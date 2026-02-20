[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 20일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 20일

48년생 : 기운이 오르니 자신감을 가져도 좋다.

60년생 : 위기처럼 보여도 지혜롭게 풀어갈 수 있다.

72년생 : 가족과의 대화에 조금 더 귀 기울여라.

84년생 : 겹치는 일들에 우선순위를 세우면 편안하다.

96년생 : 가까운 이와의 약속은 천천히 조율하라.



49년생 : 처신을 부드럽게 하면 오해를 줄일 수 있다.

61년생 : 휴식이 필요하니 몸을 먼저 챙겨라.

73년생 : 참고 기다리면 웃을 날이 다가온다.

85년생 : 진심 어린 사랑 표현이 큰 힘이 된다.

97년생 : 생각을 바꾸면 새로운 해답이 보인다.

호랑이

50년생 : 무리한 도전보다는 안전한 길을 택해라.

62년생 : 속마음은 조용히 간직할수록 편안하다.

74년생 : 잠시 멈추면 오히려 손해를 줄일 수 있다.

86년생 : 노력에 비례한 보람이 생기는 날.

98년생 : 내 할 일을 성실히 하면 기회가 따라온다.

토끼

51년생 : 욕심을 줄이면 잃는 것 없이 지나간다.

63년생 : 주장보다는 대화와 경청이 필요한 때.

75년생 : 물건과 약속을 한 번 더 확인해라.

87년생 : 작은 방심도 줄이면 마음이 한결 가볍다.

99년생 : 인기와 관심 속에서도 겸손함을 지켜라.



52년생 : 여유로운 태도가 갈등을 줄여준다.

64년생 : 전반적으로 일이 잘 풀려 미소가 난다.

76년생 : 실행 전 충분한 검토가 큰 도움이 된다.

88년생 : 작은 실패도 다음 도약을 위한 밑거름이다.

00년생 : 가까운 곳을 향한 짧은 나들이도 좋겠다.



53년생 : 넉넉한 마음이 주변을 편안하게 만든다.

65년생 : 쌓였던 근심이 서서히 풀려나간다.

77년생 : 차분하게 하면 일의 흐름이 한결 부드럽다.

89년생 : 휴식을 통해 몸과 마음을 가볍게 해라.

01년생 : 만족스러운 기쁨이 찾아오는 날.



54년생 : 전반적으로 복된 기운이 감도는 날.

66년생 : 나눔이 클수록 돌아오는 복도 커진다.

78년생 : 사람과 재물 모두 지키는 마음이 필요하다.

90년생 : 작은 노력들이 쌓여 큰 성취로 이어진다.

02년생 : 바라던 일에 한 번 더 도전할 기회가 온다.



43년생 : 기쁜 일과 걱정이 함께 보여도 균형이 잡힌다.

55년생 : 부지런한 움직임이 좋은 결과로 이어진다.

67년생 : 즉흥적인 결정은 줄이고 기록을 남겨라.

79년생 : 열심히 하면 누군가 꼭 알아봐 준다.

91년생 : 몸의 신호를 세심히 살피는 것이 좋겠다.

원숭이

44년생 : 과한 욕심은 줄이는 것이 좋다.

56년생 : 무리한 확장은 잠시 멈추는 편이 좋다.

68년생 : 손해를 피하면 이미 절반은 이긴 셈이다.

80년생 : 작은 실수도 기록으로 정리하면 금세 지나간다.

92년생 : 일의 속도가 더뎌도 차분함을 유지해라.



45년생 : 어려운 이웃을 돌아보면 마음이 따뜻해진다.

57년생 : 서두르지 말고 준비를 갖춘 뒤 나서면 좋다.

69년생 : 중요한 단서를 잡으며 성취의 문이 열린다.

81년생 : 지출을 줄이면 미래의 여유가 생긴다.

93년생 : 무리한 투자는 피하고 여윳돈을 아껴 둬라.



46년생 : 먼 이동보다 가까운 일상에 집중해라.

58년생 : 갈등이 보이면 먼저 대화를 청해도 좋다.

70년생 : 말보다 행동이 믿음을 쌓아 준다.

82년생 : 욕심은 줄이고 안정감을 먼저 챙겨라.

94년생 : 밝은 운 속에서도 기본을 지키면 좋다.

돼지

47년생 : 생활에 변화를 주면 기분이 새로워진다.

59년생 : 자녀와의 대화에서 따뜻한 위로를 나눠봐라.

71년생 : 반가운 손님이 찾아와 웃음이 번지겠다.

83년생 : 몸을 위해 술과 피로는 조금 덜어내라.

95년생 : 분수에 맞게 행동하면 하루가 편안하다.
