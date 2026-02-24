[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 24일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 24일

입력 2026-02-24 02:47
수정 2026-02-24 02:47
48년생 : 따뜻한 배려가 복을 불러온다.

60년생 : 아랫사람을 다정히 대하면 관계가 깊어진다.

72년생 : 알맞은 투자로 작은 기쁨 생긴다.

84년생 : 서서히 어려움이 물러가 숨이 트인다.

96년생 : 휴식과 준비가 내일의 힘이 되어준다.



49년생 : 믿는 방향대로 꾸준히 나아가라.

61년생 : 여러 일에 마음 쓰기 전에 우선순위를 세워라.

73년생 : 거래는 이익보다 신뢰를 먼저 보면 좋다.

85년생 : 당황스러울수록 잠시 멈춰 숨 골라라.

97년생 : 유혹이 보일 땐 나만의 기준을 지켜라.

호랑이

50년생 : 말보다 행동을 한 번 더 살펴보면 좋다.

62년생 : 반가운 이를 만나 마음이 한결 밝아진다.

74년생 : 뜻밖의 조력자가 나타나 힘이 된다.

86년생 : 기쁨과 재물운이 함께 스며드는 날.

98년생 : 진행하는 일과 수입이 자연스레 이어진다.

토끼

51년생 : 기회를 보면 가볍게 손을 들어라.

63년생 : 지출은 줄이고 마음의 여유를 챙겨라.

75년생 : 서로 돕는 마음이 좋은 결실을 부른다.

87년생 : 새 일은 서두르지 말고 준비만 해둬라.

99년생 : 차분한 태도로 밀면 안정된 성과가 난다.



52년생 : 어려울 때일수록 친구가 큰 힘이 된다.

64년생 : 사람들에게 인정받아 마음이 뿌듯하다.

76년생 : 재물운이 도와 활력이 더해진다.

88년생 : 약속은 꼭 지켜 신뢰를 굳혀라.

00년생 : 말 한마디가 오해가 되지 않게 점검해라.



53년생 : 걱정이 줄어들며 평온함이 찾아온다.

65년생 : 투자 전 한 번 더 살피면 안정된다.

77년생 : 약속에 차질이 보이면 미리 조율해라.

89년생 : 새로운 일이 늘어나도 보람은 충분하다.

01년생 : 의지를 담아 밀면 좋은 결과가 이어진다.



54년생 : 마음이 흔들릴 땐 쉬어가는 것도 좋다.

66년생 : 허세를 내려놓으면 재물이 더 편히 머문다.

78년생 : 신중한 결정이 금전운을 살려준다.

90년생 : 소중한 인연과의 관계가 더 깊어진다.

02년생 : 분위기보다 분수를 지키면 한결 편안하다.



43년생 : 서두르지 않아도 도착할 수 있다.

55년생 : 사람을 고를 땐 마음을 천천히 열어라.

67년생 : 마음이 안정되면 재물도 따라온다.

79년생 : 인내가 길어질수록 스스로가 단단해진다.

91년생 : 집안에 웃음이 번져 힘이 나는 하루.

원숭이

44년생 : 가까운 이와 오해가 생기면 먼저 풀어라.

56년생 : 실패도 다음을 위한 밑거름이 된다.

68년생 : 분수를 지키면 행운이 편히 머문다.

80년생 : 몸과 마음을 돌보는 데 시간을 써라.

92년생 : 다가오는 기회는 망설이지 말고 살펴봐라.



45년생 : 말보다 행동으로 신뢰를 쌓아봐라.

57년생 : 일 처리는 한 박자 느리게 가도 괜찮다.

69년생 : 지금의 노력에 좋은 결실이 따르겠다.

81년생 : 가벼운 농담도 때로는 줄이는 게 좋다.

93년생 : 진지한 태도가 오히려 매력으로 보인다.



46년생 : 성급한 마음이 들면 잠시 숨을 골라라.

58년생 : 들뜬 기분은 건강 관리로 다독여 줘라.

70년생 : 세상살이에도 한 발 물러섬이 도움이 된다.

82년생 : 운이 오르는 때라 새 인연도 기대해볼 만하다.

94년생 : 새로운 친구에게서 배울 점을 찾게 된다.

돼지

47년생 : 사람을 사귈 땐 마음의 기준을 지켜라.

59년생 : 이동보다 머무름이 안정에 더 이롭다.

71년생 : 가족과 따뜻한 시간을 보내기 좋은 날.

83년생 : 노력의 대가가 서서히 결과로 드러난다.

95년생 : 수고에 비해 이익이 적어도 경험은 남는다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
