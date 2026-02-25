[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 25일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 25일

입력 2026-02-25 01:07
수정 2026-02-25 01:07
48년생 : 큰 무리 없이 일이 순조롭게 흐른다.

60년생 : 욕심은 줄이고 현재에 만족해라.

72년생 : 지금 하는 일에 집중하라.

84년생 : 주장보다 대화를 택하면 관계가 편해진다.

96년생 : 윗사람의 인정을 받아 힘이 생긴다.



49년생 : 약속은 철저히 지켜야 한다.

61년생 : 비밀스러운 일은 조용히 관리하면 된다.

73년생 : 솔직한 태도가 좋은 결과를 이끌어준다.

85년생 : 작은 선물이 관계를 한층 부드럽게 한다.

97년생 : 마음을 밝게 가지면 길이 또렷해진다.

호랑이

50년생 : 집안에 머무르면 마음이 한결 편안하다.

62년생 : 자녀와의 대화에 애정을 담아라.

74년생 : 작은 만족 속에서도 감사함을 느껴라.

86년생 : 실력을 차분히 보여줄 기회가 있다.

98년생 : 여유 있는 마음이 오늘을 더 빛나게 한다.

토끼

51년생 : 긴 안목의 선택이 좋은 결실을 부른다.

63년생 : 인간 관계에는 적당한 선이 필요하다.

75년생 : 장기 계획이 조금씩 빛을 보기 시작한다.

87년생 : 약속 변경은 여유 있게 받아들이면 좋다.

99년생 : 작은 실수도 경험이라 여기면 가벼워진다.



52년생 : 분수 안에서 누리는 즐거움이 더 깊다.

64년생 : 상대를 존중하면 관계가 훨씬 편안하다.

76년생 : 새로운 환경에도 곧 익숙해질 수 있다.

88년생 : 남의 일은 한발 떨어져 지켜보는 게 좋다.

00년생 : 윗사람의 조언을 차분히 들어보면 득이 된다.



53년생 : 반가운 소식이 올 수 있다.

65년생 : 가족의 도움으로 마음이 든든해진다.

77년생 : 갈등은 대화로 다독이면 금세 가라앉는다.

89년생 : 여러 사람의 칭찬에 힘이 나는 날.

01년생 : 계획을 다시 점검하면 한층 안정된다.



54년생 : 생활과 가정 모두 안정감을 느끼겠다.

66년생 : 큰 욕심 대신 맡은 일에 집중해라.

78년생 : 일이 잘 풀려도 다음을 천천히 준비해라.

90년생 : 서쪽 관련 일은 신중히 살펴보면 좋다.

02년생 : 계획을 재검토하며 방향을 가다듬는 날.



43년생 : 주변 분위기가 나에게 유리하게 흐른다.

55년생 : 베푼 마음이 이득으로 돌아오는 날.

67년생 : 다툼을 피하면 큰 손해를 막을 수 있다.

79년생 : 꾸준한 노력이 큰 행운으로 이어진다.

91년생 : 다음 기회를 준비하며 마음을 다듬어라.

원숭이

44년생 : 서두르지 않으면 평온이 지켜진다.

56년생 : 여행이 즐거운 추억을 남겨줄 수 있다.

68년생 : 사람은 많이 만나되 마음은 가볍게 둬라.

80년생 : 감언이설보다 사실을 먼저 살펴봐라.

92년생 : 금전운이 밝아 마음이 한결 든든하다.



45년생 : 새 일을 시작해도 무리 없이 진행된다.

57년생 : 무리한 주장은 줄이고 의견을 모아라.

69년생 : 반가운 소식이 오랜 지인에게서 들려온다.

81년생 : 주변 조언을 들으면 다른 해답이 보인다.

93년생 : 일이 막혀도 잠시 쉬었다 다시 시작해라.



46년생 : 많은 이들이 따뜻한 존경을 보내준다.

58년생 : 말 한마디가 오해로 번지지 않게 살펴봐라.

70년생 : 희망을 가져도 될 만한 기운이 보인다.

82년생 : 반가운 경사가 있어 웃음이 번질 수 있다.

94년생 : 이성의 조언이 의외로 큰 도움이 된다.

돼지

47년생 : 주변 말도 듣되 최종 선택은 스스로 해라.

59년생 : 일이 매끄럽게 흘러 마음이 편안해진다.

71년생 : 가까운 이라도 기준은 지켜두면 좋다.

83년생 : 운이 서서히 올라가니 조급해 마라.

95년생 : 추진은 잠시 미루고 계획을 다듬기 좋다.
