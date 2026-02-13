[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 14일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 14일

입력 2026-02-13 01:24
수정 2026-02-13 01:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 좋은 기운이 서서히 다가온다.

60년생 : 원하는 바가 조금씩 풀려나간다.

72년생 : 지나친 욕심은 줄이고 여유를 지켜라.

84년생 : 바른 길을 걷고 있어 자신감을 가져도 된다.

96년생 : 느리지만 분명히 앞으로 나아가고 있다.



49년생 : 경솔한 말과 행동은 금물.

61년생 : 재물과 명예가 함께 도와주는 날.

73년생 : 중요한 일은 직접 챙기는 게 좋다.

85년생 : 말 한마디도 다정히 해야 한다.

97년생 : 혼자만의 시간이 필요하다.

호랑이

50년생 : 자신을 과하게 앞세우지 마라.

62년생 : 바라던 일이 조용히 이뤄지는 흐름.

74년생 : 재물운이 도와 기분 좋은 하루가 된다.

86년생 : 내 생각을 믿고 나아가도 괜찮은 날.

98년생 : 새로운 시작은 조금만 미뤄도 좋겠다.

토끼

51년생 : 집안에 반가운 경사가 찾아올 수 있다.

63년생 : 노력한 일이 성과로 이어져 기쁘다.

75년생 : 재물과 인기가 함께 도와주는 기운이다.

87년생 : 답답했던 흐름이 서서히 풀려나간다.

99년생 : 막힌 일도 조금씩 호전되는 느낌이 든다.



52년생 : 가정의 평화를 위해 마음을 보태라.

64년생 : 적극적인 태도가 좋은 기회를 불러온다.

76년생 : 행운과 이득이 함께 찾아오는 날.

88년생 : 우연한 만남이 즐거운 인연이 될 수 있다.

00년생 : 주위의 도움에는 고맙다는 말을 전해라.



53년생 : 방심하지 말고 꼼꼼히 살피면 괜찮다.

65년생 : 내면을 돌아보기에 좋은 날.

77년생 : 새로운 제안은 차분히 검토해라.

89년생 : 즐거운 만남이 마음을 환하게 해준다.

01년생 : 흔들리는 감정은 글로 적어 정리해도 좋다.



54년생 : 짧은 이동에도 행운이 따를 수 있다.

66년생 : 반가운 소식이 들려와 마음이 밝아진다.

78년생 : 집안에 웃음소리가 가득한 하루.

90년생 : 화해의 손길을 먼저 내밀어도 좋다.

02년생 : 즐거운 일이 생기니 감사함을 나눠라.



43년생 : 서운함이 있다면 먼저 손을 내밀어라.

55년생 : 장거리 이동은 삼가는 게 좋다.

67년생 : 걱정이 생겨도 혼자 끌어안지 마라.

79년생 : 재물이 들어와도 지키는 게 중요하다.

91년생 : 과감한 결단이 필요하다.

원숭이

44년생 : 여러 방면에서 이득이 들어올 수 있다.

56년생 : 인정에 이끌리기보다 기준을 지켜라.

68년생 : 건강 신호가 보이면 미리 점검해라.

80년생 : 행동은 신중히, 마음은 따뜻하게 가져라.

92년생 : 작은 배려 하나가 큰 복으로 되돌아온다.



45년생 : 길운이 찾아와 마음이 한층 가벼워진다.

57년생 : 윗사람의 인정을 받아 힘이 난다.

69년생 : 아랫사람의 의견을 존중하면 도움 된다.

81년생 : 바빠도 호흡을 고르면 지치지 않겠다.

93년생 : 답답함이 들면 새로운 길을 모색해라.



46년생 : 신중히 살피면 좋은 결과 있다.

58년생 : 잃는 듯해도 지키는 것이 더 많다.

70년생 : 기대보다 낮은 결과도 다음을 위한 밑거름.

82년생 : 최선을 다하면 생각보다 큰 소득이 생긴다.

94년생 : 가까운 사람과도 거리는 조금 두는 게 좋다.

돼지

47년생 : 거래는 이득보다 신뢰를 먼저 살펴라.

59년생 : 당황스러워도 잠시 멈추면 길이 보인다.

71년생 : 장거리 이동은 삼가는 게 좋다.

83년생 : 다음 기회를 준비하는 하루로 삼아도 좋다.

95년생 : 달콤한 말보다는 행동을 지켜보는 게 좋겠다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로