[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 11일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 11일

입력 2026-03-11 01:43
수정 2026-03-11 01:43
이미지 확대




좋은 색상 : 청색

좋은 숫자 : 0 3 7

좋은 방향 : 남쪽

48년생 : 주변 사람의 도움이 크다.

60년생 : 마음의 여유를 갖는 것이 좋겠다.

72년생 : 중요한 계획은 추진된다.

84년생 : 성공의 기운이 맴돈다.

96년생 : 친구의 꼬임에 넘어가지 않는 게 좋다.



좋은 색상 : 황색

좋은 숫자 : 0 1 5

좋은 방향 : 남동쪽

49년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.

61년생 : 새로운 것을 시도하지 않는 게 좋다.

73년생 : 우유부단하다 재물을 잃을 수 있다.

85년생 : 경사로운 일이 있다.

97년생 : 서로의 이해가 필요하다.

호랑이

좋은 색상 : 녹색

좋은 숫자 : 2 5 8

좋은 방향 : 서쪽

50년생 : 아랫사람으로 인한 지출이 있을 수 있다.

62년생 : 관망하는 것이 유리하다.

74년생 : 성실하게 임하면 뜻밖의 재물운이 있다.

86년생 : 윗사람의 견해에 따르는 게 좋다.

98년생 : 공적인 일에 신경 쓰는 게 좋다.

토끼

좋은 색상 : 백색

좋은 숫자 : 1 6 9

좋은 방향 : 남서쪽

51년생 : 말을 조심하는 게 좋다.

63년생 : 걱정거리가 생길 수 있다.

75년생 : 자신의 맡은 바 최선을 다하는 게 좋다.

87년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.

99년생 : 절제하는 것이 길하다.



좋은 색상 : 회색

좋은 숫자 : 0 3 7

좋은 방향 : 동쪽

52년생 : 귀인의 도움으로 일이 해결된다.

64년생 : 마음의 안정을 찾는 게 좋다.

76년생 : 너무 믿다가 큰 코를 다칠 수 있다.

88년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

00년생 : 바쁜 하루가 된다.



좋은 색상 : 회색

좋은 숫자 : 0 3 7

좋은 방향 : 동쪽

53년생 : 앞장서 뽐내지 않는 게 좋다.

65년생 : 서두르다 건강을 해칠 수 있다.

77년생 : 소망하는 일이 이루어진다.

89년생 : 귀인의 덕을 보게 된다.

01년생 : 자신의 자리를 굳게 지키는 게 좋다.



좋은 색상 : 회색

좋은 숫자 : 4 6 9

좋은 방향 : 남동쪽

54년생 : 기쁜 일이 기다린다.

66년생 : 돈 거래를 신중하게 하는 게 좋다.

78년생 : 부족하면 배우는 것이 좋다.

90년생 : 약속이 연기될 수 있다.

02년생 : 근심이 사라진다.



좋은 색상 : 청색

좋은 숫자 : 1 5 8

좋은 방향 : 남서쪽

43년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

55년생 : 주변으로부터 큰 도움을 받는다.

67년생 : 명예운이 강한 날이다.

79년생 : 서서히 빛을 발한다.

91년생 : 마음대로 일이 풀리지 않을 수 있다.

원숭이

좋은 색상 : 청색

좋은 숫자 : 0 1 6

좋은 방향 : 서쪽

44년생 : 참는 것이 좋다.

56년생 : 적은 투자로 큰 소득이 있다.

68년생 : 마음고생이 많지만 인내하는 게 좋다.

80년생 : 진실된 마음으로 사랑을 표현하는 게 좋다.

92년생 : 가족과 화합하면 대성공한다.



좋은 색상 : 청록색

좋은 숫자 : 2 6 9

좋은 방향 : 남서쪽

45년생 : 무리한 행동은 가급적 삼가는 게 좋다.

57년생 : 이동수가 좋으니 움직이는 것이 길하다.

69년생 : 물건을 잘 간수하는 게 좋다.

81년생 : 뿌린 만큼 소득이 있다.

93년생 : 이 기회를 놓치지 않는 게 좋다.



좋은 색상 : 백색

좋은 숫자 : 1 4 7

좋은 방향 : 북동쪽

46년생 : 명예가 드높다.

58년생 : 믿는 사람에게 발등을 찍힐 수 있다.

70년생 : 귀인을 만난다.

82년생 : 주변의 말을 귀담아 듣는 것이 좋겠다.

94년생 : 과도한 투자는 손해를 부른다.

돼지

47년생 : 운이 태평하다.

59년생 : 이동운은 별로 좋지 않다.

71년생 : 시비가 생길 수 있으니 조심하는 게 좋다.

83년생 : 의견 대립을 해소하는 게 좋다.

95년생 : 자신의 주관대로 행동하는 게 좋다.
