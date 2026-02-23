[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 25일 수요일(음력 1월 9일, 경오일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

2026년 2월 25일 수요일(음력 1월 9일, 경오일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 말(경오)’의 날입니다. 단단한 쇠(경금)를 뜨거운 불(오화)이 제련하는 형상으로, 시련을 이겨내고 훌륭한 그릇으로 거듭나는 기운이 있습니다. 백마처럼 역동적이고 활동력이 넘치는 하루지만, 자칫 불같은 성미를 이기지 못하면 다 된 밥에 재를 빠뜨릴 수 있으니 차분함과 절제력을 유지하는 것이 가장 중요합니다.쥐띠 (자)오늘은 물(쥐)과 불(말)이 정면으로 충돌하는 날(자오충)입니다. 감정 기복이 심해지고 주변 사람과 마찰이 생길 수 있으니, 무리하게 나서기보다는 한 발 물러서서 관망하는 자세가 필요합니다.1948년생: 건강을 과신하지 마세요. 혈압 관리나 스트레스 조절이 필수입니다.1960년생: 가족이나 지인과 사소한 말다툼이 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 참으세요.1972년생: 계획했던 일이 틀어질 수 있습니다. 무리하게 수정하려 하지 말고 흐름을 지켜보세요.1984년생: 예기치 않은 지출이 발생할 수 있습니다. 지갑을 닫고 충동구매를 자제하세요.1996년생: 연인 사이에 오해가 생기기 쉬운 날입니다. 감정적인 대응은 금물입니다.소띠 (축)말과 소는 서로 심술을 부리는 관계(원진/해살)입니다. 일이 내 뜻대로 풀리지 않아 답답함을 느낄 수 있습니다. 여유를 가지고 한 템포 쉬어가는 것이 상책입니다.1949년생: 자녀 문제로 신경 쓸 일이 생길 수 있으나 시간이 해결해 줍니다.1961년생: 남의 떡이 커 보일 뿐, 실속은 없습니다. 현재 가진 것에 감사하세요.1973년생: 약속이 취소되거나 변경될 수 있습니다. 유연하게 대처하세요.1985년생: 직장 상사나 윗사람의 눈치를 볼 일이 생깁니다. 묵묵히 내 할 일만 하세요.1997년생: 친구에게 서운한 감정이 들 수 있습니다. 기대치를 조금 낮추세요.호랑이띠 (인)호랑이와 말은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 열정에 불을 지펴주는 격이니, 무슨 일이든 적극적으로 추진하면 좋은 성과를 얻습니다.1950년생: 활력이 넘치고 건강 상태가 좋습니다. 가벼운 등산이나 야외 활동을 추천합니다.1962년생: 귀인의 도움으로 금전적인 이득을 보거나 좋은 정보를 얻습니다.1974년생: 리더십이 빛을 발하는 날입니다. 모임이나 회의를 주도하면 성과가 좋습니다.1986년생: 새로운 도전을 하기에 최적의 날입니다. 망설이지 말고 시작하세요.1998년생: 솔로라면 마음에 드는 이성에게 다가가 보세요. 성공 확률이 높습니다.토끼띠 (묘)토끼와 말은 서로 깨트리는 관계(파살)입니다. 부지런히 움직이지만 실속이 없고 산만해지기 쉽습니다. 이것저것 벌이기보다 한 가지 일에 집중하세요.1951년생: 집안 물건이 고장 나거나 분실될 수 있습니다. 단속을 잘하세요.1963년생: 남의 말에 솔깃해서 투자하지 마세요. 손해 볼 수 있습니다.1975년생: 하던 일을 중도에 포기하고 싶은 유혹이 생기지만 끝까지 밀고 나가세요.1987년생: 유흥이나 오락에 빠져 할 일을 미루지 않도록 주의해야 합니다.1999년생: 친구와의 약속이 어긋날 수 있습니다. 미리 일정을 확인하는 것이 좋습니다.용띠 (진)불(말)이 흙(용)을 단단하게 해주는 형국이라 기운이 상승합니다. 주변의 지지와 응원 속에 목표를 향해 나아가는 힘찬 하루입니다.1952년생: 아랫사람의 도움으로 어려운 일을 해결합니다. 칭찬을 아끼지 마세요.1964년생: 투자 운이 따르니 긍정적인 결과를 기대해 볼 만합니다.1976년생: 추진력 있게 밀고 나가면 기대 이상의 성과를 거둡니다.1988년생: 경쟁자보다 한발 앞서 나가는 기회를 잡게 됩니다.2000년생: 학업 성취도가 높고 시험이나 자격증 준비에 운이 좋습니다.