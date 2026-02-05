[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 5일

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 5일

입력 2026-02-05 01:23
수정 2026-02-05 01:23
48년생 : 귀인을 만나면 고마움을 잊지 마라.

60년생 : 마음 가벼운 대화 속에서 즐거움이 피어난다.

72년생 : 성실한 노력이 보답을 준비하고 있다.

84년생 : 새로운 배움이 삶에 활력을 더해준다.

96년생 : 현재를 지키면 자연히 좋은 기회가 온다.



49년생 : 믿음을 지키면 관계가 더 단단해진다.

61년생 : 가까운 이와의 정이 더욱 깊어진다.

73년생 : 시비만 피하면 하루가 평온하게 흘러간다.

85년생 : 마음을 다잡으면 일도 안정된다.

97년생 : 인기가 높아져 기분 좋은 날이 된다.

호랑이

50년생 : 예상 밖의 좋은 소식이 찾아올 수 있다.

62년생 : 작은 친절이 큰 기쁨으로 돌아온다.

74년생 : 겉치레보다 진심이 더 큰 힘을 낸다.

86년생 : 능률이 올라 일 처리가 한결 수월하다.

98년생 : 불편한 상황은 잠시 비켜가도 좋다.

토끼

51년생 : 도와주는 인연이 생겨 마음이 든든하다.

63년생 : 앞길을 조심히 살피면 불편을 줄일 수 있다.

75년생 : 반가운 소식이 들려와 미소가 번진다.

87년생 : 형편에 맞추어 움직이면 마음이 편안하다.

99년생 : 다툼은 피하고 부드러운 말로 풀어라.



52년생 : 마음이 향하는 곳을 천천히 살펴보라.

64년생 : 조급함을 내려놓으면 운이 더해진다.

76년생 : 신속한 판단이 좋은 결과를 부를 수 있다.

88년생 : 반가운 기회가 다가오는 흐름이다.

00년생 : 여러 일에 이익이 스며드는 날.



53년생 : 막힌 일이 서서히 풀려 한숨이 가벼워진다.

65년생 : 어려운 이를 돌보면 마음이 따뜻해진다.

77년생 : 굳은 마음가짐이 건강을 지켜준다.

89년생 : 휴식을 잘 취하면 즐거움이 커진다.

01년생 : 지금의 어려움도 곧 경험이 되어 남는다.



54년생 : 좋은 뜻으로 베풀면 훈훈함이 돌아온다.

66년생 : 희망하던 결과에 한 걸음 다가서는 날.

78년생 : 적극적인 태도가 좋은 인연을 부른다.

90년생 : 사람들과의 유대가 더욱 깊어지는 날.

02년생 : 소신을 지키면 만족스러운 결과가 따른다.



43년생 : 경쟁 속에서도 작지만 분명한 이득이 있다.

55년생 : 굳센 마음이 하루를 안정적으로 지켜준다.

67년생 : 서서히 성과가 드러나며 마음이 놓인다.

79년생 : 풍요로운 기운이 생활 곳곳에 스민다.

91년생 : 오늘은 금전보다 경험을 얻는 날이다.

원숭이

44년생 : 답답했던 일이 순탄하게 풀려간다.

56년생 : 하던 일에서 즐거운 보람을 느끼게 된다.

68년생 : 가는 곳마다 작은 도움이 따른다.

80년생 : 실력에 맞는 계획이 좋은 결실을 부른다.

92년생 : 자신의 능력을 믿고 한걸음 나아가라.



45년생 : 여유를 가지면 건강도 함께 지켜진다.

57년생 : 거래와 약속은 꼼꼼히 살피면 득이 있다.

69년생 : 하는 일마다 행운이 은근히 돕는 날.

81년생 : 신뢰와 인기가 함께 높아진다.

93년생 : 신용을 지키면 기회가 자연스레 찾아온다.



46년생 : 새로운 만남이 기쁜 인연으로 이어질 수 있다.

58년생 : 아랫사람의 기쁜 소식이 웃음을 가져온다.

70년생 : 집안 분위기가 밝아져 마음이 편안하다.

82년생 : 불안한 마음은 휴식으로 다독여 줘라.

94년생 : 목표를 정리하면 에너지가 모이기 시작한다.

돼지

47년생 : 고집을 누그러뜨리면 평온이 찾아온다.

59년생 : 조용히 처리할 일이 생겨도 무난히 지나간다.

71년생 : 일이 성사되며 재물운도 자연히 들어온다.

83년생 : 작은 실수는 경험으로 삼고 넘어가라.

95년생 : 한걸음 전진이 만족스러운 결과를 부른다.

