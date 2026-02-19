[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 19일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 19일

입력 2026-02-19 01:42
수정 2026-02-19 01:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 마음을 다독이며 차분한 하루를 보내라.

60년생 : 몸과 마음이 편안해 안정을 느낀다.

72년생 : 불필요한 조바심은 내려놓아도 괜찮다.

84년생 : 맡은 일에 정성을 다하면 좋은 평을 듣는다.

96년생 : 충동적인 행동은 줄이는 게 좋다.



49년생 : 이동 계획에 작은 변수가 생길 수 있다.

61년생 : 작은 이득도 바른 방법으로 얻으면 편안하다.

73년생 : 집안에 웃음 번져 기분 좋은 날.

85년생 : 기쁜 일들이 이어져 마음이 든든하다.

97년생 : 복과 명예가 쌓이니 감사한 마음을 가져라.

호랑이

50년생 : 새로운 인연은 천천히 가까워지는 게 좋다.

62년생 : 말 한마디가 오래 남을 수 있으니 조심하라.

74년생 : 함께 하자는 제안은 충분히 검토해도 늦지 않다.

86년생 : 지금 흐름을 유지하는 편이 안정에 도움이 된다.

98년생 : 그동안 준비하던 일에서 눈에 띄는 성과가 난다.

토끼

51년생 : 경건한 마음이 하루를 차분히 지켜준다.

63년생 : 바쁘지만 휴식도 함께 챙기면 좋겠다.

75년생 : 주변의 도움으로 막힌 일이 풀릴 수 있다.

87년생 : 과한 욕심은 줄이는 게 좋다.

99년생 : 계획은 여유를 두고 세우면 마음이 편안하다.



52년생 : 하던 일이 점점 활기를 띠는 흐름이다.

64년생 : 성공의 기쁨이 찾아와 보람이 크다.

76년생 : 기대가 크면 속도를 조금 늦춰도 좋다.

88년생 : 실천으로 옮기면 성과가 분명히 보인다.

00년생 : 욕심만 줄이면 월급 같은 복이 넘친다.



53년생 : 믿음으로 가정을 돌보면 평안이 깊어진다.

65년생 : 반가운 소식이 찾아와 마음이 흐뭇하다.

77년생 : 바라던 수확을 얻게 되는 기운이다.

89년생 : 한 사람을 향한 마음은 천천히 표현하라.

01년생 : 일의 흐름이 활발해져 의욕이 생긴다.



54년생 : 주변 도움으로 마음이 든든해진다.

66년생 : 작은 행운이 곳곳에 숨어있는 날.

78년생 : 답답했던 흐름에서 벗어나 숨이 트인다.

90년생 : 가까운 이와 작은 오해는 대화로 풀어라.

02년생 : 인내가 필요하지만 그만큼 성장하는 날.



43년생 : 이웃과 함께하는 시간이 큰 힘이 된다.

55년생 : 작은 기회라도 놓치지 않으면 득이 있다.

67년생 : 동료와의 친분이 큰 도움이 되는 시기.

79년생 : 조금만 더 노력하면 만족스러운 결실이 온다.

91년생 : 들뜨기 쉬운 날이니 언행을 조심해야 한다.

원숭이

44년생 : 중요한 일은 가까운 이와 의논해라.

56년생 : 계획보다 속도가 늦어도 방향은 맞다.

68년생 : 겸손한 태도가 좋은 평가로 이어진다.

80년생 : 건강 신호를 느끼면 바로 점검하라.

92년생 : 지출이 많아지기 쉬우니 기록을 남겨라.



45년생 : 남을 따라하기보다 나만의 길을 점검하라.

57년생 : 재물운이 좋아 기분 좋은 여유가 생긴다.

69년생 : 이름을 알릴 기회가 다가오는 흐름이다.

81년생 : 새로 시작하는 일이 순조롭게 풀려 간다.

93년생 : 도전한 만큼 성과가 보이는 날.



46년생 : 규모를 줄이면 마음이 한결 편안해진다.

58년생 : 시간과 정성을 아끼지 마라.

70년생 : 예상 밖의 이익이 생길 수 있는 날.

82년생 : 다툼이 보인다면 조용히 자리를 피하는 게 좋다.

94년생 : 차분히 지내면 하루가 부드럽게 흘러간다.

돼지

47년생 : 힘들던 마음이 서서히 풀려나간다.

59년생 : 자존심보다 부드러운 말이 더 큰 힘이 된다.

71년생 : 마음이 흔들려도 감정에만 머물지 마라.

83년생 : 하고 싶은 말을 따뜻하게 표현해라.

95년생 : 바라는 일이 성사되어 만족감이 커진다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로