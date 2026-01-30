[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 1일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 마음을 나누면 하루가 한결 부드러워진다.60년생 : 쌓아온 노력이 천천히 빛을 발한다.72년생 : 바쁜 중에도 잠시 숨 고르며 쉬어라.84년생 : 맡은 일에 집중하면 보람이 커진다.96년생 : 작은 실수는 배움으로 편안히 넘겨라.49년생 : 성의를 다하면 사람 마음이 열린다.61년생 : 베풀수록 마음이 따뜻해진다.73년생 : 갈등이 생기면 한 번 더 이해해 보라.85년생 : 묵묵히 하던 일에서 기쁨이 싹튼다.97년생 : 스스로를 믿으면 생각보다 잘 풀린다.호랑이50년생 : 주변의 도움에 고마운 마음을 표현해라.62년생 : 작은 성과도 소중히 여기면 복이 된다.74년생 : 반가운 소식이 찾아와 웃음이 번진다.86년생 : 즐거운 만남이 마음의 힘이 되어준다.98년생 : 기대하던 일에 좋은 흐름이 이어진다.토끼51년생 : 그동안의 노력이 차분히 결실을 맺는다.63년생 : 준비한 만큼 결과에 미소가 머문다.75년생 : 재물보다는 마음의 여유를 먼저 챙겨라.87년생 : 겸손한 태도가 관계를 더 편안하게 한다.99년생 : 조급해하지 말고 한 걸음씩 나아가라.52년생 : 생활에 작은 변화를 주면 새로워진다.64년생 : 욕심을 덜면 편안함이 자연히 찾아온다.76년생 : 오늘은 작은 만족에서 큰 안정을 느낀다.88년생 : 마음을 먼저 다독이면 상황도 부드러워진다.00년생 : 생각을 정리하면 진로가 더 또렷해진다.53년생 : 한걸음 물러서면 관계가 더 편해진다.65년생 : 새로운 인연이 마음에 온기를 더한다.77년생 : 맡은 일에 충실하면 잃는 것 없이 지나간다.89년생 : 능력을 인정받아 기분 좋은 하루가 된다.01년생 : 말 한마디를 천천히 골라 전하라.54년생 : 물건과 문서를 한 번 더 살피면 좋겠다.66년생 : 자신의 생각을 차분히 밝히면 이해받는다.78년생 : 흐름이 서서히 나아지니 마음을 놓아라.90년생 : 낙심 말고 기다리면 빛이 비치기 시작한다.02년생 : 감정보다 상황을 먼저 살피면 편안하다.43년생 : 욕심을 내려놓으면 마음이 한결 편안하다.55년생 : 곧 막힌 일이 풀리니 조급해하지 마라.67년생 : 말조심이 오늘 하루를 부드럽게 지켜준다.79년생 : 기대하던 일에서 흐뭇한 결실이 있다.91년생 : 운이 도우니 자신감을 갖고 움직여라.원숭이44년생 : 주변 의견을 듣고 천천히 결정하라.56년생 : 그동안 쌓인 경험이 좋은 평가를 부른다.68년생 : 대화로 마음을 나누면 오해가 줄어든다.80년생 : 맡은 일에 충실하면 기대 이상의 보람이 있다.92년생 : 협력 속에서 자신의 자리도 분명해진다.45년생 : 생활을 정리하면 마음도 한결 가벼워진다.57년생 : 추진하던 일에 작은 진전이 보이겠다.69년생 : 무리만 피하면 계획이 순조롭게 이어진다.81년생 : 잠시 쉬어가면 지친 마음이 차분해진다.93년생 : 스스로를 돌보는 시간이 필요하다.46년생 : 큰 욕심을 줄이면 하루가 더 편안해진다.58년생 : 함께 힘을 모으면 성과가 배가 된다.70년생 : 중심을 지키면 괜찮다.82년생 : 적극적인 태도가 좋은 기회를 불러온다.94년생 : 자신을 믿고 한 걸음 더 내디뎌 봐라.돼지47년생 : 미뤄진 일도 때가 오면 자연히 풀린다.59년생 : 위기 속에서도 배울 점을 찾으면 득이 된다.71년생 : 도움의 손길에는 감사를 표하라.83년생 : 새로운 만남이 하루를 밝게 비춰준다.95년생 : 마음을 연 인연에서 좋은 기운이 전해진다.