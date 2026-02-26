[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 26일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 한 번 더 살피면 일이 잘 풀린다.60년생 : 차분한 태도가 신뢰를 지켜준다.72년생 : 풀리지 않던 오해가 서서히 사라진다.84년생 : 약속을 줄이면 마음이 훨씬 가볍다.96년생 : 고집을 누그러뜨리면 길이 보인다.49년생 : 작은 계획도 여유 있게 세워라.61년생 : 마음이 안정되며 호흡이 편안하다.73년생 : 변화의 기운이 와도 중심은 유지된다.85년생 : 의욕은 좋지만 속도는 조금 늦춰라.97년생 : 소지품을 한 번 더 확인하면 안심된다.호랑이50년생 : 생각지 못한 반가운 소식이 들릴 수 있다.62년생 : 말 한마디도 부드럽게 전해라.74년생 : 불만이 있어도 미소로 넘기면 편안하다.86년생 : 주변 흐름이 나를 도와주는 날.98년생 : 큰 선택은 기록하며 천천히 결정해라.토끼51년생 : 답답하던 일들이 조금씩 풀려간다.63년생 : 기대만큼 안 되어도 다시 기회 온다.75년생 : 맞서기보다 한 걸음 물러서면 편안하다.87년생 : 말조심만 해도 일은 잘 풀려간다.99년생 : 부드러운 태도가 좋은 인연을 부른다.52년생 : 마음먹은 일을 이룰 힘이 생긴다.64년생 : 믿음을 지키면 행운이 조용히 따른다.76년생 : 자존심보다 평안을 택하면 좋겠다.88년생 : 변동이 있으면 장단점을 함께 봐라.00년생 : 한 발 물러서면 구설을 자연히 피한다.53년생 : 쓸데없는 걱정은 덜어내라.65년생 : 가까운 곳에서 뜻밖의 기쁨이 보인다.77년생 : 양보와 겸손이 오늘 하루를 돕는다.89년생 : 좋은 기운이 가까이 오니 몸을 챙겨라.01년생 : 컨디션 관리가 무엇보다 중요한 날.54년생 : 소신을 지키면 만족스러운 결과가 난다.66년생 : 그동안의 노력에 결실이 맺히겠다.78년생 : 짧은 휴식이 다시 나아갈 힘이 된다.90년생 : 마음을 다잡으면 불안이 줄어든다.02년생 : 작은 목표부터 하나씩 이뤄라.43년생 : 내 생각을 차분히 밀고 나가도 좋다.55년생 : 며칠만 더 견디면 숨통이 트이겠다.67년생 : 이득이 보여도 안정을 먼저 택해라.79년생 : 경쟁 속에서도 나만의 속도를 지켜라.91년생 : 재물보다 경험이 남는 날로 바라봐라.원숭이44년생 : 큰투자보다는 현실적인 선택이 유리하다.56년생 : 움직이는 곳마다 작은 이득이 따른다.68년생 : 수입은 좋으니 지출만 잘 조절해라.80년생 : 자신감을 갖고 맡은 일에 집중해라.92년생 : 의기소침해도 능력은 충분함을 믿어라.45년생 : 새로운 자리 이동에 좋은 바람이 분다.57년생 : 신용을 지키면 마음이 한결 편안하다.69년생 : 반가운 소식이 하루를 밝게 비춘다.81년생 : 집착은 줄이고 관계의 균형을 지켜봐라.93년생 : 작은 실수도 천천히 바로잡으면 괜찮다.46년생 : 목표를 다시 정리하면 힘이 모인다.58년생 : 든든한 조력자가 나타날 기운이다.70년생 : 몸 상태를 살피며 속도를 조절해라.82년생 : 업무는 천천히, 정확하게 마무리해라.94년생 : 컨디션에 맞춰 계획을 가볍게 조정해라.돼지47년생 : 겉모습보다 실속을 챙기면 마음이 놓인다.59년생 : 애매한 일은 서두르지 말고 지켜봐라.71년생 : 친구와의 갈등은 대화로 풀어도 좋다.83년생 : 서로를 이해하려는 마음이 필요하다.95년생 : 바른 길을 선택하면 복이 차분히 온다.