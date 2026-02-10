[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 12일 목요일(음력 12월 25일, 정사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세 닫기 이미지 확대 보기 AI가 알려주는 오늘의 운세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026년 2월 12일 목요일(음력 12월 25일, 정사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 뱀(정사)’의 날입니다. 타오르는 촛불처럼 은은하면서도 뜨거운 열정을 품은 뱀의 형상입니다. 화려한 언변과 예술적 감각이 돋보이는 날이지만, 불 같은 성격이 표출되면 주변과 마찰을 빚을 수 있으니 감정 조절이 관건인 하루입니다.쥐띠 (자)물(쥐)과 불(뱀)이 만나 긴장감이 감돕니다. 주변 환경이 급변하여 스트레스를 받을 수 있으니, 새로운 일을 벌이기보다 현재의 자리를 지키는 것이 유리합니다.1948년생: 건강, 특히 심혈관 계통에 유의하고 무리한 운동은 피하세요.1960년생: 금전적인 부탁을 받으면 단호하게 거절해야 후회가 없습니다.1972년생: 직장에서 과도한 업무로 야근할 수 있습니다. 우선순위를 잘 정하세요.1984년생: 부부나 연인 사이에 사소한 말다툼이 큰 싸움이 될 수 있습니다.1996년생: 예상치 못한 지출이 생길 수 있으니 비상금을 준비해 두세요.소띠 (축)뱀과 소는 찰떡궁합(삼합)입니다. 뱀의 불기운이 소를 도와주니, 귀인의 도움을 받아 만사형통하는 최고의 날입니다.1949년생: 집안에 경사가 생기고 자손에게 기쁜 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운이 좋아 계약이나 매매가 성사될 수 있습니다.1973년생: 직장에서 승진이나 포상 등 좋은 일이 생깁니다. 어깨가 으쓱해집니다.1985년생: 당신의 능력을 인정받고 리더십을 발휘하여 성과를 냅니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 고백하면 성공률 100%!호랑이띠 (인)뱀과 호랑이는 서로 으르렁거리는 형국(형살)입니다. 의욕이 앞서 실수를 하거나, 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.1950년생: 낙상 사고 등 부상을 조심하고, 급하게 서두르지 마세요.1962년생: 믿었던 사람에게 배신감을 느낄 수 있습니다. 비밀은 혼자만 간직하세요.1974년생: 운전 시 교통법규를 준수하고, 시비가 붙으면 피하는 게 상책입니다.1986년생: 직장에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료와 협력하세요.1998년생: 친구와 절교할 수도 있는 위기가 올 수 있습니다. 자존심을 버리세요.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 불(뱀)을 살려주니 창의력이 샘솟고 활기가 넘칩니다. 당신의 아이디어가 빛을 발하는 생산적인 하루입니다.1951년생: 마음이 편안하고 여유가 넘칩니다. 취미 생활을 즐겨보세요.1963년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 선물을 받을 수 있습니다.1975년생: 팀 프로젝트에서 중심 역할을 하여 좋은 성과를 냅니다.1987년생: 새로운 취미나 배움에 도전하기에 아주 좋은 날입니다.1999년생: 인기가 많아지고 주변 사람들의 호감을 사는 날입니다.용띠 (진)불(뱀)이 흙(용)을 생해주니 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 주변의 도움으로 일을 쉽게 처리하고 좋은 결과를 얻습니다.1952년생: 명예운이 높아져 모임에서 추대를 받거나 칭찬을 듣습니다.1964년생: 사업상 좋은 계약이 성사되거나 투자 수익을 기대할 수 있습니다.1976년생: 협력자를 만나 일이 일사천리로 진행됩니다. 팀워크가 빛납니다.1988년생: 그동안 준비했던 일을 시작하기에 아주 좋은 타이밍입니다.2000년생: 시험 합격이나 취업 등 목표 달성의 기운이 강합니다.뱀띠 (사)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 모이니 화력이 너무 강합니다. 