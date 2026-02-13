[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 15일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 15일

입력 2026-02-13 01:24
수정 2026-02-13 01:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 수입이 늘어 마음이 한결 가벼워진다.

60년생 : 추진하는 일마다 이득이 스며든다.

72년생 : 너무 큰 계획은 줄이고 흐름을 지켜봐라.

84년생 : 놓친 기회도 다른 형태로 돌아올 수 있다.

96년생 : 기쁜 소식이 바쁜 하루를 선물해 준다.



49년생 : 서로 협력하면 기대 이상의 결과가 난다.

61년생 : 운이 도와 원하는 방향으로 흘러간다.

73년생 : 좋은 면과 아쉬운 면이 함께 보이겠다.

85년생 : 작은 투자에서 의외의 기쁨을 얻을 수 있다.

97년생 : 친한 사이에도 부드러운 말이 필요하다.

호랑이

50년생 : 행운이 따라와 마음이 든든한 하루.

62년생 : 과한 욕심은 줄이고 현재를 지켜라.

74년생 : 존중받는 자리에 설 수 있는 기운.

86년생 : 모든 일은 마음먹기에 따라 달라진다.

98년생 : 막혔던 일이 풀려 안도의 숨을 쉬겠다.

토끼

51년생 : 세운 계획이 차분히 이루어지는 날.

63년생 : 일이 꼬이면 차분히 순서를 다시 세워라.

75년생 : 약속이 취소되어도 다른 기회가 온다.

87년생 : 가까운 이와의 시비는 웃으며 넘겨라.

99년생 : 적당한 변화가 새로운 활력이 되어준다.



52년생 : 하루 종일 웃을 일이 이어진다.

64년생 : 투자는 필요하지만 조금 더 신중하라.

76년생 : 씀씀이는 조절하고 마음은 넉넉히 가져라.

88년생 : 사람 냄새 나는 태도가 좋은 인연을 부른다.

00년생 : 약속에 차질이 생겨도 부드럽게 풀린다.



53년생 : 일정에 차질이 있어도 다시 맞춰진다.

65년생 : 옳지 않은 일에는 물러서는 게 좋다.

77년생 : 때를 기다리면 자연스레 길이 열린다.

89년생 : 경솔한 행동은 줄이고 여유를 지켜라.

01년생 : 마무리를 정성껏 하면 편안해진다.



54년생 : 깊이 생각한 뒤 결정하면 후회가 적다.

66년생 : 소중한 관계가 한층 가까워진다.

78년생 : 욕심을 덜면 마음이 훨씬 가벼워진다.

90년생 : 사소한 말다툼도 피하는 게 좋다.

02년생 : 소문이 두렵다면 말을 줄여라.



43년생 : 걱정이 많아도 점차 옅어져 간다.

55년생 : 순리에 맡기면 예상보다 행운이 커진다.

67년생 : 끝까지 인내하면 스스로가 자랑스러워진다.

79년생 : 주변 도움으로 하루가 한결 수월해진다.

91년생 : 좋은 시기를 놓치지 않도록 준비를 서둘러라.

원숭이

44년생 : 새로운 일거리가 들어와 활력이 생긴다.

56년생 : 재물이 넉넉해져 마음의 여유가 커진다.

68년생 : 정보를 잘 활용하면 한발 앞서 나갈 수 있다.

80년생 : 새로운 투자보다는 지금을 지키는 편이 좋다.

92년생 : 가벼운 마음으로 하루를 시작해라.



45년생 : 꼬여 있던 일의 실마리가 서서히 보인다.

57년생 : 분수만 지키면 행운이 곁에 머물겠다.

69년생 : 남의 단점도 감싸줄 여유를 가져봐라.

81년생 : 성과가 적어도 과정을 믿으면 안심된다.

93년생 : 건강 신호를 살피며 몸을 먼저 챙겨라.



46년생 : 말보다 행동이 빛나는 날.

58년생 : 가족과의 거리는 배려로 천천히 조율해라.

70년생 : 가까운 이와 상의하면 답이 한결 또렷해진다.

82년생 : 어려운 일도 스스로 설 힘을 기르기 좋다.

94년생 : 결과가 좋아 주변에서 박수가 이어진다.

돼지

47년생 : 가까운 사람도 너무 믿지 마라.

59년생 : 작은 변화가 삶에 새로운 바람을 넣어준다.

71년생 : 귀인의 도움으로 반가운 기회가 찾아온다.

83년생 : 어려움도 점차 안정을 찾아간다.

95년생 : 큰 변동은 미루고 현재를 다지는 날로 삼아라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로