뱀띠 (사)비슷한 불의 기운이 모여 화력이 너무 강합니다. 경쟁심이 지나쳐 시기 질투를 하거나 다툼이 생길 수 있으니 양보하는 미덕이 필요합니다.1953년생: 고집을 부리면 주변 사람이 떠나갑니다. 유연하게 대처하세요.1965년생: 공동 투자나 동업은 피하는 것이 좋습니다. 의견 충돌이 예상됩니다.1977년생: 자존심 때문에 실수를 할 수 있습니다. 모르는 것은 솔직히 물어보세요.1989년생: 친구들과의 모임에서 지갑을 열 일이 생깁니다. 기분 좋게 쓰세요.2001년생: 의욕만 앞서면 일을 그르칩니다. 차분하게 계획부터 세우세요.말띠 (오)자신의 날을 만났지만, 말 두 마리가 모이면(자형) 성격이 급해지고 욱하는 성질이 나올 수 있습니다. 마인드 컨트롤과 감정 조절이 가장 중요합니다.1954년생: 혈압이나 심혈관 질환에 유의하세요. 흥분은 절대 금물입니다.1966년생: 말 한마디에 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 언행을 신중히 하세요.1978년생: 독단적인 결정은 후회를 부릅니다. 반드시 주변의 조언을 구하세요.1990년생: 스트레스 해소를 위해 과격한 활동보다는 명상이나 독서가 좋습니다.2002년생: 친구와 시비가 붙을 수 있으니 일찍 귀가하여 쉬는 것이 낫습니다.양띠 (미)말과 양은 최고의 짝꿍(육합)입니다. 막혔던 흐름이 시원하게 뚫리며, 사랑과 우정이 꽃피고 재물운도 따르는 행복한 날입니다.1955년생: 마음이 편안하고 모든 일이 순조롭게 풀려나갑니다.1967년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 기다리고 있습니다. 복권을 사봐도 좋습니다.1979년생: 부부 금슬이 좋아지고 가정에 화목이 깃듭니다.1991년생: 짝사랑이 이루어지거나 연인과 결혼 이야기가 오갈 수 있습니다.2003년생: 노력한 만큼의 보상이 주어지는 기분 좋은 하루입니다.원숭이띠 (신)불(말)이 금(원숭이)을 제련하는 형국이라 다소 압박감이나 피로감을 느낄 수 있습니다. 무리한 욕심을 버리고 현재 상황을 유지하는 데 주력하세요.1956년생: 건강 관리에 유의하고 무리한 외출이나 활동은 삼가세요.1968년생: 금전적인 부탁은 정중하고 단호하게 거절하는 것이 좋습니다.1980년생: 책임감이 무겁게 느껴지는 날입니다. 잠시 휴식을 취하며 재충전하세요.1992년생: 직장 상사나 윗사람에게 꾸지람을 들을 수 있으니 눈에 띄지 않게 행동하세요.2004년생: 공부나 일에 집중이 잘 안 되는 날입니다. 가벼운 산책으로 머리를 식히세요.닭띠 (유)도화살(인기)의 기운이 강해져 사람들의 시선을 끌고 이성에게 인기가 많아지지만, 그만큼 구설수에 오를 수도 있으니 처신을 바르게 해야 합니다.1957년생: 즐거운 모임이나 파티에 초대받아 기분 좋은 시간을 보냅니다.1969년생: 겉모습에 신경 쓰면 좋은 일이 생깁니다. 옷차림을 단정히 하세요.1981년생: 유흥이나 향락에 빠지기 쉬우니 스스로 절제력이 필요합니다.1993년생: 연인과의 관계가 깊어지거나 새로운 운명적 만남이 성사됩니다.2005년생: 친구들과 어울려 즐거운 시간을 보내며 스트레스를 날립니다.개띠 (술)말과 개는 아주 잘 맞는 사이(삼합)입니다. 협력자가 나타나고 진행하는 일마다 탄력을 받아 술술 풀리는 좋은 운세입니다.1958년생: 옛 친구를 만나 회포를 풀고 즐거운 시간을 보냅니다.1970년생: 문서 운이 좋아 계약이나 매매, 합의가 원만하게 성사될 수 있습니다.1982년생: 직장에서 능력을 인정받고 한 단계 도약할 기회를 잡게 됩니다.1994년생: 당신의 편이 되어주는 든든한 지원군이나 조력자를 얻습니다.2006년생: 선배나 선생님의 도움으로 진로나 학업의 고민이 해결됩니다.돼지띠 (해)물(돼지)과 불(말)이 섞이며 팽팽한 긴장감을 조성합니다. 너무 서두르거나 조급해하지 말고 차분하게 대처하면 실속을 챙길 수 있습니다.1959년생: 재물운은 좋으나 들어오는 만큼 나가는 돈도 많으니 관리가 필요합니다.1971년생: 바쁜 일상 속에서 잠시 여유를 찾는 것이 중요합니다. 커피 한 잔의 여유를 즐기세요.1983년생: 직장 동료와 경쟁하기보다 적절히 양보하고 협력하는 것이 최종적으로 이득입니다.1995년생: 겉치레보다는 내실을 다지는 것이 좋습니다. 묵묵히 실력을 키우세요.2007년생: 집중력이 서서히 좋아지니 책상에 앉아 밀린 공부를 하기에 적합합니다.