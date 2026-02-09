[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 9일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 마음 흐뭇한 기쁨이 찾아오는 날.60년생 : 금전 여유가 생겨 마음이 편안해진다.72년생 : 말하기 전에 한 번 더 생각하라.84년생 : 일이 순조롭게 흘러 자신감이 생긴다.96년생 : 작은 계획부터 차근히 이루어라.49년생 : 전반적인 흐름이 안정되어 편안하다.61년생 : 새로운 방향 전환이 도움이 될 수 있다.73년생 : 아끼지 않는 노력은 좋은 결과를 부른다.85년생 : 나만의 개성을 살리면 인정받는 날.97년생 : 추진력 있게 나아가면 성과가 따라온다.호랑이50년생 : 망설이던 일에 용기를 내기 좋은 날.62년생 : 차분한 판단이 후회를 줄여준다.74년생 : 주변 도움으로 부담이 한결 줄어든다.86년생 : 좋은 징조가 보여도 방심하지 마라.98년생 : 너무 걱정하지 않아도 곧 풀린다.토끼51년생 : 이동이나 변화가 긍정적 기운을 돕는다.63년생 : 고집을 조금 내려놓으면 관계가 편해진다.75년생 : 잠시 속도를 늦추면 실수가 줄어든다.87년생 : 맡은 일을 성실히 하면 믿음이 깊어진다.99년생 : 친구와의 시간이 큰 위로가 되어준다.52년생 : 도움을 청하면 생각보다 쉽게 풀린다.64년생 : 자리를 지키면 안정감이 커지는 날.76년생 : 새로운 제안이 반가운 자극이 되어준다.88년생 : 분주한 하루지만 보람이 크게 남는다.00년생 : 건강 신호를 살피며 스스로를 챙겨라.53년생 : 주변 이야기를 들으면 해결책이 보인다.65년생 : 대체로 평온해 마음이 한결 가벼운 날.77년생 : 시작하려던 일에 좋은 기운이 깃든다.89년생 : 안전에 조금 더 신경 쓰면 좋겠다.01년생 : 전반적으로 순조로워 자신감이 생긴다.54년생 : 공과 사의 균형을 맞추면 마음이 편안하다.66년생 : 집안에 웃음이 스며드는 하루.78년생 : 흐름이 순조로워 계획대로 나아가기 좋다.90년생 : 잔잔한 행운이 곳곳에서 도와준다.02년생 : 마음을 가라앉히면 하루가 더 평온해진다.43년생 : 지금의 안정이 가장 큰 복이 된다.55년생 : 작은 수입이 생겨 미소 짓게 된다.67년생 : 건강 관리에 조금 더 신경 쓰면 좋다.79년생 : 겸손한 태도가 좋은 기운을 불러온다.91년생 : 적극적인 행동이 기회를 늘려준다.원숭이44년생 : 걱정보다 실제 결과가 좋아 안도하겠다.56년생 : 노력의 결실이 보여 마음이 한결 놓인다.68년생 : 작은 행운이 찾아와 미소가 번진다.80년생 : 시간을 아껴 쓰면 성과가 더 커진다.92년생 : 상대 의견을 존중하면 관계가 부드럽다.45년생 : 오랜 인연과의 우정이 더욱 깊어진다.57년생 : 여러모로 운이 도와주는 하루.69년생 : 추진하던 일이 성과를 보여준다.81년생 : 자존심보다 편안한 대화를 선택하라.93년생 : 이익을 나누면 관계가 더 단단해진다.46년생 : 침착한 태도가 상황을 안정시켜 준다.58년생 : 기대하지 못한 이득이 생길 수 있다.70년생 : 도움을 받으면 감사 인사를 꼭 전해라.82년생 : 마음이 복잡하면 잠시 쉬어가도 괜찮다.94년생 : 감정을 가라앉히면 해답이 또렷해진다.돼지47년생 : 소신을 지키되 말은 부드럽게 전해라.59년생 : 쌓였던 지식이 힘이 되어주는 날.71년생 : 오해는 대화로 풀면 금세 가벼워진다.83년생 : 귀인의 응원이 이어져 힘이 생긴다.95년생 : 마음을 차분히 가라앉히면 하루가 편안하다.