[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 18일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 18일

입력 2026-02-13 01:25
수정 2026-02-13 01:25
48년생 : 몸 상태를 천천히 살피며 하루를 열어라.

60년생 : 집안의 화기로운 기운이 마음을 덥힌다.

72년생 : 윗사람의 도움으로 일이 순조롭겠다.

84년생 : 하고 싶은 일은 차분히 추진해도 좋다.

96년생 : 조급함을 내려놓으면 실수가 줄어든다.



49년생 : 위엄 있는 태도가 신뢰를 더해준다.

61년생 : 여러 사람의 인정을 받아 마음이 뿌듯하다.

73년생 : 재물운은 좋으나 지출은 적당히 조절해라.

85년생 : 소비를 정리하면 마음이 한결 가벼워진다.

97년생 : 말 한마디는 부드럽게 골라 전해라.

호랑이

50년생 : 하던 일이 자연스럽게 풀려 나간다.

62년생 : 인정을 받으며 답답함이 많이 사라진다.

74년생 : 사람들 덕분에 즐거운 하루가 되겠다.

86년생 : 행운이 함께해 마음이 설렐 수 있다.

98년생 : 소중한 물건은 한 번 더 챙겨보면 좋겠다.

토끼

51년생 : 풍요로운 기운이 찾아와 마음이 넉넉하다.

63년생 : 만족감이 커도 겸손함은 잊지 마라.

75년생 : 가까운 사람일수록 예의를 지키면 좋다.

87년생 : 최선을 다하면 성취감이 크게 돌아온다.

99년생 : 열심히 임하면 원하는 방향으로 흘러간다.



52년생 : 기운이 왕성해 하고자 하는 일이 잘된다.

64년생 : 뜻밖의 도움으로 원하는 목표에 다가선다.

76년생 : 문서와 관련된 일에 좋은 소식이 있다.

88년생 : 주변과의 조화가 중요한 날.

00년생 : 공과 사를 나누면 마음이 훨씬 편해진다.



53년생 : 평소의 선행이 복으로 돌아오는 날.

65년생 : 사업과 일에서 숨통이 트이는 기운이다.

77년생 : 경사가 있어 집안에 웃음이 넘칠 수 있다.

89년생 : 활기찬 하루로 기운이 충만해진다.

01년생 : 좋은 운이 스며들어 분위기가 밝아진다.



54년생 : 대화 속에서 해결의 실마리가 보이겠다.

66년생 : 작은 나눔이 큰 행운으로 되돌아온다.

78년생 : 공허한 마음은 따뜻한 관계에서 풀어라.

90년생 : 의견 차이는 진솔한 대화로 가라앉힐 수 있다.

02년생 : 소중한 것은 정해둔 자리에 보관하라.



43년생 : 일의 흐름이 순조롭게 이어진다.

55년생 : 체면보다는 마음의 편안함을 우선하라.

67년생 : 한 번에 모두 얻으려 하면 부담이 커진다.

79년생 : 맡은 책임을 다하면 좋은 평가가 따른다.

91년생 : 귀인과의 인연이 큰 힘이 되어준다.

원숭이

44년생 : 건강과 가족을 돌아보면 마음이 따뜻하다.

56년생 : 세운 계획을 지키면 안정감이 커진다.

68년생 : 명예가 따르니 자신감을 가져도 좋겠다.

80년생 : 서두르면 기회를 놓칠 수 있다.

92년생 : 욕심은 줄이고 분수 안에서 편안히 지내라.



45년생 : 아랫사람의 의견에서 도움될 말을 듣겠다.

57년생 : 적극적인 태도가 오늘 흐름을 밝게 한다.

69년생 : 답답해 보이던 일도 나중에 풀려나간다.

81년생 : 도움의 손길 덕분에 막힌 일이 열린다.

93년생 : 주고받는 응원 속에서 마음이 강해진다.



46년생 : 이기심을 덜면 관계가 부드러워진다.

58년생 : 과한 투자는 줄이고 안전을 택하라.

70년생 : 예상 밖의 수입이 기분을 좋게 한다.

82년생 : 반가운 인연이 찾아와 즐거운 하루가 된다.

94년생 : 말은 한 번 더 돌려 생각하고 하라.

돼지

47년생 : 다툼보다는 양보가 편안함을 가져온다.

59년생 : 가까운 인연과의 정을 다시 쌓기 좋다.

71년생 : 마음이 흔들려도 큰 문제 없이 정리된다.

83년생 : 한 발 물러서면 구설을 피하고 편안하다.

95년생 : 교제 폭을 넓히면 좋은 기회가 생길 수 있다.
