[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 22일

신문 구독
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 22일

입력 2026-02-20 01:00
수정 2026-02-20 01:00
48년생 : 복된 소식이 스며들어 마음이 밝다.

60년생 : 집안이 화평해 하루가 한결 가볍다.

72년생 : 금전 문제는 차분히 살피면 무난하다.

84년생 : 손재 우려 있으니 정리는 미리 해둬라.

96년생 : 남의 말보다 내 판단을 믿어라.



49년생 : 집안에 복된 기운이 차분히 쌓인다.

61년생 : 반가운 경사 소식이 들려올 수 있다.

73년생 : 말 한마디에 정성을 더하면 득이 된다.

85년생 : 친구와의 만남에서 웃음이 넘친다.

97년생 : 서두르지 않으면 원하는 답이 보인다.

호랑이

50년생 : 반가운 기운이 들어와 마음 든든하다.

62년생 : 사람들의 도움이 이어져 복이 더해진다.

74년생 : 놀랄 소식도 차분히 들으면 괜찮다.

86년생 : 상쾌한 하루에 의욕이 차오르겠다.

98년생 : 자신감을 갖고 나아가면 길이 열린다.

토끼

51년생 : 오늘은 안정이 최선의 선택이다.

63년생 : 불필요한 일엔 가볍게 선을 그어라.

75년생 : 억울한 상황은 기록으로 정리해 둬라.

87년생 : 한 걸음 물러나면 오히려 길이 보인다.

99년생 : 최선을 다하면 결과가 따라와 준다.



52년생 : 잃어버리지 않게 물건을 잘 챙겨라.

64년생 : 실력은 충분하니 차분히 보여주면 된다.

76년생 : 서류나 약속은 꼼꼼히 확인하라.

88년생 : 기쁜 소식으로 마음이 날아갈 듯하다.

00년생 : 새로운 인연이 즐거운 자극이 되어준다.



53년생 : 새로운 인연 덕에 미소가 번질 수 있다.

65년생 : 바랐던 일들이 서서히 모양을 갖춘다.

77년생 : 가정 안에서 따뜻한 정을 느끼기 좋다.

89년생 : 생활 리듬을 지키면 마음이 안정된다.

01년생 : 말조심만 해도 하루가 훨씬 편안하다.



54년생 : 지금 하는 일에 집중하면 결실이 좋다.

66년생 : 반가운 기회가 보여도 충분히 살펴라.

78년생 : 사람 사귐은 깊이보다 진심이 중요하다.

90년생 : 갈등 상황에서는 먼저 화해의 손을 내밀어라.

02년생 : 주변 말은 참고만 하고 결정은 스스로 해라.



43년생 : 자신감은 지키되 과한 확신은 줄여라.

55년생 : 바쁜 하루지만 보람이 묵직하게 남는다.

67년생 : 계약과 투자는 조금 미뤄도 괜찮겠다.

79년생 : 일이 꼬이면 숨 고르며 다시 정리해봐라.

91년생 : 큰 길보다 내 앞의 한 걸음에 집중해라.

원숭이

44년생 : 모임 자리에서 반가운 기운이 엿보인다.

56년생 : 흐름이 좋아 자신 있게 움직여도 된다.

68년생 : 고통이 줄고 일이 풀리는 기운이다.

80년생 : 처신을 바르게 하면 명예가 뒤따른다.

92년생 : 하고자 한 일은 끝까지 밀어라.



45년생 : 가벼운 문화생활이 마음을 풀어준다.

57년생 : 자신감은 좋지만 자만은 살짝 줄여라.

69년생 : 추억이 떠오르는 만남이 있을 수 있다.

81년생 : 결정이 필요하면 오늘 안에 정리해라.

93년생 : 잘 안 풀려도 방향을 믿고 가면 괜찮다.



46년생 : 재물운이 도와 수입이 넉넉해진다.

58년생 : 반가운 초대가 즐거운 시간을 선물한다.

70년생 : 다른 이의 조언에서 길을 찾을 수 있다.

82년생 : 허세는 줄이고 진심만 남겨보면 좋다.

94년생 : 전반적으로 평온해 마음이 가벼운 날.

돼지

47년생 : 새로운 시작은 한 번 더 살펴보면 좋다.

59년생 : 하늘이 돕는 듯 일이 풀려나간다.

71년생 : 기다림의 시간이 오히려 유리하게 작용한다.

83년생 : 낡은 방식은 정리하고 새것을 받아들여라.

95년생 : 사람을 대할 땐 신중함을 잊지 마라.
