[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 13일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 13일

입력 2026-02-13 01:24
수정 2026-02-13 01:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 인기가 높아져 마음이 들뜰 수 있다.

60년생 : 새 마음으로 일상을 정돈하기 좋다.

72년생 : 고집은 줄이고 대화를 조금 더 늘려라.

84년생 : 여유 있는 태도가 주변을 편안하게 한다.

96년생 : 기대했던 만큼의 성과가 찾아온다.



49년생 : 다 된 일도 끝까지 살피면 더 안전하다.

61년생 : 추진력 있게 나아가면 성과가 뒤따른다.

73년생 : 가는 길마다 작은 이득이 함께한다.

85년생 : 반가운 소식이 찾아와 웃음이 난다.

97년생 : 노력의 결실이 빛나며 자신감이 커진다.

호랑이

50년생 : 가족과 상의하면 마음이 한결 가벼워진다.

62년생 : 분수를 지키면 흐름이 온화해진다.

74년생 : 만족스러운 결과가 찾아와 안도하겠다.

86년생 : 내 몫은 잘 지키되 욕심은 조금 줄여라.

98년생 : 실수는 빠르게 인정하는 게 좋다.

토끼

51년생 : 비밀스러운 일은 신중히 다뤄야겠다.

63년생 : 기대가 크면 속도를 조금 늦춰봐라.

75년생 : 잠시 쉬어가도 흐름에는 큰 지장 없다.

87년생 : 한 길을 꾸준히 가면 좋은 결실이 온다.

99년생 : 마음을 나누면 관계가 한층 더 깊어진다.



52년생 : 지금의 흐름을 그대로 지켜도 무난하다.

64년생 : 마음을 기쁘게 하는 소식이 들려온다.

76년생 : 말 한마디에도 부드러움을 담아라.

88년생 : 마음의 여유가 오늘 하루를 넉넉히 지킨다.

00년생 : 심신이 편안해 자기 관리가 잘 되는 날.



53년생 : 마음이 어수선하면 잠시 자리를 비워봐라.

65년생 : 새로운 각오가 하루를 새롭게 비춘다.

77년생 : 사람들과의 관계가 부드럽게 이어진다.

89년생 : 재물운이 따라와 마음이 든든하다.

01년생 : 쌓인 감정은 천천히 풀어내라.



54년생 : 계획이 지연돼도 조급해하지 마라.

66년생 : 속도는 늦지만 능률이 서서히 오른다.

78년생 : 남의 것을 부러워하기보다 나를 돌봐라.

90년생 : 말과 행동은 한 번 더 살피면 안전하다.

02년생 : 하루가 끝날수록 스스로가 자랑스러워진다.



43년생 : 전진보다 잠시 머무는 편이 유리한 날.

55년생 : 사소한 시비는 웃으며 넘기는 게 좋다.

67년생 : 초조함이 올라오면 깊게 숨을 쉬어라.

79년생 : 단계별로 나아가면 부담이 훨씬 줄어든다.

91년생 : 언쟁은 피하는 편이 낫다.

원숭이

44년생 : 다소 힘들어도 스스로 해결할 힘이 있다.

56년생 : 충분한 검토 후 시작하면 마음이 놓인다.

68년생 : 에너지가 올라 활기찬 하루가 되겠다.

80년생 : 자신감을 가지고 계획을 밀어붙여라.

92년생 : 가족과 함께하는 시간이 큰 위로가 된다.



45년생 : 고집을 누그러뜨리면 길이 넓어진다.

57년생 : 소극적인 태도가 오늘은 마음을 편히 한다.

69년생 : 가벼운 말은 줄이고 진심만 전해라.

81년생 : 한 번에 다 가지 못해도 조금씩 얻으면 된다.

93년생 : 잃는 듯해도 나중엔 경험으로 남겠다.



46년생 : 맡은 역할에 충실하면 신뢰가 깊어진다.

58년생 : 반가운 소식이 찾아와 웃음짓게 된다.

70년생 : 서두르지 말고 여유를 가져라.

82년생 : 욕심은 숨기고 성실함만 드러내면 좋다.

94년생 : 기대하던 결실이 눈앞에 다가오는 기운.

돼지

47년생 : 약속을 지키면 신뢰가 단단해진다.

59년생 : 운기가 좋아 마음이 한결 가벼워진다.

71년생 : 복된 기운이 저절로 들어오는 날.

83년생 : 미루던 일은 오늘 가볍게 정리해라.

95년생 : 남의 일엔 깊게 끼어들지 않는 편이 좋다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로