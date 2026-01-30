[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 30일

이미지 확대
쥐
48년생 : 욕심을 줄이면 편안해진다.
60년생 : 다정한 태도가 도움이 된다.
72년생 : 든든한 도움을 받는다.
84년생 : 막힌 일이 시원히 풀린다.
96년생 : 노력에 대한 인정 받는다.
소
49년생 : 작은 투자도 신중하라.
61년생 : 선행이 경사를 불러온다.
73년생 : 새로운 일에 대한 준비는 철저히.
85년생 : 좋은 인연이 도움을 준다.
97년생 : 행운의 흐름이 이어진다.
호랑이
50년생 : 지나친 걱정은 접어라.
62년생 : 하는 일에 인정받는다.
74년생 : 협력하면 결실이 크다.
86년생 : 마음 다스림이 우선이다.
98년생 : 큰 이동은 미루는 게 좋다.
토끼
51년생 : 금전 흐름이 무난하다.
63년생 : 성실함이 길운을 부른다.
75년생 : 분주해도 초심을 잃지 마라.
87년생 : 현상유지에 주력하라.
99년생 : 과욕을 버리는 마음 편하다.
용
52년생 : 가벼운 운동이 필요하다.
64년생 : 협력하면 일 성사된다.
76년생 : 컨디션 관리를 우선하라.
88년생 : 공사 구분을 분명히 하라.
00년생 : 반가운 만남이 위로가 된다.
뱀
53년생 : 반가운 소식이 들려온다.
65년생 : 이동, 변동에 유리한 날.
77년생 : 든든한 조력자가 나타난다.
89년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.
01년생 : 예의를 지키면 복이 되어 돌아온다.
말
54년생 : 꾸준함이 빛을 발한다.
66년생 : 수고의 결실을 얻는다.
78년생 : 내일 추진해도 늦지 않다.
90년생 : 기대만큼은 아쉬울 수 있다.
02년생 : 내실에 힘써야 한다.
양
43년생 : 신념을 지키면 도움 된다.
55년생 : 만사가 순탄히 흘러간다.
67년생 : 결실의 기쁨을 맛본다.
79년생 : 큰 투자는 한 번 더 점검하라.
91년생 : 사랑과 운이 함께하니 흐뭇하다.
원숭이
44년생 : 괴롭던 일 풀린다.
56년생 : 고통이 서서히 물러간다.
68년생 : 좋은 운이 들어오고 있다.
80년생 : 반가운 소식이 들린다.
92년생 : 최선을 다하면 결실 얻는다.
닭
45년생 : 협력하면 더 멀리 간다.
57년생 : 길운이 스며드는 하루.
69년생 : 말은 부드럽게 하라.
81년생 : 행동은 신중히 해야 한다.
93년생 : 마음이 흔들리면 쉬어가라.
개
46년생 : 상의하면 해답이 보인다.
58년생 : 무리 없게 천천히 가라.
70년생 : 양보가 오히려 이익이다.
82년생 : 시비는 피하고 웃어넘겨라.
94년생 : 평소 건강을 챙겨라.
돼지
47년생 : 화해의 손길을 내밀어라.
59년생 : 집안에 반가운 소식 들린다.
71년생 : 경솔한 말은 줄여라.
83년생 : 먼 이동은 삼가는 게 좋다.
95년생 : 좋은 소식이 기다린다.
