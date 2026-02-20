[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 21일

입력 2026-02-20 00:58
수정 2026-02-20 00:58
48년생 : 심신이 편안해 미소가 번진다.

60년생 : 수입이 늘어 마음이 넉넉하다.

72년생 : 기대는 줄이고 과정을 즐겨라.

84년생 : 가는 곳마다 분위기가 따뜻하다.

96년생 : 작은 성취가 자신감을 키워준다.



49년생 : 재물운은 무난하니 지키는 데 힘써라.

61년생 : 가정 대화에 온기를 더해보자.

73년생 : 반가운 친구와 정을 나누기 좋다.

85년생 : 마무리를 천천히 짚으면 든든하다.

97년생 : 새로운 진로 구상에 좋은 날이다.

호랑이

50년생 : 그리운 사람과의 재회가 반갑겠다.

62년생 : 몸 상태를 살피며 천천히 움직여라.

74년생 : 이동이나 큰 약속은 여유를 두면 좋다.

86년생 : 부지런한 걸음에 작은 행운이 따른다.

98년생 : 컨디션 관리를 잘하면 힘이 난다.

토끼

51년생 : 집안에 웃음이 번져 마음이 따뜻하다.

63년생 : 자녀 일에서 뿌듯한 기쁨이 생긴다.

75년생 : 마음을 가라앉히면 해답이 또렷해진다.

87년생 : 중간에 멈추지 않으면 힘이 쌓인다.

99년생 : 목표를 작게 나누면 한결 수월하다.



52년생 : 이어온 일을 지키면 안정이 깊어진다.

64년생 : 사람과의 인연에 정성을 더해봐라.

76년생 : 바라던 바가 가까워지는 기운이다.

88년생 : 결정을 미루지 않으면 마음이 편안하다.

00년생 : 꿈꾸던 일에 한 걸음 다가서는 날이다.



53년생 : 내 뜻을 믿고 움직이면 기회가 온다.

65년생 : 금전·문서는 차분히 정리해 둬라.

77년생 : 자제와 절제가 오늘을 부드럽게 한다.

89년생 : 인기가 높아져 주변이 활기차다.

01년생 : 고집은 살짝 누그러뜨려도 좋다.



54년생 : 원거리 약속은 안전과 여유를 챙겨라.

66년생 : 수고한 일에 보람이 서서히 보인다.

78년생 : 중요한 약속은 글로 남겨두면 든든하다.

90년생 : 작은 고비는 조심스레 넘기면 된다.

02년생 : 말뜻을 오해받지 않게 천천히 전해라.



43년생 : 마음을 넓히면 관계가 한결 편안해진다.

55년생 : 하는 일마다 물 흐르듯 이어진다.

67년생 : 부담되는 일은 조심히 선을 그어라.

79년생 : 재물운이 도와 주머니가 든든하다.

91년생 : 움츠리지 말고 당당히 의견을 내라.

원숭이

44년생 : 여유 자금은 무리 없는 선에서 다뤄라.

56년생 : 예상 밖의 일이 오히려 전화위복 된다.

68년생 : 추진 중인 일에 변수는 차분히 조율해라.

80년생 : 주변 분위기보다 내 페이스를 지켜라.

92년생 : 과한 친절엔 선을 긋는 것도 필요하다.



45년생 : 가까운 인연일수록 말에 온기를 담아라.

57년생 : 새로운 흐름이 열리니 마음이 가벼워진다.

69년생 : 귀한 인연이 도움을 줄 수 있겠다.

81년생 : 마음먹은 일이 술술 풀려 기쁘다.

93년생 : 근심이 보이면 미리 정리해두면 좋다.



46년생 : 몸의 작은 변화를 세심히 살펴라.

58년생 : 느리지만 좋은 운이 서서히 스민다.

70년생 : 사람을 대할 땐 성의를 가득 담아라.

82년생 : 이동이나 나들이가 기분 전환이 된다.

94년생 : 오래된 것 중 지킬 가치를 찾아라.

돼지

47년생 : 말은 부드럽게, 감정은 가볍게 풀어라.

59년생 : 무리한 욕심보다 안정이 큰 복이다.

71년생 : 원하던 바는 천천히 때를 기다려라.

83년생 : 재물운이 열려 작은 횡재가 따를 수 있다.

95년생 : 이동은 미루고 일상에 집중해라.