경쟁심이 지나쳐 질투를 하거나 다툼이 생길 수 있으니 마음을 비우세요.1953년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람들의 의견을 경청하세요.1965년생: 동업 제안이 들어오면 신중하게 검토해야 합니다. 손해 볼 수 있습니다.1977년생: 직장에서 동료와 성과를 놓고 경쟁할 수 있습니다. 페어플레이 하세요.1989년생: 연인에게 집착하거나 의심하면 사이가 멀어집니다.2001년생: 충동적인 행동이나 소비는 후회를 부릅니다. 자제력이 필요합니다.말띠 (오)뱀과 말은 같은 불의 기운으로 열정이 넘칩니다. 사교성이 좋아져 대인관계가 넓어지고 즐거운 시간을 보냅니다.1954년생: 반가운 손님이 찾아오거나 멀리서 소식이 들려옵니다.1966년생: 영업이나 서비스업 종사자는 매출이 오르는 기쁨이 있습니다.1978년생: 당신의 매력을 발산할 기회가 옵니다. 모임의 주인공이 되어보세요.1990년생: 친구들과의 여행이나 모임이 행운을 가져다줍니다.2002년생: 솔로라면 소개팅에서 이상형을 만날 수 있는 날입니다.양띠 (미)불(뱀)이 흙(양)을 따뜻하게 해주니 안정적이고 평온한 하루입니다. 노력한 만큼의 대가가 따르는 정직한 날입니다.1955년생: 건강이 호전되고 기력이 솟아납니다. 가벼운 나들이를 추천합니다.1967년생: 귀인의 도움으로 재물운이 상승합니다. 소소한 횡재수도 있습니다.1979년생: 직장에서 능력을 인정받고 상사에게 칭찬을 듣습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 가까워지거나 연인과 사랑이 깊어집니다.2003년생: 학업 성취도가 높고 공부가 재미있어지는 날입니다.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 합(合)이기도 하고 형(刑)이기도 합니다. 처음에는 의기투합하여 시작하지만 끝이 안 좋을 수 있으니 맺고 끊음을 확실히 해야 합니다.1956년생: 남의 일에 참견했다가 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척하세요.1968년생: 이성 문제로 구설수에 오를 수 있으니 처신을 바르게 해야 합니다.1980년생: 일이 잘 풀리는 듯하다가 막힐 수 있습니다. 끝까지 방심 금물.1992년생: 연인과 다툼과 화해를 반복할 수 있습니다. 감정 소모가 큽니다.2004년생: 친구와의 약속이 변경되거나 취소될 수 있습니다. 유연하게 대처하세요.닭띠 (유)뱀과 닭은 최상의 파트너(삼합)입니다. 완벽한 호흡을 자랑하며 재물운과 명예운을 모두 거머쥐는 대길의 날입니다.1957년생: 자녀에게 효도를 받거나 집안에 경사가 생깁니다.1969년생: 하는 일마다 순조롭게 풀리니 콧노래가 절로 나옵니다.1981년생: 직장에서 승진이나 보너스 등 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 무대가 마련됩니다.2005년생: 시험이나 면접에서 실력 발휘를 제대로 하여 좋은 결과를 얻습니다.개띠 (술)뱀과 개는 서로 원망하는 관계(원진)입니다. 이유 없이 짜증이 나고 상대방이 미워 보일 수 있습니다. 오늘은 혼자만의 시간을 갖는 게 좋습니다.1958년생: 가족에게 화풀이하지 마세요. 나중에 후회합니다.1970년생: 믿었던 사람에게 섭섭한 마음이 들 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1982년생: 직장에서 억울한 누명을 쓰거나 오해를 받을 수 있습니다.1994년생: 연인에게 상처 주는 말을 할 수 있습니다. 입을 무겁게 하세요.2006년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 많아지는 날입니다. 휴식이 필요합니다.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 싸움이라 사고수가 있고 이동 중에 탈이 날 수 있으니 매사 조심하세요.1959년생: 장거리 이동이나 여행은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 주의.1971년생: 금전 거래는 절대 금물입니다. 빌려주지도 말고 빌리지도 마세요.1983년생: 직장에서 상사와 마찰이 생길 수 있습니다. 무조건 참는 것이 이깁니다.1995년생: 운전 시 시비가 붙을 수 있으니 양보 운전 하세요.2007년생: 친구와 절교할 수도 있는 큰 싸움이 될 수 있습니다. 말을 아끼세요.