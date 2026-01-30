[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 30일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 30일

입력 2026-01-30 01:33
수정 2026-01-30 01:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 욕심을 줄이면 편안해진다.

60년생 : 다정한 태도가 도움이 된다.

72년생 : 든든한 도움을 받는다.

84년생 : 막힌 일이 시원히 풀린다.

96년생 : 노력에 대한 인정 받는다.



49년생 : 작은 투자도 신중하라.

61년생 : 선행이 경사를 불러온다.

73년생 : 새로운 일에 대한 준비는 철저히.

85년생 : 좋은 인연이 도움을 준다.

97년생 : 행운의 흐름이 이어진다.

호랑이

50년생 : 지나친 걱정은 접어라.

62년생 : 하는 일에 인정받는다.

74년생 : 협력하면 결실이 크다.

86년생 : 마음 다스림이 우선이다.

98년생 : 큰 이동은 미루는 게 좋다.

토끼

51년생 : 금전 흐름이 무난하다.

63년생 : 성실함이 길운을 부른다.

75년생 : 분주해도 초심을 잃지 마라.

87년생 : 현상유지에 주력하라.

99년생 : 과욕을 버리는 마음 편하다.



52년생 : 가벼운 운동이 필요하다.

64년생 : 협력하면 일 성사된다.

76년생 : 컨디션 관리를 우선하라.

88년생 : 공사 구분을 분명히 하라.

00년생 : 반가운 만남이 위로가 된다.



53년생 : 반가운 소식이 들려온다.

65년생 : 이동, 변동에 유리한 날.

77년생 : 든든한 조력자가 나타난다.

89년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.

01년생 : 예의를 지키면 복이 되어 돌아온다.



54년생 : 꾸준함이 빛을 발한다.

66년생 : 수고의 결실을 얻는다.

78년생 : 내일 추진해도 늦지 않다.

90년생 : 기대만큼은 아쉬울 수 있다.

02년생 : 내실에 힘써야 한다.



43년생 : 신념을 지키면 도움 된다.

55년생 : 만사가 순탄히 흘러간다.

67년생 : 결실의 기쁨을 맛본다.

79년생 : 큰 투자는 한 번 더 점검하라.

91년생 : 사랑과 운이 함께하니 흐뭇하다.

원숭이

44년생 : 괴롭던 일 풀린다.

56년생 : 고통이 서서히 물러간다.

68년생 : 좋은 운이 들어오고 있다.

80년생 : 반가운 소식이 들린다.

92년생 : 최선을 다하면 결실 얻는다.



45년생 : 협력하면 더 멀리 간다.

57년생 : 길운이 스며드는 하루.

69년생 : 말은 부드럽게 하라.

81년생 : 행동은 신중히 해야 한다.

93년생 : 마음이 흔들리면 쉬어가라.



46년생 : 상의하면 해답이 보인다.

58년생 : 무리 없게 천천히 가라.

70년생 : 양보가 오히려 이익이다.

82년생 : 시비는 피하고 웃어넘겨라.

94년생 : 평소 건강을 챙겨라.

돼지

47년생 : 화해의 손길을 내밀어라.

59년생 : 집안에 반가운 소식 들린다.

71년생 : 경솔한 말은 줄여라.

83년생 : 먼 이동은 삼가는 게 좋다.

95년생 : 좋은 소식이 기다린다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로