 덕분에 일이 술술 풀리는 최상의 하루입니다.1958년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 가족 간의 묵은 오해가 씻은 듯 풀리고 화합이 아주 잘 됩니다.1970년생: 사업상 중요한 계약에 도장을 찍거나 나와 코드가 딱 맞는 훌륭한 파트너를 만납니다.1982년생: 나를 결정적으로 밀어주는 귀인이 나타나 그동안의 피로와 어려움을 한 방에 해결해 줍니다.1994년생: 솔로 탈출의 완벽한 기회입니다! 마음에 드는 사람이 있다면 용기 내어 당당히 고백하세요.2006년생: 학업 성취도가 눈에 띄게 높아 머리에 쏙쏙 들어오고, 선생님이나 선배에게 큰 칭찬을 받습니다.돼지띠 (해)토끼와 돼지는 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 무척 원만해지고 포용력이 넓어지며, 동료들과 둥글게 어울려 즐겁고 유쾌한 분위기 속에서 업무 능률을 팍팍 올리는 날입니다.1959년생: 내가 주변에 베푼 친절과 정성이 곱절의 복이 되어 돌아오는 날입니다. 넉넉하게 베푸세요.1971년생: 재물운이 상승 기류를 타니 소소한 투자나 재테크에 긍정적인 관심을 가져봐도 좋습니다.1983년생: 직장 동료들과 가볍게 티타임을 가지면 팀워크가 무서울 정도로 단단하고 좋아집니다.1995년생: 퇴근 후 새로운 취미나 동호회 활동, 운동을 시작하기에 더없이 훌륭하고 적합한 날입니다.2007년생: 친구들과의 우정이 더욱 깊고 돈독해지며, 잊지 못할 즐겁고 유쾌한 추억을 잔뜩 만듭니다.