[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 17일

신문 구독
로그인
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 17일

입력 2026-02-13 01:25
수정 2026-02-13 01:25
48년생 : 전반적으로 뜻대로 풀려 마음 편하다.

60년생 : 흐름이 좋아 자신감 있게 나아가도 좋다.

72년생 : 달콤한 제안은 한 번 더 살펴봐라.

84년생 : 침체된 기운이 서서히 걷혀가겠다.

96년생 : 오전에 움직인 일이 특히 힘을 받겠다.



49년생 : 재물운이 도와 주머니가 넉넉해진다.

61년생 : 작은 문제는 곧 정리되니 걱정 마라.

73년생 : 내 소신을 지키는 태도가 힘이 된다.

85년생 : 기대하던 일이 생각보다 수월히 풀린다.

97년생 : 주변 말에 흔들리지 않으면 훨씬 편안하다.

호랑이

50년생 : 좋은 소식 다가오니 즐거운 날.

62년생 : 크고 작은 계획에 탄력이 붙는 날.

74년생 : 오해는 풀리고 마음이 한결 가벼워진다.

86년생 : 들뜬 마음을 가라앉히면 안정이 찾아온다.

98년생 : 충돌이 염려되면 잠시 거리를 두는 게 좋다.

토끼

51년생 : 계획은 조금 미뤄도 손해는 없다.

63년생 : 집안 근심이 옅어져 숨이 트인다.

75년생 : 집중력을 높이면 효율이 오른다.

87년생 : 들뜰수록 말과 행동은 부드럽게 해라.

99년생 : 마음속 고민은 믿을 만한 사람과 나눠봐라.



52년생 : 오늘은 실속보다 여유를 챙기기 좋다.

64년생 : 분수를 지키면 주변에서 신뢰가 깊어진다.

76년생 : 인정을 받아 기분이 한층 밝아진다.

88년생 : 근심이 줄어들며 기쁜 소식이 들려온다.

00년생 : 학업에 집중하면 만족스러운 성과가 난다.



53년생 : 며칠만 더 참으면 상황이 부드러워진다.

65년생 : 금전 거래는 기록으로 깔끔히 남겨둬라.

77년생 : 맡은 일의 비밀은 조용히 지키는 게 좋다.

89년생 : 모든 일이 정리되며 마음이 편안해진다.

01년생 : 윗사람의 신뢰가 높아져 든든하겠다.



54년생 : 양보해도 돌아오는 것이 있으니 걱정 마라.

66년생 : 재물운이 도와 마음이 한결 가벼워진다.

78년생 : 분실을 줄이려면 정리에 조금 더 힘써라.

90년생 : 만족은 부족해도 성실함이 큰 자산이다.

02년생 : 마음이 어수선하면 산책으로 풀어봐라.



43년생 : 진심 어린 태도가 좋은 운을 부른다.

55년생 : 중심이 흔들려도 스스로를 믿어라.

67년생 : 큰 이동은 줄이고 일상에 집중해도 좋다.

79년생 : 여러 일이 순조롭게 풀리는 기운이다.

91년생 : 가벼운 행동이 오해로 번지지 않게 하라.

원숭이

44년생 : 마음을 다잡고 일을 시작하면 수월하다.

56년생 : 앞으로 나아가는 한 걸음이 큰 힘이 된다.

68년생 : 시간 관리를 잘하면 여유가 생긴다.

80년생 : 인정과 수입이 함께 따라오는 날.

92년생 : 나를 돕는 이가 있어 든든함을 느낀다.



45년생 : 긴장을 풀고 새 기분으로 시작하라.

57년생 : 아랫사람의 말에서 해답을 찾을 수 있다.

69년생 : 마무리를 정성껏 하면 뿌듯함이 크다.

81년생 : 모임 자리에서는 말 한마디를 아껴라.

93년생 : 마음의 여유를 가지면 실수가 줄어든다.



46년생 : 변동은 가능하면 세밀히 준비해야 좋다.

58년생 : 머지않아 재물운이 서서히 들어온다.

70년생 : 바빠도 작은 기쁨을 누리는 마음이 필요하다.

82년생 : 기쁨과 재물운이 함께 도와주는 날.

94년생 : 윗사람을 공경하면 좋은 기운이 따른다.

돼지

47년생 : 가정의 평화를 위해 대화를 먼저 건네봐라.

59년생 : 우연한 기회가 행운으로 이어질 수 있다.

71년생 : 분수 안에서 움직이면 운이 돕는다.

83년생 : 무리한 부탁은 처음부터 정중히 거절하라.

95년생 : 할 수 있는 일에 집중하면 마음이 편안하다.
