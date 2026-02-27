[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 28일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 28일

입력 2026-02-27 01:43
수정 2026-02-27 01:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 몸과 마음이 한결 가벼워진다.

60년생 : 약속은 꼼꼼히 살피고 진행해라.

72년생 : 반가운 소식이 찾아와 힘이 난다.

84년생 : 시작한 일을 정리하기 좋은 날이다.

96년생 : 친구의 도움으로 막힌 일이 풀리겠다.



49년생 : 재물과 명예가 함께 도와주는 기운이다.

61년생 : 사람들 사이에서 신뢰를 얻기 쉽다.

73년생 : 몸과 마음이 건강해 하루가 가볍다.

85년생 : 유혹이 보여도 스스로 기준을 지켜라.

97년생 : 들어오는 운은 잘 모으는 것이 중요하다.

호랑이

50년생 : 수입보다 지출에 조금 더 신경 써라.

62년생 : 과한 취미 생활은 잠시 줄여도 좋다.

74년생 : 집안의 평온함이 마음을 편안하게 한다.

86년생 : 늦은 시간까지는 머무르지 않는 게 좋겠다.

98년생 : 검소한 하루가 오히려 마음을 가볍게 한다.

토끼

51년생 : 재물운이 도와 마음이 넉넉해진다.

63년생 : 일정이 바뀌어도 여유 있게 받아들여라.

75년생 : 기다리던 연락이 찾아올 수 있다.

87년생 : 필요한 때 도움을 받을 운이다.

99년생 : 자신감을 가지고 도전하면 힘이 난다.



52년생 : 집안에 기분 좋은 기운이 감돈다.

64년생 : 멀리 나서는 일은 한 번 더 검토해라.

76년생 : 노력의 대가로 기쁜 소득이 생긴다.

88년생 : 짧은 여행이 마음에 큰 쉼을 준다.

00년생 : 우연한 만남에서 새로운 인연이 이어진다.



53년생 : 노고가 많다. 곧 풀릴 것이다.

65년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.

77년생 : 운이 열리고 있으니 염려 마라.

89년생 : 도움의 손길이 나타난다.

01년생 : 근심거리가 해결된다.



54년생 : 어둠 속에서 등불을 만나겠다.

66년생 : 마음을 열고 가족과 대화하라.

78년생 : 노력의 대가가 주어진다.

90년생 : 냉철한 판단력이 필요한 날.

02년생 : 자기 뜻대로 밀어붙여라.



43년생 : 하늘이 복을 주니 평탄하다.

55년생 : 물러서지 말고 전진해야 한다.

67년생 : 고생 끝에 낙이 오니 기다려라.

79년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.

91년생 : 때를 기다려라.

원숭이

44년생 : 다툴 일은 피하는 것이 좋겠다.

56년생 : 인간 관계에선 책임감이 필수.

68년생 : 뜻하지 않게 횡재수 있다.

80년생 : 현실안주보다 적극성이 필요하다.

92년생 : 윗사람의 도움이 필요하겠다.



45년생 : 감정적으로 해결하지 마라.

57년생 : 허풍은 나중에 곤란 겪는다.

69년생 : 돈이 나가지 않게 조심해야겠다.

81년생 : 오늘 당장에 승부를 걸지 마라.

93년생 : 너그러운 마음을 가져야 한다.



46년생 : 계획한 바대로 추진하라.

58년생 : 지나친 투자는 삼가라.

70년생 : 성실함이 길운을 부른다.

82년생 : 현재의 이익에 급급하지 마라.

94년생 : 순리에 따르면 큰 위험 없다.

돼지

47년생 : 참는 것이 상책이다.

59년생 : 건강보다 소중한 것은 없음을 명심.

71년생 : 자신을 학대하지 마라.

83년생 : 거동을 신중히 해야 큰 이득.

95년생 : 몸 관리를 철저히 하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로