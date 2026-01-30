[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 1일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 1일

입력 2026-01-30 01:33
수정 2026-01-30 01:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 마음을 나누면 하루가 한결 부드러워진다.

60년생 : 쌓아온 노력이 천천히 빛을 발한다.

72년생 : 바쁜 중에도 잠시 숨 고르며 쉬어라.

84년생 : 맡은 일에 집중하면 보람이 커진다.

96년생 : 작은 실수는 배움으로 편안히 넘겨라.



49년생 : 성의를 다하면 사람 마음이 열린다.

61년생 : 베풀수록 마음이 따뜻해진다.

73년생 : 갈등이 생기면 한 번 더 이해해 보라.

85년생 : 묵묵히 하던 일에서 기쁨이 싹튼다.

97년생 : 스스로를 믿으면 생각보다 잘 풀린다.

호랑이

50년생 : 주변의 도움에 고마운 마음을 표현해라.

62년생 : 작은 성과도 소중히 여기면 복이 된다.

74년생 : 반가운 소식이 찾아와 웃음이 번진다.

86년생 : 즐거운 만남이 마음의 힘이 되어준다.

98년생 : 기대하던 일에 좋은 흐름이 이어진다.

토끼

51년생 : 그동안의 노력이 차분히 결실을 맺는다.

63년생 : 준비한 만큼 결과에 미소가 머문다.

75년생 : 재물보다는 마음의 여유를 먼저 챙겨라.

87년생 : 겸손한 태도가 관계를 더 편안하게 한다.

99년생 : 조급해하지 말고 한 걸음씩 나아가라.



52년생 : 생활에 작은 변화를 주면 새로워진다.

64년생 : 욕심을 덜면 편안함이 자연히 찾아온다.

76년생 : 오늘은 작은 만족에서 큰 안정을 느낀다.

88년생 : 마음을 먼저 다독이면 상황도 부드러워진다.

00년생 : 생각을 정리하면 진로가 더 또렷해진다.



53년생 : 한걸음 물러서면 관계가 더 편해진다.

65년생 : 새로운 인연이 마음에 온기를 더한다.

77년생 : 맡은 일에 충실하면 잃는 것 없이 지나간다.

89년생 : 능력을 인정받아 기분 좋은 하루가 된다.

01년생 : 말 한마디를 천천히 골라 전하라.



54년생 : 물건과 문서를 한 번 더 살피면 좋겠다.

66년생 : 자신의 생각을 차분히 밝히면 이해받는다.

78년생 : 흐름이 서서히 나아지니 마음을 놓아라.

90년생 : 낙심 말고 기다리면 빛이 비치기 시작한다.

02년생 : 감정보다 상황을 먼저 살피면 편안하다.



43년생 : 욕심을 내려놓으면 마음이 한결 편안하다.

55년생 : 곧 막힌 일이 풀리니 조급해하지 마라.

67년생 : 말조심이 오늘 하루를 부드럽게 지켜준다.

79년생 : 기대하던 일에서 흐뭇한 결실이 있다.

91년생 : 운이 도우니 자신감을 갖고 움직여라.

원숭이

44년생 : 주변 의견을 듣고 천천히 결정하라.

56년생 : 그동안 쌓인 경험이 좋은 평가를 부른다.

68년생 : 대화로 마음을 나누면 오해가 줄어든다.

80년생 : 맡은 일에 충실하면 기대 이상의 보람이 있다.

92년생 : 협력 속에서 자신의 자리도 분명해진다.



45년생 : 생활을 정리하면 마음도 한결 가벼워진다.

57년생 : 추진하던 일에 작은 진전이 보이겠다.

69년생 : 무리만 피하면 계획이 순조롭게 이어진다.

81년생 : 잠시 쉬어가면 지친 마음이 차분해진다.

93년생 : 스스로를 돌보는 시간이 필요하다.



46년생 : 큰 욕심을 줄이면 하루가 더 편안해진다.

58년생 : 함께 힘을 모으면 성과가 배가 된다.

70년생 : 중심을 지키면 괜찮다.

82년생 : 적극적인 태도가 좋은 기회를 불러온다.

94년생 : 자신을 믿고 한 걸음 더 내디뎌 봐라.

돼지

47년생 : 미뤄진 일도 때가 오면 자연히 풀린다.

59년생 : 위기 속에서도 배울 점을 찾으면 득이 된다.

71년생 : 도움의 손길에는 감사를 표하라.

83년생 : 새로운 만남이 하루를 밝게 비춰준다.

95년생 : 마음을 연 인연에서 좋은 기운이 전해진다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로